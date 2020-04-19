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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19

У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП у селі Головчинці Хмельницької області зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької міськради.

"Два нові випадки в області зафіксовано в Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 осіб, 2 померли.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190131
 
   
 Топ коментарі
 
Тупое примитивное представление о пневмонии! После лечения с осложнением до 50% легких отмирает. Авицценна блин.
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Когда-то я задавался таким вопросом , как так могло случиться , что так сильно в России пострадала так называемая церковь в 20 веке .

Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .

То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .

Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
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Ну и что? Если нет никакой хроники, то тогда пустой звон. Выживут, никуда они не денутся.
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Я так розумію з такими новинами Зе продовжить карантин ще на місяць
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У нас уже 6 лет война с рашкой,и за столько лет не можете выдворить РПЦшных попов из Украины, это как?
Зато томаснаш
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Оманське Брехло вже майже рік при владі. Чому РПЦ ще тут?
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ТомОс, скількі вас вже вчити? Без образ.
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COVID-19 не приговор, если человек ничем не болен, то он останется в живых. А тех, кто раздувает истерию надо садить. 11 человек в сутки погибает от туберкулёза, реакции "0" , 8 человек в сутки якобы от covid-19 такой срач.
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Тупое примитивное представление о пневмонии! После лечения с осложнением до 50% легких отмирает. Авицценна блин.
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Какая там пневмония: блокирует имунные клетки и поражает кровь, ее плазму; железо в гемоглобине окисляется до 3х валентного и выпадает в стойкий осадок, организм повышает гемоглобин, т.к. резко не чувствует нехватку кислорода, а дальше все периферийные капилляры забиваются тромбами, происходит отеки крови... На последней стадии идет раздражение слизистых, кашель и если человек хапанул большую дозу спор и у него проблемы со здоровьем ему... Кислород и вентиляция ему уже не поможет, а только дожжет легкие...
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Пневмония может быть от чего угодно КАЦАП.
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Ты дурак или как ?

Короновирус это оружие массового поражения сделанное в Китае . Так как оно им убежало с лаборатории, пока не известно на сколько процентов оно было готово к применению
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Все говорит, что не в Китае, а на рашинском "Векторе", на котором в прошлом году была авария и в четырех областях были заболевания с нынешними симптомами ковида и там был введен карантин...! В китай вирус завезли больные китайцы из рахи на новый год...
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Может быть . Но я не верю что это простой вирус .
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Что значит "простой"?! Вирус он и в Африке вирус, ясный перец, что он создан там, - млять лаборатория "вектор" по созданию бак оружия!
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Сделанное в России, в Новосибирске, все уже забыли про взрыв в лаборатории центра вирусологии "Вектор". Пик заболевания в Украине, неизвестной хвори был ноябрь-декабрь, ещё слышал в октябре тоже было.
Не плохо было бы всех проверить, может все уже переболели?
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В Новосибирске и это будет доказано.
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Слушай, моли Бога, чтобы сам не оказался в роли подопытного в "истерии"...
Если бы ты знал, что это и какие последствия для человека типа вылечившегося, то не болтал бы (если не агент фсб).
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Агент фсб? В цьому дописі це дуже круто! Поставити тайну і якщо ні то агент! Це класика порохоботів.
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Дурачек... Поцелуй в сраку свою парашенку...
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"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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Иммунолог из Франции профессор Жан-Лоран Казанова рассказал в интервью
Le Monde о возможных причинах тяжелого протекания коронавируса у молодых людей без хронических заболеваний. Специалист обратил внимание на то, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых взрослых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.
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Вирус это вирус, это не триппер с сифилисом, это сама инопланетная смерть.
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Почему? Потому что в кометах обнаружены вирусы, никак не бактерии.
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Очкнь надеемся ,что вы кацарылые боты это на себе попробуете.
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ща самая веселуха начнется, упоротые бабки и бывшые наркоманки спидозно туберкулезные попрут, преподобные монахи уже начали напрямую разговаривать с творцом
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Мабуть у них були попи з Києво-Печерської Лаври?
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Когда-то я задавался таким вопросом , как так могло случиться , что так сильно в России пострадала так называемая церковь в 20 веке .

Все развеялось когда в Константинополе сказали , что так называемая ПРЦ не имеет Томаса .

То есть по факту там нет Благодати , то есть это нельзя называть церковью , а сектой .

Вот и Бог очищает секту МП от Украины .
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РПЦ и его сторонники сами решили выпилиться несоблюдением карантин. Отлично, что не успели Порох и патриоты за предыдущие годы и пытался остановить зебил, то московские попы решили сделать своими руками - покончить с московским мракобесием в Украине
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Они же су*ка заразят кучу нормальных, а потом улягуться в больницы лечиться, забрав места нормальных!
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Это самое главное! Эти уроды кацапские займут места нормальных ,невинных людей.
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Если жизнь показывает что и в монастыре не спрячешься, то надо на этот вирус нападать, сконцентрироваться на антивирусе всем миром.
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Вот и пошла волна вируса по Церквям и монастырям...уже куй остановят...У жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 3980
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Лукашенко заявив, що смертність від пневмонії, яка розвивається на тлі коронавірусної інфекції, зовсім мала.

Він також зазначив, що в країнах Європи починають знімати карантинні обмеження, незважаючи на досить високу смертність від коронавірусу. На думку Лукашенка, це говорить про те, що обмеження були не потрібні
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У бульбометов с их ******-лом ,все еще впереди .Это чмо решило .что оно самое умное.
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Если вы все молодые, то какого хрена вас это все заботит, пойдите пивка попейте с креветками, может вам всем полегчает. Кацапам только УДАВИТЬСЯ, больше ничего не пожелаю.
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они перебздели. они не вполне вменяемы. человеку вменяемому это хорошо видно по деталям.
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