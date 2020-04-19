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 Політика України
  2010  87
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 Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі передала список із 200 осіб для повернення на контрольовану територію і планує обговорити наступний етап обміну в середу, 22 квітня.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори щодо подальших етапів обміну, безумовно, триватимуть. У рамках гуманітарної підгрупи ТКГ Україна передала список із близько 200 осіб, яких ми вимагаємо повернути", - сказав він.

Читайте також: Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190106
 
 
 Топ коментарі
 
Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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Молчат же как партизаны. Не помню такого при пАпередниках. Украина передала список из около 200 человек на следующий обмен пленными, - Резников - Цензор.НЕТ 9106
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А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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Список тех, кого отдали, так и будете скрывать?
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А что там скрывать? Обычный суповой набор из наркоманов, уголовников и деклассированных элементов, как прошлый раз.
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Я имела в виду, кого кацапам отдали.
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Молчат же как партизаны. Не помню такого при пАпередниках.
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Обміни потрібно припинити, вони не відповідають Конституції України! Влада просто використовує обміни щоб піднімати собі рейтинг, а терористи використовують обміни щоб забирати з українських тюрем своїх бойовиків, а наші полонені лишаються в терористичних тюрмах!
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Я лише допоміг щоб переміг найсильніший кандидат! А мій кандидат - Гриценко. Я за непрофесіоналів можу проголосувати тільки щоб мародери знову не дорвались до корита!
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Ну вот ты и выбрал проффесионала, нихрена ни в чём не разбирающегося.

А заодно и мародёра, нажившегося на миллиарды долларов во время войны.
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Президент це політична посада, професіонали мають бути в уряді та в міністерствах, нацкомісіях, спостережних радах та нацрадах, в контролюючих та регулюючих органах та інституціях! Завдання Президента не самому працювати а шукати чесних професіоналів! Поки що Зеленський цього не зрозумів і вся його команда перетворюється на банду порошенка!
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А як може неук знайти професіоналів, якшо він не вдупляє, як виглядає професіонал ?

Баканов - професіонал ?

Гончарук - професіонал ?

Хто там взагалі професіонал, якшо їх підбирає дурачок ?
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Ключове слово "має" (должєн). В них завжди хтось комусь має...

Потім обирають невігласів яки їм "мають" обрати професіоналів.
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Обирати професіоналів теж потрібно вміти, Зеленьский не вміє але вчиться.
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до 42 років був дебілом, а тут раптом стане нобелівським лауреатом )))
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Ну він не був останнім дебілом, певних успіхів в своєму напрямку він досягнув, має і тут навчитись.
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дятєл гриценко найшов професіоналів яки обрали мудака зеленського.
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Гриценко коли йшов на Президента зібрав найкращу команду навколо себе, Сакварелідзе, Трепак, Олександр Савченко, Садовий, Катеринчук, Зінченко, Чумак, Фірсов, Панов, Добродомов і багато інших чесних політиків, бізнесменів, чиновників та пересічних громадян по всій Україні. Це була команда української мрії - найкращі з найкращих професіоналів які не забруднили своєї репутації корупцією!
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ІгАрюша, ти ж у нас спЄц кругом...
давай загалом по загалям: недоліки "бариг" і досягнення ЗЕкалу! дипломатія - економіка - оборона... ну і хрін з ним, давай і з "духовенством" розберемося... Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 6220
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Перед виборами порівняємо, зараз це просто нецікаво.
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Ну якщо у Зеленьского зараз нуль, то у порошенко був великий мінус на всіх напрямках.
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про Гриценка й не питатиму... він як студЄнт - від виборів до виборів Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 7347
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Гриценко має чим займатись, викладає, веде партійну роботу в своїй партії Громадянська позиція, яка має більше 600 депутатів та мерів місцевого рівня.
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ідеш ти під три чорти... ні слова більше! де бачитиму - В СПАМ/БАН!!!
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ой!!! ледь не забув за СУДОЧИНСТВО!!! + до переліку тем
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А не подскажете, кто у нас сейчас уже год почти мародёрит и наживается на войне? И почему у мародеров не было проблем и секвестра бюджета не только по итогам первого квартала, но и в конце года? Да и с энергетикой всё было пучком. Как-то странно это выглядит, не находите?
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Про курс гривны и коммуналку не забудте. Вся ваша террада просто пшик с реальными делами пети.
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От тебя зачем-то скрывают, что курс национальной валюты к иностранной зависит от соотношения !!!
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ну окай... давай досягнення ЗЄлья... коротко, лаконічно... не стидайся
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Эти обмены уже раздрожают, потому что видно кого меняют, и они провоцируют РФ на беззаконие к украинцам.

