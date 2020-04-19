 Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 241 тис. випадків інфікування. Кількість померлих там від COVID-19 - 17,6 тис. осіб.
У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 81,4 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли 4 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штаті Массачусетс. Там зафіксовано 36,3 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померла 1 тис. 560 осіб.
Загалом від коронавірусу в США наразі вилікувалися 68,4 тис. осіб.
Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Сполучені Штати продовжують успішну боротьбу проти коронавірусу COVID-19, поширення захворюваності відбувається дедалі повільніше.
"Ми бачимо дуже позитивні тенденції, пік захворюваності залишився позаду", - сказав він на брифінгу в Білому домі. Трамп також повідомив, що низка штатів наступного тижня почне поступово повертатися до нормального життя.
В округе Санта Клара, где зарегистрировано официально было около 1000 случаев заражения и 50 смертей, на начало апреля... по результатам анализа крови на антитела, выявлено, что от 48000 до 81000 людей имеют антитела уже, это по результатам исследований 3300 образцов крови на антитела и экстраполяции на население округа (2 миллиона человек). То есть от 40 до 80 раз больше людей реально было заражено, чем официально установлено... люди переболели сами не зная того либо имеют бессимптомную форму болезни либо очень легкие симптомы.
Такие же исследования проводятся в Нидерландах сейчас, тоже установили, что уже около 3% населения страны имеют антитела.
Для коллективного иммунитета нужно, что бы около от 60% до 80% населения переболели. Вывод - коронавирус будет волнами идти, пока не переболеет большинство населения и не появится иммунитет к нему, это может быть быстрее - до осени либо осенью, либо дольше - уже через год, когда уже множество людей переболеет а для людей из "группы риска" появится массовые вакцины.