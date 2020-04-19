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 Політика України
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Все про:квартира (173) Крим (8981) Мішустін (4)

 Сенатор Алтабаєва просить прем'єра РФ Мішустіна надати квартири ексспівробітникам МВС України, які зрадили присязі

Член Ради Федерації Росії від окупованого Севастополя Катерина Алтабаєва звернулася до російського прем'єра Михайла Мішустіна з проханням відновити право на отримання житла севастопольських співробітників внутрішніх справ України, які зрадили присязі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що Алтабаєва просить внести зміни до чинних нормативно-правових актів "для відновлення прав трьох категорій співробітників правоохоронних органів:

співробітників, які припинили службу в органах внутрішніх справ України з 18 березня 2014 року;

співробітників ЗМОП "Беркут", звільнених із підрозділу "Беркут" УМВС України у зв'язку з його ліквідацією в грудні 2014 року;

співробітників, які працювали в органах внутрішніх справ України та перейшли на службу до МВС Росії після 18 березня 2014 року".

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Повідомляється, що у всіх трьох випадках йдеться про осіб, які перебували на квартирному обліку ще до окупації Криму.

"Попри це жодній із зазначених вище категорій працівників за останні шість років квартири так і не надавались", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що їхній період перебування в черзі на житло до окупації Криму і після неї не враховується.

"Заявники неодноразово зверталися до Міністерства внутрішніх справ (Росії. - Ред.) та інших інстанцій, але питання залишається відкритим. Права севастопольських правоохоронців на отримання житла мають відновити", – зазначила Алтабаєва.

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Проте у лютому 2019 року повідомлялося, що в Севастополі двом бійцям розформованого в 2014 році підрозділу МВС України  "Беркут", що нині у складі Росгвардії, вручили ключі від нових квартир.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190132
 
   
 Топ коментарі
 
болт вам в рило, запроданці. яструбки довбані) ваші квартири 1,2 Х 2 м, тварюки
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Неудобно как вышло с Женей Щербаком.Сенатор Алтабаева просит премьера РФ Мишустина дать квартиры изменившим присяге экс-сотрудникам МВД Украины - Цензор.НЕТ 4860
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болт вам в рило, запроданці. яструбки довбані) ваші квартири 1,2 Х 2 м, тварюки
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а что дальше, прокуроры Украины уже выслали прошение Казахстану на выдачу для привличение к ответственности?
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Да нахер это им надо? Не для этого они в профессию пришли - бегают бизнес трясут:"Порешаем?!?! Порешаем..." Твари, шоб они все сдохли!
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попучленец Щербак пока сидел в Рашке сначала в СИЗО, а потом в миграционной конуре, подхватил туберкулез.. Вряд ли он вылечится.. Он уже наказан!
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Нічого. Справи йдуть до того, що одержать в Україні.
Виселять, або посадять в тюрми атошників, добровольців, що одержали житло за часів Порошенка, і віддадуть от цим.
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службове житло... потім викинуть як смердячих псів. )
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Якщо і отримають квартири, то вони їм стануть поперек горла. Відомо, що на чужому нещасті та зраді своє щастя не побудуєш.
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Прізвища не перекладаються, але Алтабаєва означає дочка дав Велике дерево! Не точно, але щось таке🧐
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Пусть дадут, мне интересно какие им могут дать бесплатные квартиры, вернее какой будет метраж.
И всем ли достанется? Порадуюсь за тех, кто пролетит!
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А шо буде з ЗЄ,каламойскім,косатою без путіна?------- Кремлёвский мамковед22 часа назад

🍶📺Дремлющая механика разрушений обострилась в условиях локдауна, запустив важный исторический виток. Ещё одним знаком реинкарнации 90-х становится возвращение Кашпировского в медийную повестку. Путин дописывает последнюю главу о себе в учебники истории.
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так они все врали, мол квартиру дали и жизнь в шоколаде
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Сейчас у всех в шоколаде, от мифической сои ведь отказались...
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ось вам і красномовний факт...кацаби хочуть "поощрить" наших зрадників...! це -ДНО...а "хдє вяликие мроральние идеали рассеи"...?! Сенатор Алтабаева просит премьера РФ Мишустина дать квартиры изменившим присяге экс-сотрудникам МВД Украины - Цензор.НЕТ 3865
отож-кацабіи-то не є наші брати...то рідкісні брехливі та підступні су_и...
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А потом спрашивают - Как так случилось, что Крым сдали?...
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В чем проблема, запроста. Для предателей полно свободного жилья в Магадане, Воркуте, на Южном берегу Северного ледовитого океана и в иных труднодоступных местах, нехрен за тот Севастополь цеплятся, Там для нагнанной русни жилья не хватает.
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да, подгуляла её мамка с тузиком и вышла из неё "променадэмишлинг". а так бы была породистая *****, - алабаева )
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Армия предателей и сцыкунов прячущимися за женщинами с детьми
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Сабакову своему приготовили апартаменты?
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Дура, мишулин может обеспечить только служебным жильем. А включить эту слизь раньше по времени в очередь - не можетт, иначе нарушение жилищного кодекса.
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Правильно, пусть дают! Еще не сполна заплатили расиянские пенсионеры за Крым!
Хотя, надо признать, голод на расие уже начался...
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Чрезвычайно важно! Новые данные о коронавирусе COVID-19.
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
26. Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы.
27.ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
28. Дихати потрібно..але небезпечно..поки безкоштовно..))
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граждане- панове, хотите новостей, больше
похожих на правду - смотрите независимые дойчевелле, сиэнэн, бибиси и голосамерики, да пусть мне трижды плюнут
в лицо кисилёв, соловьёв и скабеева, если я не прав.
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А помните, сколько у ваты было надежд, что они заживут как россияне? Зажили именно так, но вате почему-то не нравится,два метра под землей..))
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Совсем как у зелектората - проголосовал и "У меня есть мечта" сбылась.
Адиннарот...
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Ой.. Да за Московской окружной куча деревень где полно пустых домов. И чем дальше - тем больше.
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дык, у Зеленскавага пентхаус в Крыму.. пусть туда солдатню на год заселят.. гыгыгы Сенатор Алтабаєва просить прем'єра РФ Мішустіна надати квартири ексспівробітникам МВС України, які зрадили присязі - Цензор.НЕТ 4811
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І ще в Італіях.
У сабакова теЖ...
у ПОПа в Іспаніях..
Гугліть, наші можновладці мають все за поребриком..
Навіть діти там вчаться..
А Ми тут чубимось , хто краще...
Всі падлюки..
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А местная быдломасса уже вся из браков переехала? 😁😁😁😁😁😁
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Буде смішно, якщо ці ренегати отримають квартири, а російські мусора отримають дулю
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Предатели Япукович и шобло соответственно квартиры и ордена получили ...А эти агенты кремля что сидят в ВР за народные деньги кто награждать будет?
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А шо, пусть дают, пусть забираю козлоту, я не против
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