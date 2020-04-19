 Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння", - йдеться в повідомленні.
На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режиму тиші дотримуються.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Підсумки за минулу добу
18 квітня збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Луганське, Травневе, Кримське та Лебединське.
За минулу добу представниками Національної поліції в районі проведення операції Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито одне вбивство, один факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та 6 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення.
Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.
(гірка іронія, пробачте)
с ударением на первом слоге
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Наша родина з лівобережжя України. 4 місяці назад мій родич набив московиту пику у Львові. Знаєте, хто кинувся на захист москаля? Звичайно - самі львів'яни! Ти, мовляв, ворог України! Ти шкодиш державі! Нам дарма, що турист приїхав з Москви! У нього - мішок грошей! Він міг би тут у нас накупити безліч сувенірів, відвідати "Криївку", залишити купу грошви! А ти, паскуда... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ми тепер не знаємо кого нам боятися більше - кацапів, чи братів львів'ян ? Будете вилучати - розміщу на "Цензорі", на інших сайтах. Приивіт правдолюбцю Остапу Дроздову !