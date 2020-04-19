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Все про:карантин (3158) Одеська область (1207) Куций Максим (23) COVID-19 (4016) коронавірус (2742)

 На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар

17 квітня в Подільську (Одеська область) від коронавірусної хвороби помер 60-річний медик.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з лікарні в Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловіка було госпіталізовано 17 квітня в стані середньої тяжкості і з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці  у зв'язку з прогресивним погіршенням стану і наростанням дихальної недостатності пацієнта перевели на ШВЛ. На жаль, кілька годин тому він пішов із життя", - написав чиновник.

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Станом на 19:30 19 квітня в Одеській області підтверджено 137 випадків захворювання на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190126
 
 
 Топ коментарі
 
А його колеги?
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.
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А його колеги?
Боже бережи наших лікарів, бо на владу щось не дуже.
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности этого типа "президента" можете сделать сами.
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у нас в обласній лікарні було 16 випадків інфікування лікарів, позавчора плюс ще 5 лікарів, разом виходить 21, думаю це неповні дані. Місцева влада до останнього приховувала.


СУБОТА, 18 КВІТНЯ 2020 20:56

м.Рівне - 10. Із них п'ятеро - медики Рівненської обласної лікарні (молодший та середній персонал);с.Зірне (Березнівського району) - 1;м. Здолбунів - 1;с.Стеблівка (Здолбунівський район) - 1;смт Мізоч (Здолбунівський район) - 1;м. Дубровиця - 1.

Таким чином на Рівненщині зареєстрували уже 314 випадків захворювання на COVID-19.

Сьогодні від "конони" дві людини померли.
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Да. Это только официально подтвержденные цифры. Грустный рекорд для книги Гиннесса по количеству заболевших врачей на 1000 заражений. Еще в разы больше находятся на обсервации. Целыми клиниками, которые превратились в центры заражений.
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А ще нема статистики смертей починаючи з листопада 2019, які померли від запалення легенів.
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Это да, в январе-феврале 2020 года была эпидемия пневмоний, даже школы на карантин закрывали. Только в январе типа от ОРВИ умерло более 600 человек.
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У кожному РАГСі є реєстрація смертей, де є довідка щодо причини смерті. Короновірус гуляє з листопада 2019 року. Так, що робіть висновки.
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В нас він вже не гуляє, а догулює. Решта - похибки тестування.
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всё что у них есть, это обычные маски, ну а вирусу, размером в 100 нанометров плевать, есть они или нет .. защитные костюмы только сейчас некоторым врачам начинают подвозить ..
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Даже не у всех хирургические, а марлевые маски. !!! Марлевые 3х слойные !!! Если бы снова не меценаты и волонтеры -- было бы еще хуже.
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Соромно за слугу,что не привлекает к ответственности тех,кто торгует должностями,кто вывез весь стратегически мед запас,соромно за ежедневный пиар слуги ,записи,на которые он тратит своё "драгоценное" время,вещая ни о чём,чем только раздражает народ ещё больше своей тупостью в этих зверненях.
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видеть ежедневно это личико не соромно,а унизительно..
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Есть такая страна, Германия. Расположена в самом центре Европы.
Официально учтенная смертность от КВ в Германии составляет 42 чел. на 1 млн.
В соседней Австрии - 44 на 1 млн. Почти та же цифра.
Теперь смотрим на других соседей Германии, по часовой стрелке:
- Швейцария 136 на 1 млн.
- Франция 241
- Бельгия 359
- Нидерланды 172
- Польша 7
- Чехия 15
Для полноты картины добавим еще близко расположенную Словакию (0,4 на 1 млн.) и Италию (348 на 1 млн.)
Вы что-нибудь понимаете? Я - нет
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Скорее всего в каждой стране считат по-своему. К примеру, где-то в погибшие от коронавируса включают всех инфицированных (они могут умирать от обострения сопутствующих болезней), где-то - лишь только от пневмонии вызваной коронавирусом.
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Есть определенная корреляция с уровнем заболеваемости. Ну и большим странам несколько легче - пока вспышка в одной части страны - можно врачей и аппараты ИВЛ перебросить или эвакуировать туда тяжелых пациентов.

