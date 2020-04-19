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 Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

Кількість тих, хто інфікувався коронавірусом на території США збільшилась до 740,1 тис. осіб, понад 39 тис. людей померли від початку епідемії. За останні вісім днів кількість летальних випадків майже подвоїлася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 241 тис. випадків інфікування. Кількість померлих там від COVID-19 - 17,6 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 81,4 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли 4 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штаті Массачусетс. Там зафіксовано 36,3 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померла 1 тис. 560 осіб.

Загалом від коронавірусу в США наразі вилікувалися 68,4 тис. осіб.

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Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Сполучені Штати продовжують успішну боротьбу проти коронавірусу COVID-19, поширення захворюваності відбувається дедалі повільніше.

"Ми бачимо дуже позитивні тенденції, пік захворюваності залишився позаду", - сказав він на брифінгу в Білому домі. Трамп також повідомив, що низка штатів наступного тижня почне поступово повертатися до нормального життя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190119
 
   
 Топ коментарі
 
39 тисяч є великою кількістю померлих у США. Але нас цікавить те, що відбувається з цією хворобою в Україні! Де статистика померлих від пневмонії починаючи з листопада 2019 року? Спеціалісти говорять, що смертей було багато.
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Они, наверно, тесты делают ...
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в среднем в день в США в 2019 году умирало 7500 человек... в месяц - это порядка 220 тыс. это в среднем, естественно в весенне-осенний период цифры выше. Если из 220 тыс в месяц 39 тыс. умирает от коронавируса - что это меняет?
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Это диагностированные, по факту, переболело уже либо болеет без симптомов или в легкой форме (думают, что у них простуда) миллионы, по подсчетам ученых из Стенфорда, моделирования, анализа крови на антитела... переболело либо болеет в без бессимптомной форме или с легкими симптомами от 4 до 15 миллионов американцев. Это на данный момент.
В округе Санта Клара, где зарегистрировано официально было около 1000 случаев заражения и 50 смертей, на начало апреля... по результатам анализа крови на антитела, выявлено, что от 48000 до 81000 людей имеют антитела уже, это по результатам исследований 3300 образцов крови на антитела и экстраполяции на население округа (2 миллиона человек). То есть от 40 до 80 раз больше людей реально было заражено, чем официально установлено... люди переболели сами не зная того либо имеют бессимптомную форму болезни либо очень легкие симптомы.
Такие же исследования проводятся в Нидерландах сейчас, тоже установили, что уже около 3% населения страны имеют антитела.
Для коллективного иммунитета нужно, что бы около от 60% до 80% населения переболели. Вывод - коронавирус будет волнами идти, пока не переболеет большинство населения и не появится иммунитет к нему, это может быть быстрее - до осени либо осенью, либо дольше - уже через год, когда уже множество людей переболеет а для людей из "группы риска" появится массовые вакцины.
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Обыкновенная манипуляция сознанием, сначала запугают, а потом начнут вакцинировать по заоблачным ценам, причем всех, потом чипизация - глобальный контроль над населением Земли, кстати может быть и принудительное сокращение жителей Земли до "золотого миллиарда"
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