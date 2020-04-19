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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 152 українці хворіють COVID-19 в інших країнах, 50 вилікувалися, - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 50 українців, 7 громадян України померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Міністерства закордонних справ.

Зокрема, в Греції одужали 22 українці, в Польщі - 6, у Домініканській Республіці та Японії - по 4, в Італії та Нігерії - по 2, в Бельгії, Великій Британії, ОАЕ, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції, Швейцарії, Таїланді - по одному.

За даними МЗС, 152 українці лікуються за кордоном: в Італії - 121; Чехії - 6; в Іспанії - 5; ФРН - 4; США - 2; Австралії, Австрії, Мальті, Нігерії, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських островах, Сербії, Таїланді, Швеції - по 1.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190128
 
 
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Боже, спаси их души.. благослови! Христос Воскрес!
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Припиняйте, будь ласка, розгонювати цю фігню по "коронвірусу". Де загальна статистика померлих? Наприклад на Півночі Італії? Де, за свідченням ЗМІ, мерли по декілька тисяч у день від корони? Рік тому і цього року? Може кількість померлих навіть зменшилась відносно? А до померлих від корони занотовують навіть загиблих від ДТП? Де статистика?
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