 Найманці РФ із 82-мм міномета обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння", - йдеться в повідомленні.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режиму тиші дотримуються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

18 квітня збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Луганське, Травневе, Кримське та Лебединське.

За минулу добу представниками Національної поліції в районі проведення операції Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито одне вбивство, один факт заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та 6 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

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