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Все про:Одеса (2440) Стерненко (65) Форостяк (27)

 Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Під час другого нападу на одеського активіста Сергія Стерненка в травні 2018 року випадковий свідок сфотографував Mercedes, на якому поїхав один із зловмисників.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", того ранку Стерненку стріляли в шию, але йому вдалося затримати другого нападника, інформує Цензор.НЕТ.

Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 01
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 02
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 03

Показання свідка з матеріалів справи, які вдалося отримати журналістам, - одні з ключових, оскільки Mercedes, на який він звернув увагу, офіційно належить родині тодішнього співробітника одеської поліції.

Нападників першого разу затримати не вдалося. Під час другого нападу Стерненко наздогнав того, хто стріляв. Його затримали до приїзду поліції. Стрільцем виявився раніше судимий за розбій чоловік на ім'я Абзал Баймукашев. Наразі він обвинувачений і перебуває в СІЗО.

Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 04

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Показання свідка, які отримали журналісти, Стерненко не прокоментував, посилаючись на таємницю досудового слідства.

Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 05
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 06
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 07
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 08

"Я почув крик, який долинав із вулиці Сегедської (одна з вулиць неподалік центру Одеси. - Ред.). Цитую: "Тримай вбивцю", - такі свідчення поліції дав моряк, який у ранок нападу став випадковим свідком. Визирнувши у вікно, він побачив трьох чоловіків, які вибігли з арки будинку. Двоє з них, як потім з'ясується, - активіст Сергій Стерненко і нападник.

Третя людина, за свідченнями моряка, незабаром після криків, покинула двір і побігла до припаркованої неподалік машини. За словами свідка, чоловік сів за кермо і поїхав. Ситуація насторожила моряка, тож він вирішив сфотографувати машину. Але незабаром він помітив її вдруге. Авто проїжджало поруч із місцем злочину вже в момент затримання стрілка, коли приїхала поліція. За його словами, водій зупинився і ходив неподалік.

Пізніше свідок детально опише його зовнішність і навіть під протокол вкаже на цю особу серед тих, кого йому на упізнання представить слідство. Цю людину звати Костянтин Карбенюк. На той момент він був тренером спортивних єдиноборств в одному з клубів Одеси. Але значно цікавішою є інформація про людину, яка володіє автомобілем. За даними, які журналісти отримали відразу від декількох джерел у правоохоронних органах, цей Mercedes-Benz належить родині тодішнього радника глави поліції в Одеській області Руслана Форостяка. Той сам заявляв, що слідство схиляється до версії, що Карбенюк - таксист, який підвозив нападника.

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Форостяк був радником тодішнього голови Дмитра Головіна. Залишився на своїй посаді він і після того, як Головін звільнився. Кинув роботу в поліції Форостяк наприкінці 2019 року.

У розмові зі "Слідством.Інфо" чоловік заявив, що авто належало його дружині, але запевнив, що жодного стосунку до нападу на Стерненка не має, адже він нібито продав цю машину.

"Я ще після другого нападу свідчив і поліцейським із цього приводу, і СБУ. Машину було продано, я вже не пам'ятаю, чи в 15-му, чи в 16-му році хлопцю, який до цього дня толком не розрахувався. Там щось заборгував. Тому його особа встановлена, з ним також слідчі дії проводилися", - сказав Форостяк журналістам, зазначивши, що це "просто випадковість".

Він визнав і знайомство з Карбенюком у 2014 році, під час протидії "російській весні" в Одесі.

"Що мене дивує: журналісти можуть отримати матеріали кримінальної справи, слідства. Але це є таке. Я вітаю, коли журналісти отримують і правильні запитання ставлять, і здійснюють контроль над правоохоронною системою, щоб вона виконувала свою роботу. Але це випадковість, і тут найголовніше, що був проведений комплекс слідчих дій. І не тільки Нацполіцією, але й Службою безпеки України", - заявив він.

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Водночас "Слідство.Інфо" має у своєму розпорядженні також фотографії, на яких зафіксовано, що це авто в 2019 році було припарковано біля управління Національної поліції в Одеській області. Форостяк не зміг пояснити це, припустивши лише, що Карбенюк міг приїжджати туди у своїх справах, оскільки фігурував в одному з кримінальних проваджень, яке вела поліція.

Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 09Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 10
Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ 11

На запитання журналіста, чи пояснив Карбенюк свою присутність на місці злочину, Форостяк відповів: "Він (Карбенюк. - Ред.) сказав, що це якась маячня".

Форостяк надіслав журналістам контакти Карбенюка, але на момент публікації цього матеріалу телефон був вимкнений.

