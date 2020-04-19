EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  4008  56
Все про:Закарпаття (929) землетрус (76)

 19 квітня на Закарпатті двічі зафіксовано підземні поштовхи

19 квітня в Закарпатській області було зафіксовано два землетруси.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

19 квітня на Закарпатті двічі зафіксовано підземні поштовхи 01

Джерела землетрусів розташовані у районі міста Ужгород на глибині 5 км.

Перший землетрус стався о 8:45, його магнітуда становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

Другий - о 10:25. Він був слабшим - 1,5 бала.

Читайте також: На Закарпатті вночі стався землетрус магнітудою 3,0 бали. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190130
 
 
 Топ коментарі
 
а кто там недавно в карпаты слинял на два дня от киевского смога? 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 3593
 показати весь коментар
 
Меня терзают смутные сомненья .!! 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 3422 . Зеленский недавно туда ездил .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не волнуйтесь, работают профессионалы, страна в надежных руках!
 показати весь коментар
 
 
Шо за хрень і де СБУ?
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
 показати весь коментар
 
 
а за шо ее любить? За кретинов в 73%??? Любят или богатых или боятся сильных... другого не дано! ...а на терпил ложат с прибором!!!
 показати весь коментар
 
воно "бєрємєннє", отаке наплодиться, ще й виплат за народженння захоче, ну за пенсії взагалі мовчу.
бачте які горді жителі даМбаса Україна їм винна, але жерти хочуть тут.. фу мерзота
 показати весь коментар
 
 
Вот это типичное "лицо" тех 1.5млн шо "бежали ат вайны"!
 показати весь коментар
 
 
Видно відійшла від переляку монтажної піни.
 показати весь коментар
 
а кто там недавно в карпаты слинял на два дня от киевского смога?
 показати весь коментар
 
 
аха!!и меня как бы напрягло!!съездил в рахов а трусило чёт в ужгороде??(в противоположной стороне, даже в этом деле у него ,,косяки") 19 квітня на Закарпатті двічі зафіксовано підземні поштовхи - Цензор.НЕТ 5860 19 квітня на Закарпатті двічі зафіксовано підземні поштовхи - Цензор.НЕТ 2687
 показати весь коментар
 
Меня терзают смутные сомненья .!! 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 3422 . Зеленский недавно туда ездил .
 показати весь коментар
 
 
Боженька бьёт, но очевидно с сопозданием...
 показати весь коментар
 
Только землетрясения нам не хватало_о
 показати весь коментар
 
 
А если побыл бы с неделю, страшно и предположить.
 показати весь коментар
 
Шо за хрень і де СБУ?
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
 показати весь коментар
 
 
Краще би в Криму був землетрус біля кримського мосту😒
 показати весь коментар
 
 
Народ це карма 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 94
Тільки вчора ваЗЕліновий недоумок приїздив на Закарпаття і маємо землетрус.
З"їздив в Оман, султан тапки в куток поставив.
Був у Франції собор згорів.
Вова терміново єхай до фуйла.Терміново.
Може пощастить?
 показати весь коментар
 
 
Надо было Нелоха откомандировать вместе с арктической экспедицией...... На 4 года.
 показати весь коментар
 
 
Лучше было бы посадить его вместо манекена ,в Теслу Маска , которую он навсегда отправил в космос ..! 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 7678 .
 показати весь коментар
 
 
Да Вы батенька садист, зачем же космос захламлять? А там глядишь какое-никакое развлечение для фауны. Вот только не помню точно - в Арктику или Антарктику наши укатили.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня 19 апреля Розовое Полнолуние,последуют и землетрясения и прочие Цунами,Луна командует парадом 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 955
 показати весь коментар
 
с президентом горе+пандемия, кацапы за забором гавкают, радиационные пожары и министр мчс непоймичто вот ещё Караты трусит... как там ***** дамба на киевском водохронилище???.. а то глядишь и Днепр из берегов выйдет потопом....
 показати весь коментар
 
 
Янелох у нас ще й директор зелемлетрусу. Як він таке мале, а всюди встигає біди наробити?
 показати весь коментар
 
 
Треба бідоносця в жертву принести, може тоді негаразди скінчаться.
 показати весь коментар
 
