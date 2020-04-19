 На Житомирщині зафіксовано п'ятий летальний випадок від COVID-19, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"На Великдень, 19 квітня, в області зафіксовано п'ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні від цього захворювання померла мешканка Черняхівського району, 1937 р.н.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка захворіла 4 квітня, а 6 квітня з ознаками COVID-19 її госпіталізували. Вже наступного дня результати ПЛР-досліджень підтвердили діагноз COVID-19. 17 квітня їй стало гірше, лікарі застосували інтубацію.
Нагадуємо, раніше на Житомирщині від коронавірусу померла 71-річна жителька Радомишля, в Бердичеві було зафіксовано три летальні випадки: чоловік 1972 р.н., 81-річна і 75-річна жінки.
Наразі в області 211 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
19.04.2020 г. Из 5449 заболевших COVID-19 1116 медицинские работники.
Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.
- Это, Сёма, когда человек, настолько глуп, что не понимает, насколько он глуп. Например клоун думает, что может быть президентом. Обычно это плохо кончается.
Офіс Президента
@APUkraine
Андрій Єрмак провів спеціальну селекторну нараду з головами ОДА. Захід, який відбувся у суботу ввечері, був присвячений дотриманню карантинних обмежень під час святкування Великодня та закриттю продуктових ринків.
RIPRV
@riprv
·6 ч
я так зрозумів у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень. чи варіант
2) Президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
Смерти от коронавируса
Швеция 1511
Чехия 176
Дания 346
Норвегия 163
Финляндия 90
Угадайге где нет карантина