одне бачу Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 1032
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Да ладно........... учитывая стоимость газа на мировом рынке тогда и сейчас, не вижу подвижек в сторону кардинальных перемен в платежках. Да и по 8 млрд грн с дотаций не Петя урезал. Про курс и эмиссию гривны на протяжении предыдущих 6 лет до 2014 г. даже начинать не буду. Вы думаете, что нам не аукнется печатный станок, запущенный в прошлом году и сейчас? В принципе уже аукнулось - курс подрос. А представляете массу за 6 лет, когда печатали ничем не обеспеченные бумажки и искусственно удерживали курс?
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та й з газом для населення не склалося... ціну нібито скинули (дійсно й ринок трохи просів), а ж тут "фокус/покус/опача" і на тобі - транспортний збір, який ще й для отримувачів субсидій не компенсується... "как котят".(с)
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Это еще не вечер. Следите за ручками, скоро цена на свет изменится.
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Ну, а раз допомиг, то теперь и не скыгли! Гордись, ты причастен к уничтожению Украины. Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 9999
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Краще непрофесіонали які роблять помилки ніж мародери які знищують Україну! порошенко наніс Україні такої шкоди, якої не наносив навіть янукович. Янукович розстріляв сотні людей на Майдані, а порошенко кинув без допомоги військових на фронті і вони загинули - тисячі добровольців-майданівців та простих солдат та офіцерів, тому злочин порошенка в рази більший навіть за злочини януковича!
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нє ігарюша! не аналітєг ти...і не мислитель...і не стратєг! добре якщо недалекий і нікчемний обиватель... то ще простити можна... якщо "закази" відпрацьовуєш, сидячи на ніжній перині своєю дупою, за яку й клали життя і добровольці, і військові, то гріш ціна тобі... я не знаю, як тобі з тим живеться, але повір: паскудство воно як гнилячча чи гнійник - якщо почалося, вже не зупиниш...
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Я Ваші порошенкоботівські настрої не розділяю, для мене порошенко ворог, паскудний та продажний, який влаштував Іловайськ та Дебальцеве, який довів до поразки в ДАП, який кидав на безглузду смерть солдат та офіцерів, там де ми мали перемагати - ми програвали і це невипадково, а тому що зрада була на самому верхньому рівні!
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Я бачу у Вас закінчились аргументи.
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виходь, почв*ро, у тві або ФБ - поговоримо по душам...
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Немає про що з Вами говорити по-душам, Ви не володієте питанням, а ваші емоції мені нецікаві.
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добровольці й ветерани чомусь, попри всі твої г*вноаналітичні висновки, виходять проти зелядства З тим же Порошенком (але не ЗА нього), супроти гнид на Банковій... а ти у нас - "асобає мнєніє", разом з бєліцко-авакіновськими нацжонами! др*щ, тьфу...
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Добровольці та військовослужбовці переважно підтримали Зеленського в другому турі виборів, отже вони всі голосували проти порошенка! Ось це реальні факти! А ваші відчуття хто кого підтримує нікому не цікаві!
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2815717498468528
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html

мої "добровольці й ветерани" у маніпулятора ігарька перетворюються на "Добровольці та військовослужбовці"))) ех ти ж **** ну нехай

ось як голосувала армія, тикни пальцем у "реальні факти"!!! і це при тому, шо на той час відбулось вже кілька ротацій, і сюди включено НГ під орудою Авакова... то де перевага???
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Ви що самі не читаєте те що постите?
Стало відомо, як проголосували військові в зоні ООС
За підсумками другого туру виборів президента України 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського 50,4%, а Порошенка - 49,6%.
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переважна більшість - твої слова Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 2645 у першому турі виходить меншість? а там фактично порівну Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 6342
Більшість може бути не дуже значна, наприклад, в один або два голоси. А коли більшість у кілька разів перевищує меншість, то кажемо переважна більшість.

