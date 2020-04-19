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 Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння", - йдеться в повідомленні.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режиму тиші дотримуються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

18 квітня збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Луганське, Травневе, Кримське та Лебединське.

За минулу добу представниками Національної поліції в районі проведення операції Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито одне вбивство, один факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та 6 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190118
 
 
 Топ коментарі
 
Немає для скрепних нічого святого. Господи, бережи наших захисників
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На обстріл з мінометів відповіли чергою з автомата.
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В Зоне ОРДЛО обидели роту дамбасов. В попу обидели в жесткой форме хором! Лечатся теперь дамбасы у лекаря анального.
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Ублюдкам кацапским и самый большой религиозный праздник не помеха. Дьявол ***** и гундяевские черти требуют крови
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На обстріл з мінометів відповіли чергою з автомата.
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а дулі...хіба вже і дулі скінчилися?
(гірка іронія, пробачте)
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Бачиш, навіть розведення в односторонньому порядку від шмарклі не допомогло.
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Немає для скрепних нічого святого. Господи, бережи наших захисників
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Було коли воювали проти татар, а було коли і разом з татарами проти інших. Тепер війна з кацапами, тому картинка не по темі.
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Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4205Крымские татары и козаки в сражении против русских
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возле Песок
с ударением на первом слоге

Понабирают по объявлению...
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Є такий львівський журналіст - Остап Дроздов, Він ратує за те, що за державу Україну не варто воювати, що в українських школах не треба виховувати патріотів тощо. Я йому написав у Ютубі кілька рядків. Вже кільканадцять разів - банять ! Хочу подати їх на Цензорі:

Наша родина з лівобережжя України. 4 місяці назад мій родич набив московиту пику у Львові. Знаєте, хто кинувся на захист москаля? Звичайно - самі львів'яни! Ти, мовляв, ворог України! Ти шкодиш державі! Нам дарма, що турист приїхав з Москви! У нього - мішок грошей! Він міг би тут у нас накупити безліч сувенірів, відвідати "Криївку", залишити купу грошви! А ти, паскуда... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ми тепер не знаємо кого нам боятися більше - кацапів, чи братів львів'ян ? Будете вилучати - розміщу на "Цензорі", на інших сайтах. Приивіт правдолюбцю Остапу Дроздову !
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям!!
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