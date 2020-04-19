 Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє "Слідство.Інфо", того ранку Стерненку стріляли в шию, але йому вдалося затримати другого нападника, інформує Цензор.НЕТ.







Показання свідка з матеріалів справи, які вдалося отримати журналістам, - одні з ключових, оскільки Mercedes, на який він звернув увагу, офіційно належить родині тодішнього співробітника одеської поліції.

Нападників першого разу затримати не вдалося. Під час другого нападу Стерненко наздогнав того, хто стріляв. Його затримали до приїзду поліції. Стрільцем виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Наразі він обвинувачений і перебуває в СІЗО.

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Показання свідка, які отримали журналісти, Стерненко не прокоментував, посилаючись на таємницю досудового слідства.









"Я почув крик, який долинав із вулиці Сегедської (одна з вулиць неподалік центру Одеси. - Ред.). Цитую: "Тримай вбивцю", - такі свідчення поліції дав моряк, який у ранок нападу став випадковим свідком. Визирнувши у вікно, він побачив трьох чоловіків, які вибігли з арки будинку. Двоє з них, як потім з'ясується, - активіст Сергій Стерненко і нападник.

Третя людина, за свідченнями моряка, незабаром після криків, покинула двір і побігла до припаркованої неподалік машини. За словами свідка, чоловік сів за кермо і поїхав. Ситуація насторожила моряка, тож він вирішив сфотографувати машину. Але незабаром він помітив її вдруге. Авто проїжджало поруч із місцем злочину вже в момент затримання стрілка, коли приїхала поліція. За його словами, водій зупинився і ходив неподалік.

Пізніше свідок детально опише його зовнішність і навіть під протокол вкаже на цю особу серед тих, кого йому на упізнання представить слідство. Цю людину звати Костянтин Карбенюк. На той момент він був тренером спортивних єдиноборств в одному з клубів Одеси. Але значно цікавішою є інформація про людину, яка володіє автомобілем. За даними, які журналісти отримали відразу від декількох джерел у правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника глави поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Той сам заявляв, що слідство схиляється до версії, що Карбенюк - таксист, який підвозив нападника.

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Форостяк був радником тодішнього голови Дмитра Головіна. Залишився на своїй посаді він і після того, як Головін звільнився. Кинув роботу в поліції Форостяк наприкінці 2019 року.

У розмові зі "Слідством.Інфо" чоловік заявив, що авто належало його дружині, але запевнив, що жодного стосунку до нападу на Стерненка не має, адже він нібито продав цю машину.

"Я ще після другого нападу свідчив і поліцейським із цього приводу, і СБУ. Машину було продано, я вже не пам'ятаю, чи в 15-му, чи в 16-му році хлопцю, який до цього дня толком не розрахувався. Там щось заборгував. Тому його особа встановлена, з ним також слідчі дії проводилися", - сказав Форостяк журналістам, зазначивши, що це "просто випадковість".

Він визнав і знайомство з Карбенюком у 2014 році, під час протидії "російській весні" в Одесі.

"Що мене дивує: журналісти можуть отримати матеріали кримінальної справи, слідства. Але це є таке. Я вітаю, коли журналісти отримують і правильні запитання ставлять, і здійснюють контроль над правоохоронною системою, щоб вона виконувала свою роботу. Але це випадковість, і тут найголовніше, що був проведений комплекс слідчих дій. І не тільки Нацполіцією, але й Службою безпеки України", - заявив він.

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Водночас "Слідство.Інфо" має у своєму розпорядженні також фотографії, на яких зафіксовано, що це авто в 2019 році було припарковано біля управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг пояснити це, припустивши лише, що Карбенюк міг приїжджати туди у своїх справах, оскільки фігурував в одному з кримінальних проваджень, яке вела поліція.





На запитання журналіста, чи пояснив Карбенюк свою присутність на місці злочину, Форостяк відповів: "Він (Карбенюк. - Ред.) сказав, що це якась маячня".

Форостяк надіслав журналістам контакти Карбенюка, але на момент публікації цього матеріалу телефон був вимкнений.

Зазначається, що декілька років тому одеська влада передала частину Міського саду в самому центрі під забудову. Відтоді тривають конфлікти між активістами і мерією. Під час одного з них наприкінці 2017 року відбулася сутичка між протестувальниками і силовиками. Сергій Стерненко був на цьому заході і вів звідти відеотрансляцію. Незабаром, за його словами, поліція оголосила йому підозру в організації масових заворушень.

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Його взяли під варту і відправили в СІЗО. Втім згодом апеляція скасувала це рішення і відпустила Сергія Стерненка під особисте зобов'язання. Постраждалим у цьому кримінальному провадженні є тодішній глава Управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін. За словами Стерненка, слідчі вважають, що він нібито завдав міліціонерові тілесних ушкоджень.

Активіст припускає, що до організації нападів на нього причетні співробітники поліції. Упродовж 2018 року їх було три. Під час останнього нападників було двоє. Один із них під час сутички загинув.

Розслідування всіх цих злочинів передали в Службу безпеки України. Справу про загибель нападника теж веде СБУ. У Генеральній прокуратурі за часів Луценка рішення про передачу слідства СБУ мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Такої ж думки дотримувався генпрокурор Руслан Рябошапка.

Однак сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.

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