Зазначається, що декілька років тому одеська влада передала частину Міського саду в самому центрі під забудову. Відтоді тривають  конфлікти між активістами і мерією. Під час одного з них наприкінці 2017 року відбулася сутичка між протестувальниками і силовиками. Сергій Стерненко був на цьому заході і вів звідти відеотрансляцію. Незабаром, за його словами, поліція оголосила йому підозру в організації масових заворушень.

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Його взяли під варту і відправили в СІЗО. Втім згодом апеляція скасувала це рішення і відпустила Сергія Стерненка під особисте зобов'язання. Постраждалим у цьому кримінальному провадженні є тодішній глава Управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін. За словами Стерненка, слідчі вважають, що він нібито завдав міліціонерові тілесних ушкоджень.

Активіст припускає, що до організації нападів на нього причетні співробітники поліції. Упродовж 2018 року їх було три. Під час останнього  нападників було двоє. Один із них під час сутички загинув.

Розслідування всіх цих злочинів передали в Службу безпеки України. Справу про загибель нападника теж веде СБУ. У Генеральній прокуратурі за часів Луценка рішення про передачу слідства СБУ мотивували підозрою, що між нападниками і поліцією є зв'язок. Такої ж думки дотримувався генпрокурор Руслан Рябошапка.

Однак сьогодні нікому зі співробітників поліції підозри не оголошено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190120
 
   
 Топ коментарі
 
У нас в стране интересные вещи происходят. Где убийца, там менты. Начиная от убийства Гонгадзе генералом МВД Пукачем и кончая Шереметом, где тоже менты отметились. Мафия.
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Труханов та місцеві мєнти.
Але ніхто не може з ними впоратись.
Винуватять Стерненка, бо не дав себе вбити.
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У нас в стране интересные вещи происходят. Где убийца, там менты. Начиная от убийства Гонгадзе генералом МВД Пукачем и кончая Шереметом, где тоже менты отметились. Мафия.
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Ну так силові структури (СБУ, МВС, суд, прокуратура) і є найголовніші бандити. І це я без сарказму.
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силові структури (СБУ, МВС, суд, прокуратура) і є найголовніші бандити , а головне - вони опора будь якої влади в Україні
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Угу. Заносять їх у владу дибіли, а потім вже охороняють бандити. Замкнене коло просто...
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ну , насправді , вони самі себе і заносять у владу ...а народ і "вибори" то так - для антуражу ...
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суд Линча на Майдане - самый скорый и справедливый суд в мире ! Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 7953
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Я просто отметил интересный факт. Что заказные убийства у нас в стране организовывают менты. Что мягко говоря не очень нормально.
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Кива пообіцяв відрізати голову за питання про охорону і звинуватив у всьому Стерненка.
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Пора уже признать, что наша милиция-полиция это бандиты с корочкой.
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А что мешает зеленскому заявить, что реформа полиции - чистый фэйк и нужна настоящая реформа.
Ну и провести реформу.
Не?
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Тут такое дело, что для этого нужно быть очень сильным лидером. Это же мафия, а мафия она очень опасная, если её начать трогать. Может когда-то у нас и появится президент, который победит эту мафию, но пока нет.
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не в президенті тут справа ...
коли вже вам набридне чекати "доброго царя" ..?
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при Порошенко такого не то что не было,

такое невозможно было представить !

вот тебе и "сцарь" и Гетьман
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при Порошенко такого не то что не было, такое невозможно было представить !

Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 5789

нападения на одесского активиста Сергея Стерненко в мае 2018 года Источник: https://censor.net.ua/n31
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Кто-то должен этим заняться. Это как с вакциной от вируса. Пока кто-то не изобретет - лечения не будет.
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Наявність громадянського суспільства - от гарантія відповідальності влади ( і в т.ч і силового її блоку..) перед народом ! А поки його нема ... ну, все і так зрозуміло ...
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Тут снова аналогия с эпидемией. Нельзя иметь здоровое общество, когда значительная часть его членов заражены, повязаны круговой порукой.
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так і я ж про це - "маєм те , що маєм..."(с)
Система (а мєнти це її важлива частка...) буде з усіх сил протистояти формуванню в Україні протужного громадянського суспільства !
Так було в 2005 і в 2014 ... так буде завжди
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наскоко я помню,реформировала какая то грузинка под руководством веселого карлсона и его группы поддержки в прокуратуре(какой то ************) Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 5730
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Они пытались и у них даже получалось, но особенность реформ в том, что они должны заработать. А их начали откатывать назад уже в шестнадцатом году.
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ну,то есть порох лично в одессе реформировал...понятненько
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"какой-то грузинкой" была Хатия Деканоидзе экс-ректор Академии полиции Министерства внутренних дел Грузии

реформа была светлая - люди верили полицейским, а полицейские реально помогали людям,

