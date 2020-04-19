 На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з лікарні в Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловіка було госпіталізовано 17 квітня в стані середньої тяжкості і з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці у зв'язку з прогресивним погіршенням стану і наростанням дихальної недостатності пацієнта перевели на ШВЛ. На жаль, кілька годин тому він пішов із життя", - написав чиновник.

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Станом на 19:30 19 квітня в Одеській області підтверджено 137 випадків захворювання на COVID-19.