 19 квітня на Закарпатті двічі зафіксовано підземні поштовхи

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела землетрусів розташовані у районі міста Ужгород на глибині 5 км.
Перший землетрус стався о 8:45, його магнітуда становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
Другий - о 10:25. Він був слабшим - 1,5 бала.
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
бачте які горді жителі даМбаса Україна їм винна, але жерти хочуть тут.. фу мерзота
"Нeнaвiжу Укpaїну! Рociя зaбиpaє тe, щo їм пo пpaву нaлeжить!" Дiвчинa, якa пpиїxaлa з Лугaнcькa нa Київщину, пpинизилa укpaїнцiв
16 Квітня, 2020http://www.scribo.net.ua/blogy/nenavizhu-********-rociya-zabypaye-te-shho-yim-po-ppavu-nalezhyt-divchyna-yaka-ppyyixala-z-lugancka-na-kyyivshhynu/?fbclid=IwAR2IunVDQ_l3_O5AaX2lycBYsv3WLonTMob8pyd88UVgpFVfSssMi37ZkGA
Тільки вчора ваЗЕліновий недоумок приїздив на Закарпаття і маємо землетрус.
З"їздив в Оман, султан тапки в куток поставив.
Був у Франції собор згорів.
Вова терміново єхай до фуйла.Терміново.
Може пощастить?
- Чорт, не влучив!
Диякон:
- Не лайтеся батюшко, бог він усе чує.
Знову дяк забив кулю, а батюшка знов промахнувся:
- Чорт, не влучив!
- Це богохульство батюшко, господь покарає!
І в третій раз дяк загнав кульку, а батюшка промахнувся і кричить:
- Чорт, не влучив!!!
Тут небеса розверзлися і ба-бах! Блискавка, і прямо в дячка. Голос з небес:
- Чорт, не влучив!
співпадіння ?
https://ru.krymr.com/a/news-zelenskij-vstretilsya-s-prezidentom-france/29877584.html
15.04.19 - Пожар в соборе Парижской Богоматери
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
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18.06.19 - Во время встречи с Зеленским у Меркель случился приступ
https://prm.ua/ru/vo-vremya-vstrechi-s-zelenskim-u-merkel-sluchilsya-pristup-video/
10.07.19 - Меркель в третий раз за месяц перенесла приступ тремора
https://lb.ua/world/2019/07/10/431792_merkel_tretiy_raz_mesyats.html
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08.08.19 Во время визита Зеленского в Турцию произошло землетрясение
https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-08/vo-vremya-vizita-zelenskogo-v-turciyu-proizoshlo-zemletryasenie-v-seti-volna-shutok/171214
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24.09.19 - Инициировано расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа по поводу телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
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24.10.19 Владимир Зеленский 21−24 октября находился в Японии с рабочим визитом
https://nv.ua/world/geopolitics/vladimir-zelenskiy-v-yaponii-podrobnosti-vizita-novosti-ukrainy-50049834.html
31.10.19 - В Японии сгорел 500-летний замок из списка ЮНЕСКО
https://tsn.ua/ru/tourism/v-yaponii-sgorel-500-letniy-zamok-iz-spiska-*******-1436226.html
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08.01.20 - Зеленский возвращается в Киев из Омана
https://censor.net.ua/news/3168992/perevozivshiyi_zelenskogo_charter_pered_otpravleniem_iz_omana_delal_ostanovku_v_moskve_smi
11.01.20 - Умер султан Омана Кабус бен Саид
https://tsn.ua/ru/svit/umer-sultan-omana-kabus-ben-al-said-1472517.html
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08.02.20 - Поездка Зеленского в Италию
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2020-02-08/poezdka-zelenskogo-v-italiyu-vse-podrobnosti/30836
21.02.20 - подтверждено 16 случаев COVID-19 в Ломбардии. Одиннадцать муниципалитетов на севере Италии определены как эпицентры заражения и закрыты на карантин. В конце февраля Италия вышла на второе место в мире по количеству заражений
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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12.03.20 - введен карантин в Украине, Зеленский находится в Киеве
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-vveli-karantin-koronavirusa-1583919251.html
04.04.20 - Начало пожаров в Чернобыльской зоне
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/19/7248521/
16.04.20 - Киев накрыли пылевые бури
https://nv.ua/kyiv/pogoda-v-kieve-pylevaya-burya-novosti-kieva-50082599.html
18.04.20 - Украинская столица второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете
https://nv.ua/kyiv/smog-v-kieve-kakaya-situaciya-v-gorode-seychas-statistika-novosti-ukrainy-50082986.html
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16.04.20 - Зеленский прилетел на Закарпатье
https://lb.ua/news/2020/04/16/455469_zelenskiy_priletel_zakarpate.html
19.04.20 - На Закарпатье произошло два землетрясения
https://www.segodnya.ua/regions/lvov/na-zakarpate-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-1432576.html
Этот Зебил - точно приговор всей Украине!
Казлина малоросская....и само ж не уйдет, падло....