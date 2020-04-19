 Гасіння пожеж у Житомирській і Київській областях триває: залучено 1 322 людини і 292 одиниці техніки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДСНС.

Зазначається, що в Житомирській області надається допомога на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК") щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовано, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їхнього поширення", - йдеться в повідомленні.

18 квітня до ліквідації загорянь було залучено 1 одиницю інженерної техніки та 3 людей особового складу Збройних сил України.

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Додатково в складі зведеного загону для допомоги в ліквідації лісових пожеж 18 квітня направлено 12 одиниць техніки та 60 людей особового складу УДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

"До гасіння залучено 963 людини та 157 одиниць техніки, з них від ДСНС 188 людей особового складу та 44 одиниці техніки, зокрема три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скидання (168 тон води)", - інформують у ДСНС.

Крім цього, станом на 15:00 19 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

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"Основні зусилля спрямовано на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем", - інформують у ДСНС.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів ЗСУ. Інженерною технікою створено 320 км мінералізованих смуг.

Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає.

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До гасіння пожеж залучено 1 322 людини та 292 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 168 людей особового складу та 235 одиниць техніки (зокрема 3 вертольоти, якими 18 квітня здійснено 208 скидів - 416 т. води).

Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - у межах 0,011 мР/год за допустимого фону 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. за контрольно допустимого рівня до 0,055 мР/год.).