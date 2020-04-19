 У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької міськради.
"Два нові випадки в області зафіксовано в Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 осіб, 2 померли.
Зато томаснаш
Короновирус это оружие массового поражения сделанное в Китае . Так как оно им убежало с лаборатории, пока не известно на сколько процентов оно было готово к применению
Путин-*****
Не плохо было бы всех проверить, может все уже переболели?
Если бы ты знал, что это и какие последствия для человека типа вылечившегося, то не болтал бы (если не агент фсб).
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
Le Monde о возможных причинах тяжелого протекания коронавируса у молодых людей без хронических заболеваний. Специалист обратил внимание на то, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых взрослых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.
Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .
То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .
Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Він також зазначив, що в країнах Європи починають знімати карантинні обмеження, незважаючи на досить високу смертність від коронавірусу. На думку Лукашенка, це говорить про те, що обмеження були не потрібні