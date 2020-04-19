 Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала список із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути", - сказав він.
А заодно и мародёра, нажившегося на миллиарды долларов во время войны.
Баканов - професіонал ?
Гончарук - професіонал ?
Хто там взагалі професіонал, якшо їх підбирає дурачок ?
Потім обирають невігласів яки їм "мають" обрати професіоналів.
давай загалом по загалям: недоліки "бариг" і досягнення ЗЕкалу! дипломатія - економіка - оборона... ну і хрін з ним, давай і з "духовенством" розберемося...
одне бачу
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
мої "добровольці й ветерани" у маніпулятора ігарька перетворюються на "Добровольці та військовослужбовці"))) ех ти ж **** ну нехай
ось як голосувала армія, тикни пальцем у "реальні факти"!!! і це при тому, шо на той час відбулось вже кілька ротацій, і сюди включено НГ під орудою Авакова... то де перевага???
Стало відомо, як проголосували військові в зоні ООС
За підсумками другого туру виборів президента України 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського 50,4%, а Порошенка - 49,6%.
Більшість може бути не дуже значна, наприклад, в один або два голоси. А коли більшість у кілька разів перевищує меншість, то кажемо переважна більшість.
https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-42578220
я тебе ще й граматиці "підучу"... підуч ти такий))))
давай поговорим хоча б через аудіо зв'язок, буде весело))) я вже тут регочу!!!
Бубачка порношльондра, яка "відсувала кордони" й зараз те продовжує НЕ ПЕЧЕ???
дурням нічого НЕ ПЕЧЕ... дилетанти? воші гнидні, а не дилетанти! всю цапську пропагандонську гниль ретранслюєте!!!
МЕРЗ*ТА!!!
звідки така обізнаність про "навчання перестали бути безглуздими як в часи порошенка і почали наповнюватись реальним змістом!", якщо ти навіть загальновідомого факту не знаєш - Хомчак з кінця березня вже не начштабу! ти хоч якийсь стосунок до армії маєш? чи так, по писулькам???
розкажи ще про готовність армії у період весна-літо 2014 року після янучар/саламатіних...
тобто 5 років армію будували будували, а тут гоп! зе прийшов і тільки тоді військо почало якісні зміни... всесезонні навчання у Яворові, Десні, збори запасників по практично ВСІМ регіонам - нічого цього не було? не було інтсрукторів, не було бойових офіцерів (яких зараз знімають з посад і - або в запас, або з пониженням в тил), артилеристи не стріляли, впс не літали??? ти де таких казок нахапався?
нема помилок на фронті? а чисельність загиблих росте! гм... як так?
відійшли, а орки ніхт не хочуть іти в атаку... от дивина! зе миротворець! тільки так пострілюють, щоб напругу тримати і не загострюють... чого б це? може сил не вистачає? а може у крємлядів інші плани... втомились українці від війни, а то взагалі завиють - самі принесуть булаву зєліну (йому ж бо важко)? он вже й програми військові скорочують "вільха", "нептун"... ні, не чув? нах миротворцю армія? знову паркетні кадри в ажурі, а при Порошенку "їб*нутий" Муженко сам по окопах стрибав... ото довбень? правда? а Марік влітку прикривав ах*євший підрозділ аж у чисельності ВЗВОДУ... але то все х**** - кацапи ніколи не заходили на нашу територію, не обстрілювали градами, не перли сюди ешелонами техніку... то все вигадки і фантазії! таке?
ДАП, Дебальцеве, Іловайськ - ти читаєш хоча б тут на цензорі спогади учасників тих подій? почитай...
надалі, коли відписуватимеш, не просто свої здогади викладай, а прикріпи щось як доказ!!!
що ти корчиш із себе?
дай цитату свою з Командувачі Зеленського працюють краще командувачів порошенка - це факт!
розроби за 5 років щось краще)))
яка твоя основна професія?
і не нервуйся, чудик
Мне просто любопытно, а на каких ДЕЙСТВИТЕЛЬНО условиях клоун делает эти обмены?! Что от СДАЛ НА ЭТОТ РАЗ!!!
Так говорил Заратустра. Просю пардону - это недоразумение. Сразу возникает вопрос- разве ранее меняли только жителей Донецкой и Луганской областей? Ведь война идёт на Донбассе! Или меняли граждан со всей Украины? И что, до сего момента ни одного крымчанина, в т.ч. крымского татара, не обменяли? Почему отдавали россиян, они ведь на Донбассе ранее не проживали? Что-то забрехался этот не наш Вася. Единожды совравший, кто тебе поверит?
Суд в Киеве назначил 7 лет тюрьмы за разбой неоднократно судимому мужчине, которого ранее президент Владимир Зеленский помиловал перед новогодним обменом с боевиками.
Источник: приговор Оболонского райсуда Киева от 27 марта
Детали: Уроженец Запорожья Илья Маслов ранее был минимум трижды судим в Украине. Он получил два приговора в 2016 году, один - в 2019 году и должен был отсидеть всего 8 лет и 1 месяц.
В 2007-2011 годах мужчина также был неоднократно судим в России.
В трех его украинских делах речь шла о разбоях и грабежах, во время которых Маслов с сообщником избивали своих жертв, в том числе, до потере сознания, подставляли им нож к горлу. Перед судом они каждый раз признавались в совершении преступлений.