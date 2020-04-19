 На Закарпатті відділення Держприкордонслужби, у військовослужбовців якого підтверджено захворювання на COVID-19, перейшло в режим обсервації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Військовослужбовці відділення разом із лікарем Львівського прикордонного госпіталю постійно перебувають на території військового містечка. Підрозділ має свою хлібопічку, в якій до сьогоднішнього свята спекли паски.
У цьому підрозділі особливий режим служби і побуту. Між собою всі спілкуються тільки з тим, із ким живуть у приміщеннях. Харчуються позмінно. Щонайменше чотири рази на день дезінфікують приміщення, постійно проводять температурний скринінг", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, у прикордонників на Закарпатті підтверджено 4 випадки захворювання на COVID-19.
Практически любое развитие событий - кроме скорого исчезновения вируса - чревато разочарованием и нарастающим скепсисом.
Карантин затянется, пополняя ряды пострадавших от кризиса? Многие утвердятся в мысли, что рукотворный кризис гораздо хуже самой инфекции.
Локдаун придется ослабить по экономическим причинам, смирившись с ростом заболеваемости? Многие будут недоумевать, зачем локдаун вообще затевали.