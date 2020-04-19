 На каналі Медведчука показували великодній марафон "за фінансової підтримки" Мінкульту РФ, - активіст Грезєв

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє активіст Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Правильно. Навіщо нам фінансувати культуру, якщо Медведчук спокійно нам продовжує постачати культуру агресора", - зазначив активіст.
Він додав скриншот з ефіру, а також попросив Нацраду з питань ТРМ звернути увагу.
Журналіст Микола Матвійчук уточнив у фейсбуці, що "112" транслював анімаційну стрічку, створену за підтримки Міністерства культури РФ, "про хороших чекістів і російських попів".
не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст…"В. Стус
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ці тварюки 112, ЗІК, ньюс ван - ганьба для українців.
Ну на на сбу і інших мусорів розраховувати нерозумно - вони головні московські посіпаки.
От і вся відповідь на питання ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКИ... Безпринципні, продажні популісти і ******.... для яких маячити на екрані телевізора важливіше за інтереси країни.....