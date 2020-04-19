 На Закарпатті відділення Держприкордонслужби, у військовослужбовців якого підтверджено захворювання на COVID-19, перейшло в режим обсервації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Військовослужбовці відділення разом із лікарем Львівського прикордонного госпіталю постійно перебувають на території військового містечка. Підрозділ має свою хлібопічку, в якій до сьогоднішнього свята спекли паски.

У цьому підрозділі особливий режим служби і побуту. Між собою всі спілкуються тільки з тим, із ким живуть у приміщеннях. Харчуються позмінно. Щонайменше чотири рази на день дезінфікують приміщення, постійно проводять температурний скринінг", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, у прикордонників на Закарпатті підтверджено 4 випадки захворювання на COVID-19.