 Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала список із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути", - сказав він.

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