 Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 740 тис., померло понад 39 тис. осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 241 тис. випадків інфікування. Кількість померлих там від COVID-19 - 17,6 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 81,4 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли 4 тис. осіб. На третьому місці за кількістю хворих - штаті Массачусетс. Там зафіксовано 36,3 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померла 1 тис. 560 осіб.

Загалом від коронавірусу в США наразі вилікувалися 68,4 тис. осіб.

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Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що Сполучені Штати продовжують успішну боротьбу проти коронавірусу COVID-19, поширення захворюваності відбувається дедалі повільніше.

"Ми бачимо дуже позитивні тенденції, пік захворюваності залишився позаду", - сказав він на брифінгу в Білому домі. Трамп також повідомив, що низка штатів наступного тижня почне поступово повертатися до нормального життя.

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