пока Сабаков все не переср...ал....
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Они вполне успешно ее и реформировали, начало было хорошее. Но под гнилым руководством очередной "незаменимой" мрази Авакова, реформа быстро остановилась и новая полиция начала стремительно деградировать обратно до мусаров и на сегодняшний день уже практически ничем от домайданных мусоров не отличается - трусливые чмошники на побегушках у чинуш и депутатов, которых никто всерьез не воспринимает и не уважает.
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стадо свиней решила заспамить этот пост Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 4670
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до чого тут твій тупий флуд не по темі ?
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Да к тому же как и твой тупой флуд про Порошенко в абсолютно любой теме, ЗЕбил.
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Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива зізнався, що обіцяв відрізати голову активістові-патріоту з Одеси Сергієві Стерненку.
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Кива рискует своими бесценными бубенчиками,

Стерненко хлопец удалой, враз поотрывает ! Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 9728
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Кто то еще сомневается что страной правит банда и мафиозные кланы. А всеми ими заправляет Рюкзаков
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Труханов та місцеві мєнти.
Але ніхто не може з ними впоратись.
Винуватять Стерненка, бо не дав себе вбити.
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держись парень!!!
эти черти не спрыгнут по легкому
выход только один
мочи их по мере сил!!!
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Мабуть слід чекати повернення з Росссіі, поліцмейстера Фучеджі, ініціатора вбиств харківських і одеських болільників, який привів до трагедії 2 травня 2014.
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Чого ото ти, ********** возбуділось?
Сьогодні Великдень (пасха по вашому), хряпни два літра стєкломою, і забудься про Україну.
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Рехформована міліцейська поліція..
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баранка вам от бублика, портняшки ЗЕльоные,

хрен вам в ..., а не Антоненкоко, Клименко, Черновол и Стерненко !!!! Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 5287
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коментар відмічено як спам  
 
В спам троллятина ЗЕбильная
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окупований Донбас годує Україну більше, ніж до окупації, - говорила Таня Чорновол... дурню, не все, що в тіоїх методичках написано є правдою
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ти довбень чи що... знайди всю версію, що молола Таня... а особливо на мітингу в Маріуполі, як топила за Ахметова
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да пошел ты в жОППУблок !

короче, к Рабиновичу мелким лесом ! Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 2212
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Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о своей и своих. А мы, народ, для них не просто чужие. Больше. Мы - враг. От которого они защищают СВОИХ силами Нацгвардии и полюции.
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Ну, ти ж 21.04.2019 привів в Україну, цю власть.
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в тебе гугл-транслейт заглючив , кацапчег ... в нашій мові слова "власть" немає ! Mercedes, который видел на месте второго нападения на одесского активиста Стерненко свидетель, принадлежал советнику главы полиции области Форостяку, - СМИ - Цензор.НЕТ 6474
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У тому і біда що у нас зараз не влада а власть.
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Зеленский - это Порошенко. Только зовут иначе.
Ти це робиш і зараз..
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Шо, лахта, а ти чекав, що він швидко здасть вам Україну?
Ніт.
Бо ПОРОХОБОТИ, не дозволять йому це зробити.
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тобто - ПОРОХОБОТИ (з Лахта2...) і не дозволять йому це зробити..? Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7816

П.С - ви ж скільки років тут писали , що жодних порохоботів не існує , а тепер - упс ..? Mercedes, який бачив на місці другого нападу на одеського активіста Стерненка свідок, належав радникові голови поліції області Форостяку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7647
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Сам Стерненко не раз говорил, что мусора следили за ним и готовили нападения на него (три попытки его убийства было), и доказательств этому "море" просто.
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Поліція вже давно не асоціюється з правом,там працює кримінал.Страшно жити в такій країні,де дітей лякають поліцейським,а не бабайкою.
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Не тревожьте Ирку Веникдиктову. Она работает как может.
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Не прийде , не хвилюйтеся ... "радикальный диктатор" - не супермен , він сам "всех их пересажает или перестреляет" не зможе ... А команду йому , для цього , сформувати не дадуть - грохнуть і все !
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Удалил так наверное было лишним. Ну а если сериал "Слуга Народа" считать пророческим то там как раз так и было. В реальной жизни происходит всё не так гладко как в сериале. По идеи всё намного хуже. Понятно что это будет не один человек а группа. Я лично не хочу чтобы такое произошло но сценарий вполне реальный. Если эти дебилы при власти не начнут строить правовое государство. Народ у нас из крайности в крайность впадает.
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В притче, наверное, опознание проводится не по ПЛОДАМ, а по СЛЕДАМ.
Пы. Сы. Из карантина больницы сбежал больной дизентерией. Милиция быстро нашла нарушителя по "горячим следам".
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Понятно почему хотят посадить Стерненко. Вышли сами на себя. Покушение организовала полиция.
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