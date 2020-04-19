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 На Закарпатті відділення Держприкордонслужби, у військовослужбовців якого підтверджено захворювання на COVID-19, перейшло в режим обсервації

У Закарпатській області відділення Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, де підтверджено захворювання на COVID-19, перейшло в режим обсервації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Військовослужбовці відділення разом із лікарем Львівського прикордонного госпіталю постійно перебувають на території військового містечка. Підрозділ має свою хлібопічку, в якій до сьогоднішнього свята спекли паски.

У цьому підрозділі особливий режим служби і побуту. Між собою всі спілкуються тільки з тим, із ким живуть у приміщеннях. Харчуються позмінно. Щонайменше чотири рази на день дезінфікують приміщення, постійно проводять температурний скринінг", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, у прикордонників на Закарпатті підтверджено 4 випадки захворювання на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190109
 
 
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Оце собі підраховую... Скільки ж днів нестор є нєпізджений?!
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Та хай вже буде трохи непізджений, аби його новінський поцілував на Пасху...
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Мир ждет вознаграждения за переносимые лишения. Но, скорее всего, борцы с пандемией смогут вознаградить его только сослагательным наклонением. Что при ином поведении было бы еще хуже.

Практически любое развитие событий - кроме скорого исчезновения вируса - чревато разочарованием и нарастающим скепсисом.

Карантин затянется, пополняя ряды пострадавших от кризиса? Многие утвердятся в мысли, что рукотворный кризис гораздо хуже самой инфекции.
Локдаун придется ослабить по экономическим причинам, смирившись с ростом заболеваемости? Многие будут недоумевать, зачем локдаун вообще затевали.
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