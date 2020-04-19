 Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантину під час великодніх богослужінь: "Це показує свідомість українців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.
Зазначається, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває на постійному зв'язку з головами обласних державних адміністрацій та органами МВС. Главу держави оперативно поінформовано про перебіг святкових заходів у регіонах.
За даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей із керівництвом областей та Національною поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима.
Однак у кількох областях, на жаль, були порушення. За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях України. Участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту. Найбільше порушень - на Донеччині, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи.
Президент України вдячний головам ОДА та поліції за сумлінну роботу, а також духовенству й вірянам за громадянську свідомість і дотримання карантинних обмежень, що є справжнім проявом любові до ближнього.
"Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім із половиною мільйонів прихожан. Ця різниця засвідчує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю", – сказав глава держави.
Навіть дещо схуд. Так що, аби є що йому сказати особисто - запрошуємо у микільский ліс
Кремлевская церковь пошла в атаку.
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Generalbezirk Kiew
@DankeKiew
·5 ч
Батьки живуть в містечку (5-7тис.жит) 70км Київ. церква звісно московська. Знайома з Ощадбанку розказує- щомісяця! дружина попа замовляє 2-3тис.дол купує їх і не виходячи з каси відправляє грошовий переказ на Москву. От вам і вся релігія і користь від неї українському суспільству
130 тисяч прийняли участь у Великодніх богослужіннях... Гадаєш це залишиться без наслідкив???
КЛОУН, НАМ ПОТРІБНІ ДАТИ КОЛИ ТИ ВЖЕ ЗВАЛИШ З ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Заспокой народ, скажи вже нарешті коли твій гнусавий кончений голос буде лунати десь в Московії пожиттєво