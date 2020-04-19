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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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 На Житомирщині зафіксовано п'ятий летальний випадок від COVID-19, - ОДА

У Житомирській області від коронавірусу померла 83-річна жінка. І це п'ятий летальний випадок від COVID-19 в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"На Великдень, 19 квітня, в області зафіксовано п'ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні від цього захворювання померла мешканка Черняхівського району, 1937 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка захворіла 4 квітня, а 6 квітня з ознаками COVID-19 її госпіталізували. Вже наступного дня результати ПЛР-досліджень підтвердили діагноз COVID-19. 17 квітня їй стало гірше, лікарі застосували інтубацію.

Нагадуємо, раніше на Житомирщині від коронавірусу померла 71-річна жителька Радомишля, в Бердичеві було зафіксовано три летальні випадки: чоловік 1972 р.н., 81-річна і 75-річна жінки.

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Наразі в області 211 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190121
 
 
 Топ коментарі
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И то долги врачам до сих пор не вернули. Зеля снова пообещал через неделю отдать. А как еще недавно красиво врали про 300% надбавку!
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Это теперь поджигателей будут списывать на COVID?..
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.
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Думающими людьми вывод о компетентности президента был сделан еще в начале его предвыборной компании.
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- Изя, а что такое эффект Даннинга - Крюгера?
- Это, Сёма, когда человек, настолько глуп, что не понимает, насколько он глуп. Например клоун думает, что может быть президентом. Обычно это плохо кончается.
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Жахлива цифра по медикам, які хворі на короновірус повинна бути вироком зевладі. Поки ми маємо задоволення цим фактом від 73%.
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Это только подтвержденные цифры. Грустный рекорд для книги Гиннесса по количеству заболевших врачей на 1000 заражений. Еще в разы больше находятся на обсервации. Целыми клиниками, которые превратились в центры заражений.
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Офіс Президента

@APUkraine
Андрій Єрмак провів спеціальну селекторну нараду з головами ОДА. Захід, який відбувся у суботу ввечері, був присвячений дотриманню карантинних обмежень під час святкування Великодня та закриттю продуктових ринків.

На Житомирщині зафіксовано п'ятий летальний випадок від COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 5985

RIPRV

@riprv

·6 ч

я так зрозумів у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень. чи варіант
2) Президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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Так по суті на стадіоні пред другим туром було подібне. 73% при цьому вирішили, що Зе переміг. Тепер маємо наслідки їхнього вибору!
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І не дай Боже їм говорити в супереч щось; роздеруть на шмаття.
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Смерти от коронавируса
Швеция 1511
Чехия 176
Дания 346
Норвегия 163
Финляндия 90

Угадайге где нет карантина
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Все хроники умрут от своих заболеваний, закон природы.
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