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-42578220

я тебе ще й граматиці "підучу"... підуч ти такий))))
давай поговорим хоча б через аудіо зв'язок, буде весело))) я вже тут регочу!!!
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ти ж от зараз на крові хлопців танцюєш!!! Порошенко значить поклав тисячі... Іловайськ тобі пече немов би... Хомчак паскуда (у мого брата свого часу командиром в\ч служив - знаємо) тобі не пече??? каломойша, який добробати без будь яких узгоджень у саме пекло погнав, НЕ ПЕЧЕ???
Бубачка порношльондра, яка "відсувала кордони" й зараз те продовжує НЕ ПЕЧЕ???
дурням нічого НЕ ПЕЧЕ... дилетанти? воші гнидні, а не дилетанти! всю цапську пропагандонську гниль ретранслюєте!!!
МЕРЗ*ТА!!!
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Менше емоцій, непрофесіонали Зеленського утримують ситуацію контрольованою на фронті на відміну від прохфесіоналів порошенка і навіть відведення військ від лінії фронту на дало можливості ворогу наступати! Поки що за рік Зеленський не допустився на фронті жодних помилок які б дозволили ворогу наступати і захоплювати нові території. Хомчак звичайно не найкращий Начальник Генштабу і реформи в армії всі загальмували, але навчання перестали бути безглуздими як в часи порошенка і почали наповнюватись реальним змістом! Почались нічні бойові стрільби та нічні маневри, почались відпрацювання реальних бойових вправ, почались реальні тренування відбиття морських десантів. За порошенка всього цього не було а був суцільний ідіотизм і на фронті і в тилу!
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йооооооо.... Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 2937
звідки така обізнаність про "навчання перестали бути безглуздими як в часи порошенка і почали наповнюватись реальним змістом!", якщо ти навіть загальновідомого факту не знаєш - Хомчак з кінця березня вже не начштабу! ти хоч якийсь стосунок до армії маєш? чи так, по писулькам???
розкажи ще про готовність армії у період весна-літо 2014 року після янучар/саламатіних...
тобто 5 років армію будували будували, а тут гоп! зе прийшов і тільки тоді військо почало якісні зміни... всесезонні навчання у Яворові, Десні, збори запасників по практично ВСІМ регіонам - нічого цього не було? не було інтсрукторів, не було бойових офіцерів (яких зараз знімають з посад і - або в запас, або з пониженням в тил), артилеристи не стріляли, впс не літали??? ти де таких казок нахапався?
нема помилок на фронті? а чисельність загиблих росте! гм... як так?
відійшли, а орки ніхт не хочуть іти в атаку... от дивина! зе миротворець! тільки так пострілюють, щоб напругу тримати і не загострюють... чого б це? може сил не вистачає? а може у крємлядів інші плани... втомились українці від війни, а то взагалі завиють - самі принесуть булаву зєліну (йому ж бо важко)? он вже й програми військові скорочують "вільха", "нептун"... ні, не чув? нах миротворцю армія? знову паркетні кадри в ажурі, а при Порошенку "їб*нутий" Муженко сам по окопах стрибав... ото довбень? правда? а Марік влітку прикривав ах*євший підрозділ аж у чисельності ВЗВОДУ... але то все х**** - кацапи ніколи не заходили на нашу територію, не обстрілювали градами, не перли сюди ешелонами техніку... то все вигадки і фантазії! таке?
ДАП, Дебальцеве, Іловайськ - ти читаєш хоча б тут на цензорі спогади учасників тих подій? почитай...
надалі, коли відписуватимеш, не просто свої здогади викладай, а прикріпи щось як доказ!!!
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Порохоботів пре безглуздим словесним проносом, де кількість безглуздих слів більше ніж сенсу написаного! Командувачі Зеленського працюють краще командувачів порошенка - це факт! Муженко був дебілом, який замість того щоб працювати в Генштабі і готувати резерви - бігав по окопам як дебіл, а у вирішальний момент під час оборони Дебальцево резервів тупо не вистачило і ми програли! Муженко хоч один бій виграв на фронті, бігаючи по окопам? Ні! Але все просрав! 5 років порошенка армію будував? І що розбудував? Як було 204 тис. напівозброєних солдат на старій радяньскій гівняній бронетехниці, так і лишилось! Де розбудована армія? Вільха та Нептун це корупційні безглузді проекти які за 5 років не стали бойовими системами і за них порошенко ще сяде!
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Хомчак звичайно не найкращий Начальник Генштабу - ТВОЇ СЛОВА)))

