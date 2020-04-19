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 Політика України
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 Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців"

Президент України Володимир Зеленський тримає на особистому контролі питання дотримання карантину під час великодніх богослужінь. Зараз у більшості областей країни ситуація спокійна і контрольована, трапляються поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронні органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Зазначається, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває на постійному зв'язку з головами обласних державних адміністрацій та органами МВС. Главу держави оперативно поінформовано про перебіг святкових заходів у регіонах.

За даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей із керівництвом областей та Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима.

Однак у кількох областях, на жаль, були порушення. За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях України. Участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту. Найбільше порушень - на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.

Дивіться також: Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

Президент України вдячний головам ОДА та поліції за сумлінну роботу, а також духовенству й вірянам за громадянську свідомість і дотримання карантинних обмежень, що є справжнім проявом любові до ближнього.

"Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім із половиною мільйонів прихожан. Ця різниця засвідчує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю", – сказав глава держави.

Дивіться також: "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190105
 
   
 Топ коментарі
 
Нафига держать полтора месяца весь бизнес в карантине, убивая экономику, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? Почему одного пловца отлавливало 40 полицейских, а 130 тысяч человек совершенно спокойно собрались под церквами и перезаражали друг друга.Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 5034Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений: "Это показывает сознание украинцев" - Цензор.НЕТ 7351
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Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений

Сам признался, что раздача заразы в Святогорском монастыре происходила под его контролем
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теперь запомните, вирус херня, лечить его надо дома противомалярийнім средством+конский возбудитель+шампунь от перхоти, при этом надо целовать место прививки от бцж приговаривая что зеленский президент мира, забыл сказать надо смотреть новогдий квартал где )(уйло-младший идет в президенты
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Щось вже кілька діб не видно яничарів анухрія і антонія.Десь стрєлку забили з ***** православною мабуть?
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Некоторым упрямым попам полиция звонила и предупреждала, подействовало.
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Мужній вомбат насіння бігає «тропою здоров'я» у парку партизанської слави.
Навіть дещо схуд. Так що, аби є що йому сказати особисто - запрошуємо у микільский ліс
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Можна вчитисъ в зеленського, як будь-що позитивне, навіть до чого він не має стосунку, виставляти як своє досяггення, і, навпаки, обходити мовчанкою негатив, особливо якщо він має стосунок до нього. Звичайно, йому радять, як це робити. Таких цинічних політиканів в нас ще не було.
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З ранку по сепарському zik-аналу крутили роліки,де купа дебілів святять паски-скотобаза,всі до купи. Отам би німецького MG-42 до тоі купи..
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сознание украинцев это понятно, а как быть с сознанием быдлокацапского стада?
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Generalbezirk Kiew

@DankeKiew

·5 ч

Батьки живуть в містечку (5-7тис.жит) 70км Київ. церква звісно московська. Знайома з Ощадбанку розказує- щомісяця! дружина попа замовляє 2-3тис.дол купує їх і не виходячи з каси відправляє грошовий переказ на Москву. От вам і вся релігія і користь від неї українському суспільству
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Залишається надіятись , що за 2-3 тижня вірус спалить вату і все у людей буде добре .
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Пасхальное богослужение в церкви - стало грехом.

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Коли Вова Зе нарешті захворіє? Чи він буде правити нами вічно, як новітній зелений большевик тов. Сталін?..
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зе совсем разочаровал морда становится как у матерого бывалого мародера пэтьки.. а ну худей. меньше жри .
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Бубочка... Завязуй з наркотою... Схоже з марафєту ти вже на герич перейшов...
130 тисяч прийняли участь у Великодніх богослужіннях... Гадаєш це залишиться без наслідкив???
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Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина Источник: https://censor.net.ua/n3190105

КЛОУН, НАМ ПОТРІБНІ ДАТИ КОЛИ ТИ ВЖЕ ЗВАЛИШ З ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 3815
Заспокой народ, скажи вже нарешті коли твій гнусавий кончений голос буде лунати десь в Московії пожиттєво Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців" - Цензор.НЕТ 6266
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Пыль в глаза от Зе! Никакого соблюдения небыло, но обявили, нужно считать, что было!
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Рогаті в погонах під рясами, мавпам з гранатою, дали ще по одній гранаті. Будьте обережні.
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Ну як завжди бреше. Майже всі великі приходи .лаври руської церкви заповнені зеленим бидлом,а в нього все хорошо. А головне--попіариться і показато лохам,що він хороший нач ЖЕКа.
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А не зае ..ли вы ребята?БИЗНЕС ГРОБИТЕ ,что бы попов выгородить?Вы что бесмертные?Вы твари что творите?Огонь вируса хотите поднять?Тикать уже некуда ,господа .
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