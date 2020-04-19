 Сенатор Алтабаєва просить прем'єра РФ Мішустіна надати квартири ексспівробітникам МВС України, які зрадили присязі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що Алтабаєва просить внести зміни до чинних нормативно-правових актів "для відновлення прав трьох категорій співробітників правоохоронних органів:
співробітників, які припинили службу в органах внутрішніх справ України з 18 березня 2014 року;
співробітників ЗМОП "Беркут", звільнених із підрозділу "Беркут" УМВС України у зв'язку з його ліквідацією в грудні 2014 року;
співробітників, які працювали в органах внутрішніх справ України та перейшли на службу до МВС Росії після 18 березня 2014 року".
Повідомляється, що у всіх трьох випадках йдеться про осіб, які перебували на квартирному обліку ще до окупації Криму.
"Попри це жодній із зазначених вище категорій працівників за останні шість років квартири так і не надавались", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що їхній період перебування в черзі на житло до окупації Криму і після неї не враховується.
"Заявники неодноразово зверталися до Міністерства внутрішніх справ (Росії. - Ред.) та інших інстанцій, але питання залишається відкритим. Права севастопольських правоохоронців на отримання житла мають відновити", – зазначила Алтабаєва.
Проте у лютому 2019 року повідомлялося, що в Севастополі двом бійцям розформованого в 2014 році підрозділу МВС України "Беркут", що нині у складі Росгвардії, вручили ключі від нових квартир.
Виселять, або посадять в тюрми атошників, добровольців, що одержали житло за часів Порошенка, і віддадуть от цим.
И всем ли достанется? Порадуюсь за тех, кто пролетит!
🍶📺Дремлющая механика разрушений обострилась в условиях локдауна, запустив важный исторический виток. Ещё одним знаком реинкарнации 90-х становится возвращение Кашпировского в медийную повестку. Путин дописывает последнюю главу о себе в учебники истории.
отож-кацабіи-то не є наші брати...то рідкісні брехливі та підступні су_и...
Хотя, надо признать, голод на расие уже начался...
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
26. Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы.
27.ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
28. Дихати потрібно..але небезпечно..поки безкоштовно..))
похожих на правду - смотрите независимые дойчевелле, сиэнэн, бибиси и голосамерики, да пусть мне трижды плюнут
в лицо кисилёв, соловьёв и скабеева, если я не прав.
Адиннарот...
У сабакова теЖ...
у ПОПа в Іспаніях..
Гугліть, наші можновладці мають все за поребриком..
Навіть діти там вчаться..
А Ми тут чубимось , хто краще...
Всі падлюки..