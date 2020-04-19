 "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері за результатами робочої поїздки та наради в регіоні.

Зокрема, за словами Авакова, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово. "Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо", - заявив міністр.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

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