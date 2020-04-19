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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 "За 3-4 дні подолаємо", - Аваков про ліквідацію пожеж на Житомирщині

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що за три-чотири дні вдасться повністю ліквідувати пожежі в Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері за результатами робочої поїздки та наради в регіоні.

Зокрема, за словами Авакова, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово. "Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо", - заявив міністр.

Дивіться також: Розглядаються дві версії виникнення пожеж на Житомирщині - суховії та навмисний підпал, - Аваков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190117
 
 
 Топ коментарі
 
Про пожежі в Чорнобилі вже таке казал, ніхто не вірить.
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у ніх с єрмаком тут ігрулька в царя гори..?




RIPRV

@riprv


я так зрозумів, у нас тут ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків, то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень.
чи варіант
2) президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
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Тем более из резервного фонда Аре 100 млн. Выделили. Ну не возвращать же
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Ну это смотря с чем справишься,- справлялка хренова.
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