Germany
Incidence rate: 172,29 per 100,000 persons

Austria
Incidence rate: 163,76 per 100,000 persons

Switzerland
Incidence rate: 320,52 per 100,000 persons
France
Incidence rate: 234,39 per 100,000 persons

Belgium
Incidence rate: 332,16 per 100,000 persons
Netherlands
Incidence rate: 191,62 per 100,000 persons

Poland
Incidence rate: 24,54 per 100,000 persons

Czechia
Incidence rate: 62,16 per 100,000 persons
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Якщо Степанов мав би честь, то пішов би у відставку!
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нічого не зміниться бо през неадекват,наразі жодна інституція не виконує своєї функції,держава вмирає.
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Розумію, що це так. Але я кажу, що у Зе в команді взагалі нема чесних людей!
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можливо він просто не усвідомлює що на нього чекає і на країну,реальність це не знімальний майданчик де можна робити помилку за помилкою поки не знімеш вдалий дубль.
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А при кому на твою думку не вмирала би?
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если затрубили то хана, сколько себя знаю если посадили на трубу 90% считай готов
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после приезда Ляшка Николаевская обл. подтянулась, в самом деле!как у людей
Выясняется, что задолго до карантина приехали из Польши 2 боговерующих, пообщались со старушками с Вороновки, у тех начался грипп, а тут как раз приехало начальство. С третьего захода анализы подтвердили корону. Село на карантин, а баптистов повсюду вычислять. Итог: те двое с Польши живы и здоровы, ничего, а старушки в легкой форме гриппуют. Мораль:
Юра, фильтруй, фейки обходятся дорого селянам
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Лично знал этого Врача....добрейшей души человек и настоящий профессионал, полжизни был участковым терапевтом ....сколько км оттопал от пациента к пациенту не сощитать, "благодарность" не требовал, имел совесть и достоинство...не уберёг себя, покойся с миром !
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У него зарплата была копеечная, он витаминов не видел всю жизнь, по плохой погоде ходил, клятву хиппократа на хлеб мазал, энтузиазмом за ЖКХ платил, семью в благородство одевал...Вот и износился рано! И таких полно по стране! При чем здесь вирус? Молодые врачи убежали за границу, а у нас залишилися лікарі поважного віку, бо тікати вже не має сенсу...
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Чувак, ти такий злий на нормальних людей, тому, що знаєш хто є ти.
І ми знаємо.
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Ну, хоть цезарем себя не назіваешь и то хорошо...Скромность твоё (ой, Ваше) второе имя!
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А де ж пости, тієї скотини, що розказують тут: «Короновірус ето фєйк міровой закуліси» ?»
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Для людей с низким интеллектом от COVID-19 не умирают, умирают если есть букет хронических заболеваний и ослаблен иммунитет. Кстати сидение в 4-х бетонных стенах для иммунитета приносит только отрицательное действие. Почаще дышите свежим воздухом под солнышком никакая вас хворь не возьмёт, если конечно это все в одиночестве.
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Ага. От ВИЧ не умірают. Умірают от СПИД.
......
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"Коронавірус не тільки вражає легені, але і несприятливо впливає на кров. Він атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень до клітин. Через це, деяким пацієнтам не допомагає штучна вентиляція легенів, коли їх підключають до апаратів ШВЛ. До такого тривожного висновку прийшли італійські вчені з Університету Верони після аналізу даних 1210 пацієнтів, у 224 з яких хвороба протікала важко.
Важливо відзначити, що висновки італійських учених повністю збігаються з думкою китайських біологів, які провели аналогічне незалежне дослідження. Експерти з Китаю також підтвердили, що COVID-19 атакує гемоглобін в еритроцитах і робить їх нездатними транспортувати кисень.
Також вчені вважають, що COVID-19 може спровокувати пошкодження головного мозку." - Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
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Не повторюйте тупу пропаґанду невігласів типу Лукашенка. Люди часто вмирають без жодних букетів. В Білорусі є випадки, коли на цю заразу вмирали здорові 40-річні медсестри, водії швидких, тощо.
Щодо імунітету. Найчастіша причина смерті при COVID-19 це не "ослаблений імунітет", а навпаки - занадто міцна реакція імунної системи. Власне тому лікарі дають пацієнтам, наприклад, гідроксіхлорокін, який є імунодепресантом.
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як це не написали - пенсіонер?
При такому віці "наші" "журналісти" завжди пишуть - пенсіонер
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