 
Ооо! А я, думаю. Чего мне не хватало? Землетрясения!
 показати весь коментар
 
Грають в більярд поп і диякон. Диякон по кулі вдарив - куля прямо в лузу. Поп промахнувся:
- Чорт, не влучив!
Диякон:
- Не лайтеся батюшко, бог він усе чує.
Знову дяк забив кулю, а батюшка знов промахнувся:
- Чорт, не влучив!
- Це богохульство батюшко, господь покарає!
І в третій раз дяк загнав кульку, а батюшка промахнувся і кричить:
- Чорт, не влучив!!!
Тут небеса розверзлися і ба-бах! Блискавка, і прямо в дячка. Голос з небес:
- Чорт, не влучив!
 показати весь коментар
 
 
тож піднімемо тост, щоб промахів більше не було 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 8342
 показати весь коментар
 
Я из Полтавы. Нужно Зеле законодательно запретить въезд в Полтаву. Пошел он нахер со своими всадниками апокалипсиса.
 показати весь коментар
 
 
У него не всадники, у него ослик апокалипсиса. 19 апреля на Закарпатье дважды фиксировались подземные толчки - Цензор.НЕТ 8714
 показати весь коментар
 
И так ещё повезло, что беда Н.Санжары обошла.
 показати весь коментар
 
бляха, це вже доведено на 100% - де з'являється ішак-презедент - скрізь лихо. тому треба гнати цього зеленого виродка у московію, від України подалі.
 показати весь коментар
 
 
12.04.19 - Зеленский встретился с президентом Франции в Париже
https://ru.krymr.com/a/news-zelenskij-vstretilsya-s-prezidentom-france/29877584.html

15.04.19 - Пожар в соборе Парижской Богоматери
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8

*******

18.06.19 - Во время встречи с Зеленским у Меркель случился приступ
https://prm.ua/ru/vo-vremya-vstrechi-s-zelenskim-u-merkel-sluchilsya-pristup-video/

10.07.19 - Меркель в третий раз за месяц перенесла приступ тремора
https://lb.ua/world/2019/07/10/431792_merkel_tretiy_raz_mesyats.html

*******

08.08.19 Во время визита Зеленского в Турцию произошло землетрясение
https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-08/vo-vremya-vizita-zelenskogo-v-turciyu-proizoshlo-zemletryasenie-v-seti-volna-shutok/171214

*******

24.09.19 - Инициировано расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа по поводу телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0

*******

24.10.19 Владимир Зеленский 21−24 октября находился в Японии с рабочим визитом
https://nv.ua/world/geopolitics/vladimir-zelenskiy-v-yaponii-podrobnosti-vizita-novosti-ukrainy-50049834.html

31.10.19 - В Японии сгорел 500-летний замок из списка ЮНЕСКО
https://tsn.ua/ru/tourism/v-yaponii-sgorel-500-letniy-zamok-iz-spiska-*******-1436226.html

*******

08.01.20 - Зеленский возвращается в Киев из Омана
https://censor.net.ua/news/3168992/perevozivshiyi_zelenskogo_charter_pered_otpravleniem_iz_omana_delal_ostanovku_v_moskve_smi

11.01.20 - Умер султан Омана Кабус бен Саид
https://tsn.ua/ru/svit/umer-sultan-omana-kabus-ben-al-said-1472517.html

*******

08.02.20 - Поездка Зеленского в Италию
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-02-08/poezdka-zelenskogo-v-italiyu-vse-podrobnosti/30836

21.02.20 - подтверждено 16 случаев COVID-19 в Ломбардии. Одиннадцать муниципалитетов на севере Италии определены как эпицентры заражения и закрыты на карантин. В конце февраля Италия вышла на второе место в мире по количеству заражений
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8

*******

12.03.20 - введен карантин в Украине, Зеленский находится в Киеве
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-vveli-karantin-koronavirusa-1583919251.html

04.04.20 - Начало пожаров в Чернобыльской зоне
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/19/7248521/
16.04.20 - Киев накрыли пылевые бури
https://nv.ua/kyiv/pogoda-v-kieve-pylevaya-burya-novosti-kieva-50082599.html
18.04.20 - Украинская столица второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете
https://nv.ua/kyiv/smog-v-kieve-kakaya-situaciya-v-gorode-seychas-statistika-novosti-ukrainy-50082986.html

*******

16.04.20 - Зеленский прилетел на Закарпатье
https://lb.ua/news/2020/04/16/455469_zelenskiy_priletel_zakarpate.html

19.04.20 - На Закарпатье произошло два землетрясения
https://www.segodnya.ua/regions/lvov/na-zakarpate-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-1432576.html
 показати весь коментар
 
 
Нам еще этого не хватало!!!!
Этот Зебил - точно приговор всей Украине!
Казлина малоросская....и само ж не уйдет, падло....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору