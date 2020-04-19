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Все про:Медведчук (573) Нацрада_ТРМ (258) пропаганда (1374) Росія (26875) 112_Україна (56) Грезєв (1)

 На каналі Медведчука показували великодній марафон "за фінансової підтримки" Мінкульту РФ, - активіст Грезєв

На телеканалі "112" відбувся марафон "Великдень. Ми люди", в межах якого показали контент, створений за підтримки міністерства РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє активіст Владислав Грезєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Правильно. Навіщо нам фінансувати культуру, якщо Медведчук спокійно нам продовжує постачати культуру агресора", - зазначив активіст.

Він додав скриншот з ефіру, а також попросив  Нацраду з питань ТРМ звернути увагу.

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На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 01

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Журналіст Микола Матвійчук уточнив у фейсбуці, що "112" транслював анімаційну стрічку, створену за підтримки Міністерства культури РФ, "про хороших чекістів і російських попів".

На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 02
На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 03
На каналі Медведчука показували великодній марафон за фінансової підтримки Мінкульту РФ, - активіст Грезєв 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190124
 
   
 Топ коментарі
 
Бєспрєдєл...............зелений бєспрєдєл...
З приходом Зю зникла державна, безпекова політика. Структури безпеки, навіть посада президента знівельована.
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А Зе посадив Медведчука! Пробачте, він не його посадив, а посадив Кузьменко, Антоненко, Дугарь, Чорновол...
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крым наш.трамп наш.киев наш.догбасс наш.нефть наш.во всем виноваты американцы.
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Порохоботы лезут из кожи вон, чтобы обосрать блазня, но мы все знаем, кто сдал мертвечуку телеканалы, что офшорник не посадил ни одного рыга, наоборот он их крышевал, и это при нем вырубали лес, воровали янтарь и уничтожали природу, и это офшорник дал погоны генерала фээсбешнику шайтанову, а вообще можно долго перечислять подвиги агента беса путлера.
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У тебе ще є час лаяти попередників, але він закінчується. Що будеш потім робити?
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не знаю я порохобот или нет но голосовал точно за П.Порошенка, а не за клоуна и его квартальщиков . Кстати, и кожа моя при мне осталась
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портнов сидел в руской тюрьме 6 лет.теперь портнов вышел из тюрьмы и будет сажать украинцев.
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КОГДА В СТАДЕ ОВЕЦ НЕТ ВОЖАКА, ТО, ХОЗЯИНОМ СТАНОВИТСЯ - ВОЛК !
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Так і вовка нема, чи ти про суддю Вовка?
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А чем занимается в это время филиал ФСБ, действующий под прикритием СБУ? Небось снова имитируют убийства какого-нибудь фсбшного агента Бабченко, крышуют контрабанду или что то в этом роде! Вот же сучье племя
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Интересно, по какой статье и когда откроют, а потом закроют уголовное дело?
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"Бесславные ублюдки" - так в самую суть их охарактеризовал дальновидный Квентин Тврантино.
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Потому Порошенко и сделал все для возвращения и усиления Медведчука.
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беда Украины еще и в том, что в политику лезут такие как ты,
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николай азаров сидит в австрийской тюрьме,янукович в московской.судьбы регионалов разные
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Что поделаешь. Мертвечук очень нужный переговорщик, как нам рассказывали порохоботы когда Мертвечук ночами встречался с Петей на Банковой, при етом охрана его вместе с мусорами избивала активистов которые против етого протестовали
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Как сказали и говорили "порохоботы" вплоть до второго тура выборов, что Зелемойскому в офшор на Кипре вывели 47 миллионов Долларов США, но ты им не поверил, а верил про хрень с офшором в Панаме...
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Ты дашь ссылку где я такое говорил? Или я говорил что Зелупа сам со своих денег финансирует избирательную кампанию или что за ним никто не стоит???
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Не собирают на твои выдумки что-то давать, произнеся "порохобот" ты дал чистосердечное признание в том, что не понял всё то главное, что сделал для Украины Порошенко и это непонимание приведёт к власти Медведчука... и сейчас, занимаясь критиканством, ты не признаёшь того, что Зелемойский сдаёт именно те позиции, которые создал и закрепил Порошенко, а ты решил, что это всё дано тебе просто так, потому, что ты - хороший.
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Ну хоть не вовремя Иловайского котла или Дебальцевского. Или это была плата Порошенку?
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Плата была размером с твою личность, т.е. - Зеро.
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хватить тебе звиздеть на Порошенка. Вы горе "патриоты" уже дозвизделись, что посадили в кресло президента клоуна Зеленского, а в парламент - его шоблу "слуги народа" .Теперь своей звиздежью подыгрываете тварям из жопоблока -бойка, медведчука, рабиновича, шуфрича .и другой прорассейской нечести
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начальником администрации леонида кучмы был виктор медведчук.братва своих не бросает.
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в 1990-х годах диаспора украинцев (Канады, США), Медведчука прославляли, как ДЕРЖАВНЫКА ставили в один ряд с Героем УКРАИНЫ В.М. Чорноволом. С тех пор я убедился , что "националисты" (а они себя считали таковыми) слепые.Для них главное "свой" это тот, кто орет "СЛАВА УКРАИНЕ!". та ще й на нашей славной певучей УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Последние выборы подтвердили-" свободовцы", лже патриоты из "нацкорпуса" , националист С.Хмара, политик неудачник О.Доний и другие со шкуры лезли лишь бы помочь Путину убрать от власти Порошенка. Теперь имеем то что имеем .Но главное и дальше продолжам звиздеть на "ПОРОХА" этим самим подыгрываем откровенным врагам УКРАИНЫ жопоблоковцам -медведчуку, бойку, рабиновичу, шуфричу, господину дрочиле Киве,и другой нечести антиукраинской. Естественно, Порошенко не есть святой , но все же сделал для УКРАИНЫ не мало полезного, перед ****** кремлевским не встал на колени, да и европейцы были всегда "озабочены" судьбой УКРАИНЫ, а теперь мы им и на хер не нужны
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Порошенко подписал минскую капитуляцию и проталкивал хотелки Путина в украинскую Конституцию, Медведчук регулярно возил малявы от Порошенко Путину и наоборот . А Зеленский в глаза Путину заявил, что под него никто Конституцию менять не будет. И Суркову отбили почку.
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эту песню сочинили для тупиц политики , причем для таких как ты, вы и поете с чужого голоса Пойте оды и далее, своему клоуну. Даже в последние дни в работе Верх. Рады не будь Порошенко с его дипломатичностью и разумом политика через месяц-два ни пенсий ни стипендий платить бы власти вашего клоуна платить бы не было чем
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Без містера Лінча,боюсь,вже ніяк не обійтись...
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Ще й як може обійтись. Москаляку на гілляку це наше надбання.
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поздно пить боржоми, когда печень растворилась. Да и это сделать не горлопанам. которые лезут в политику не разбираясь ни в чем.
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экологическая катастрофа с пожарами,корононавирусная,экономическая,теперь политическая,так что леонид данилович справится,он опытный политик
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Цікаво ще є країни, де є антидержавні канали ?
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ПОЛ СТА КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ И КАЖДЫЙ ВИДЕЛ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ .ТЕПЕРЬ ЧЕТЫРЕ АНТИУКРАИНСКИХ ТВ КАНАЛОВ-А КТО ИХ ПОСТАВИТ НА МЕСТО-ТЕ КТО СЪЕДАЛ "ПОРОХА" ? ИМЕЮ НА ЭТОТ СЧЕТ БОЛЬШОЕ СОМНЕНИЕ
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пропагандист, пять лет перепечатывавший сайты ДНР-РФ, скромно трётся в сторонке.
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"Як добре те, що смерти
не боюсь я

і не питаю, чи тяжкий мій хрест,

що перед вами, судді, не клонюся

в передчутті недовідомих верст…"В. Стус
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Стус мертвий, а його "адвокат"(Медведчук) ще й досі землю топче.
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А топче тому, що МАЙДАН на пів своєї дороги призупинився, щоправда на це було чи мало причин. Це і війна, це і більша частина українських громадян живилась інформацією ІНТЕР каналата московітських новин. Якщо і далі українське суспільство буде розрізнене, кажен із партійних лідерів бачитиме себе мессією, спасителем українців то добра УКРАЇНІ не бачити
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НУ КАК АДЕКВАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТИ ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЕ РОЖИ? ВИДИМО ИХ ИЗБИРАТЕЛИ С ТАКИМИ ЖЕ РОЖАМИ
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"вилы" есть и были, но вопрос-кому из украинцев эти"вилы" в руки дать
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На Донбасе уже 6 лет идет военный марафон при поддержке русни и мертвечука.
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Боже когда эту Медведку и его рыговскую шоблу ,уже уничтожат в Украине, как главных паразитов??..
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ИХ ЭЛЕхТОРАТ, К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕГДА БУДЕТ и ЭТО НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ "ДОЛГОЖИТЕЛИ" А ПОТОМУ, ЧТО УКРАИНЦЫ РАЗОБЩЕНЫ ВСЯКИМИ ПАРТИЯМИ И ГОРЕ БОЛТУНАМИ В ПОЛИТИКЕ
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Якби ми були розділені через різні ідеї стосовно розвитку країни, а не за тим кого ненавидіти.
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НИКОЛАЙ! ТАК МЫ РОЗДІЛЕНІ, ЯК ІДЕЯМИ СТОСОВНО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. ТАК І ТИМ КОГО НЕНАВИДІТИ
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Все кричат про УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ і каждый видит ее по своему. Народный Рух утверждал-земля должна быть товаром,кстати, я это поддерживаю, а коммунисты и националисты были против этого
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Хотілося б мати змогу змінити прийнятий законопроект про землю, якщо він почне працювати через сраку, а він швидше за все саме так і буде працювати.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Ничего не вижу тут быдло это не смутит анормальные люди и дальше не будут смотреть это
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а что ты "ничего не видишь" и с какой стороны ты о быдле
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Совсем скоро все эту помойки кацапскии будут спалены!а зеЛю погоним на ростов палками!
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дякувати богу хоч один із цих ТВ ЗМІ є один-ПОРОШЕНКА
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ЗЕ-ОРДА ви вороги, ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ, відверто пропагандуєте агресора. ВИ ЗЛОЧИНЦІ І БУДЕТЕ ВІДПОВІДАТИ ПЕРЕД УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ.
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Саме цей українький народ і обрав зелених Я і народом не можу його назвати товпа бовдурів
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УРАЇНЦІ! А ПОДУМАЙТЕ НА ЯКИХ КАНАЛАХ БУВАЄ Ю,ТИМОШЕНКО? ТОЖ, ДОКИ БУДЕМО ПІДРИМУВАТИ ЇЇ "БАТЬКІВЩИНУ" ДОТИ БУДУТЬ ПАНУВАТИ МЕДВЕДЧУКИ З РАБІНОВИЧАМИ.
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Медведка , при всех сидит ( на троне ) Медведка !
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Сегодня в Украине три чумы: русско-путинская, зеленая и короновирус. Все эти антиукраинские болезни можно легко победить К примеру, всем проукраинским лидерам партий собраться, провести между собой договорняк, - выработать план развития УКРАИНЫ, выдвинуть единого кандидата в президенты, закрепить договорняком кому какой отдадут портфель и единой командой пойти на выборы. Боюсь вот только того, что портфелей не хватит, каждый будет видеть себя более умным и большим патриотом, а это уже шанс на реванш будет потерян Вот такие наши украинские реалии.
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Главный шайтан Украины ещё не пойман.Поймана его пешка.
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А чи не при Порошенко, (випадково) цьому московському членососу - медведчуку продали три телеканали?
Ці тварюки 112, ЗІК, ньюс ван - ганьба для українців.
Ну на на сбу і інших мусорів розраховувати нерозумно - вони головні московські посіпаки.
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Зебил обещал разобраться с финансированием медведчуковских помоек.Что-то не особо спешит
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Хто реанімував Медведчука в Україні як політика? Часом не Порошенко? Хто буває на каналах Медведчука? Починаючи від "націоналіста" і свободівця Михальчишина, який дискутує із ЗЕватою Бужанським.... закінчуючи порошенківцями, тимошенківцями і слугами Коломойшмана.....

От і вся відповідь на питання ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКИ... Безпринципні, продажні популісти і ******.... для яких маячити на екрані телевізора важливіше за інтереси країни.....
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