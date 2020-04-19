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 За фактом порушення карантину під час великодніх богослужінь у Почаївській і Святогірській лаврах розпочато кримінальні провадження, - Нацполіція

Розпочато кримінальні провадження через порушення карантину під час великодніх богослужінь у лаврах Тернопільської та Донецької областей. У Святогірській Свято-Успенській лаврі та в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час богослужінь перебувала велика кількість людей, які не дотримались соціальної дистанції, частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Божественна літургія в Почаївській Свято-Успенській лаврі на Тернопільщині відбулася з участю великої кількості вірян. Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Здебільшого не дотримувалися дистанції. Крім того, під час відправи духовенство відчинило двері монастиря, і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

Дивіться також: У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

А у Святогірській Свято-Успенській лаврі на Донеччині було зафіксовано скупчення кількасот людей, які не дотримались соціальної дистанції, і частина з них перебувала без масок.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Дивіться також: "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190134
 
 
 Топ коментарі
 
Я тоже говорю, что лучше с мертвого врага в посадке закопать чем с живым по судах таскаться. Отстреливать кремлевских попов и колаборантов и в болотах топить. В суды Портнова нет смысла ходить. Лучше отправить Портнова к болотным жабам
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Якщо в бачили порушення, то чому не запобігли ?
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А вот и предсказанные мною вчера "мученики за веру" появились. Идиотизм квакваковско-зелёной банды бьёт все рекорды. Дегенерат ляшко - это вообще клинический псих. Ему место "у діда Кирила". По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах, начаты уголовные производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6805
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Да юристы этих лавр с какашками смешают этих открывателей дел! Нет ЧП и до свидания!
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Я тоже говорю, что лучше с мертвого врага в посадке закопать чем с живым по судах таскаться. Отстреливать кремлевских попов и колаборантов и в болотах топить. В суды Портнова нет смысла ходить. Лучше отправить Портнова к болотным жабам
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А почему ты Портнову перестал верить, ведь он попытался засудить по всему списку зрады, по всем пунктам (очевидно, что для Лахты он её и писал), которую распространяли про Порошенко?
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Что всем пяти тыысячам предява будет? не мутите , там где надо Аваков действует жестко, особенно по малому бизнесу. а тут кишка тонка?
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Кажуть, що Малхасян (Новінський) хворий на короновірус.
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було б добре..Щоб копита кацапські відкинув.
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А вот и предсказанные мною вчера "мученики за веру" появились. Идиотизм квакваковско-зелёной банды бьёт все рекорды. Дегенерат ляшко - это вообще клинический псих. Ему место "у діда Кирила".
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Який ляшко, там їх багато з таким прізвищем.
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Главный дегенерат у нас один: Виктор Кириллович Ляшко - главный санитарно-эпидемиологический врач Украины, заместитель министра здравоохранения Украины
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Шось не можу знайти, шо це за посада - санітарний врач України. Знайдеш - скинь, будь ласка. Не стьоб.
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за того вже забудь, він фсё, збитий льотчик, вже не взлетить...
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Вони ссутся москви, якщо це був би єлекторат ПЦУ, вже би танкі подогнали під церкву.
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Это вам не пенсионерку оштрафовать на 17 тыс.,!
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С упоротыми фанатиками бесполезно разговаривать. Только большие штрафы.
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Якщо в бачили порушення, то чому не запобігли ?
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Какая дистанция... Почему ети заведения вообще не были закрыты? По всей стране продуктовые базары закрыты, мусора ловят одиноких прохожих нарушающих карантин, а етим антихристам можно толпами свои шабаши крутить? Где аресты и выволакивание московских попов в каталажки?
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Raski popi kak by nepocyniajetsia zakonu, jesli spravovoj casti eto odelnaja respublika.I ne tolko raski no i drugyje takze
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u nas takze popi ono nepociniajetsia zakonu nasemu,tolko Vatikan mozet im skazat.No tut problem nebylo oni sami zakryli cerkvi i liudej tam v nix nebylo na pasxe
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Да вы мрази мусорские и способствовали этому
А теперь цырк разворачиваете
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Которые естественно ничем не закончатся,импотентная власть...
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Это те, что вчера стримили на ютуб? Да, читать Библию красиво и выразительно умеют. И хор отличный у них. Но даже по трансляции было слышно как часто кашляют люди в зале. И точно не от волнения во время записи.
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Я не очень понимаю, почему больные попы и монахи попёрли в больницы? Пусть п2222ют молиться. И прихожане их тоже.
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У мусоров вообще с мозгами туго????? Что и кому они предьявят????? То, что Зеля с перепугу на все ложит как и его соевый папередник, не означает, что тупорылые мусора что то сделают....
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Как ты прав. Ещё раз не повторишь про такое преступление как Майдан 2013-2014 гг и государственный переворот, а то тебя не все из зелектората, простите, антипорошенколохтората слышали?
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Нічого московським попам не буде. Чхали вони на українську владу з 10 етажа. Вони бачать як Зеленський плазує перед російськими окупантами.
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РПЦ-ФСБ сделало очень сильный ход. Только вспышка заболеваемости (или фальсификация оной) могут спасти лицо зелёной власти. Вони знову всрались. По факту нарушения карантина во время пасхальных богослужений в Почаевской и Святогорской лаврах начаты уголовные производства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9292
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Хорошо, что в этом замешаны и тернопольские и донецкие верующие - не будет разделения на хороших рагулей и плохих ватников.
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В Израиле полиция тупо заварила двери во все синагоги. У нас же мракобесие
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Израиль привык к военной дисциплине: страна воюет десятки лет, и каждый здоровый проходил службу, подчиняясь приказам командиров.
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А в добрые времена провокаторов расстреливали без суда и следствия прямо на месте.
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Generalbezirk Kiew


@DankeKiew

·5 ч

Батьки живуть в містечку (5-7тис.жит) 70км Київ. церква звісно москальська.
Знайома з Ощадбанку розказує- щомісяця! дружина попа замовляє 2-3тис.дол купує їх і не виходячи з каси відправляє грошовий переказ на москву. От вам і вся релігія в москальському сатанатi РПЦ МП і користь від неї українському суспільству.
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Ничего.... Зебил порешает и отмажет.
Конечно, не на камеру из своего дебильного видосика...
А подло....втихаря.... как его Дерьмак сливает Украину по-тихому в Минске...
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Понты о коронвиРУСе,тяжелее обычной пневмонии и атипичного гриппа
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