що ти корчиш із себе?
дай цитату свою з Командувачі Зеленського працюють краще командувачів порошенка - це факт!
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вторгнення кацапів під час боїв за Дебальцево відбулось чи ні?
розроби за 5 років щось краще)))
яка твоя основна професія?
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проносиком тут сраждає ігарюшка)))) с*рунець)))
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ігарюшка, пустазвон ти десь там зачеплений... нульовочка)))
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спочатку ти мене добряче розлютив... тепер розумію, що розмовляю або з мамчиним стратєгом, або маразматом старпером Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 8222 обирай сам))))
і не нервуйся, чудик Україна передала список із близько 200 осіб на наступний обмін полоненими, - Резніков - Цензор.НЕТ 8222
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я от тільки щось там півроку тому тебе вже попустив був, правда ж? і тут знову ти попало))))
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Шайтанова і терористів поміняють на таксистів, сепаратистів, ватників і наркоманів.
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А как же так... Ведь клоун поменял уже "всех на всех"" ?! По идее там больше никого нет !!!

Мне просто любопытно, а на каких ДЕЙСТВИТЕЛЬНО условиях клоун делает эти обмены?! Что от СДАЛ НА ЭТОТ РАЗ!!!
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Стесняюсь спросить, и сколько из этих 200 пленных наших военнослужащих, а не сявок домбасячих, подсунутых для количества?!!
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ты не стесняйся, спроси если чё не понимаешь )
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Эти обмены уже раздрожают, потому что видно кого меняют, и они провоцируют РФ на беззаконие к украинцам.
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Боевики РФ теперь спокойно могут совершать в Украине теракты, зная, что при аресте их достаточно быстро освободят и вернут дырляндию.
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ЗЄ знову з козирів/шайтанів зайдуть?.. от тільки нашим киримли нічого не світить, еге ж? я тут вже згадував неодноразово, але... чому не натиснули на цапню, коли "прощали" їм 12 виграних стокгольмських мільярдів? нехай знову через турків, нехай навіть у вигляді "доброї волі" з боку цапні, та й витягли б людей!!! все одно пшикнули...
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Неужели этих зе-гнид не пересажают?..
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У Зеленского даже справедливо и равноценно не могут обменять заложников и пленных!И ни одного крымского татарина!Зато он простил 12 млрд долларов по газовым делам,отдал Цемаха,включил в обмен моряков,которых через 3 дня Раша обязана была отдать по решению Морского Торибунала!Не много ли проколов у наркомана Зели?
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"Минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе - части Луганской и Донецкой областей. Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там" Источник: https://censor.net.ua/n3190086.

Так говорил Заратустра. Просю пардону - это недоразумение. Сразу возникает вопрос- разве ранее меняли только жителей Донецкой и Луганской областей? Ведь война идёт на Донбассе! Или меняли граждан со всей Украины? И что, до сего момента ни одного крымчанина, в т.ч. крымского татара, не обменяли? Почему отдавали россиян, они ведь на Донбассе ранее не проживали? Что-то забрехался этот не наш Вася. Единожды совравший, кто тебе поверит?
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с такими позорными обменами нужно прекращать. Не отдают военных. тогда пошли все на..
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"требуем вернуть" - подход к решению задачи конечно ппц
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кого Зебил там наменял?
Суд в Киеве назначил 7 лет тюрьмы за разбой неоднократно судимому мужчине, которого ранее президент Владимир Зеленский помиловал перед новогодним обменом с боевиками.
Источник: приговор Оболонского райсуда Киева от 27 марта
Детали: Уроженец Запорожья Илья Маслов ранее был минимум трижды судим в Украине. Он получил два приговора в 2016 году, один - в 2019 году и должен был отсидеть всего 8 лет и 1 месяц.
В 2007-2011 годах мужчина также был неоднократно судим в России.
В трех его украинских делах речь шла о разбоях и грабежах, во время которых Маслов с сообщником избивали своих жертв, в том числе, до потере сознания, подставляли им нож к горлу. Перед судом они каждый раз признавались в совершении преступлений.
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молодцы. уже было 3 хороших обмена и ещё будут.
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