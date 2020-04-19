 Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але через тиждень може бути спалах COVID-19 у Святогірську, - прессекретар президента Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейбуці в неділю написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.
"Статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома", - написала вона.
За даними Національної поліції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйонами торік. Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Доннеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - зазначила вона.
Мендель підкреслила, що президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з главами ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію
"В цілому Великдень вимагає уважності, проте поки що не становить загрози зараження в великих масштабах", - сказала прессекретар глави держави.
Ще й до "репресій" вдалися - не заспокоїлися, поки майже всіх "короноприхожан" не виловили і в карантин не посадили.
теперь про общение. у меня много знакомых за 60, они на самоизоляции. так что общение фактически запрещено.
Официально самоизоляция - это очень серьёзно...
Один чиновник даже тявкнул с барского плеча: "Ходить в гости запрещено, но мы ходить по домам проверять не будем..."
Вы не чувствуете, что власть нам всем нагло хамит?
А ось чи розуміє суть цього свята - навряд чи...
Воно мені і не потрібно...
Я віруюча людина, а не релігійна...
Ща поджарю стейки на сковороде, жена салатик из овощей задевает, есть коньячок, тестя самогончик, соус сделаю и много прочих вкусняшек и будем праздновать
Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе)))
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Не говоря уже о том, что нарушений в принципе было в сотни раз больше!
Прогноз по Украине и фактическое количество заболевших (красная линия).
У нас что, изменились условия карантина?
Власть стала лучше боротися с очагами?
А нет, я забьіл, к нам снизошла Божья благодать)
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/358320824632204/
Первый перевод сделан в 1876 году, причем делался с 1816 по 1876 годы.
людейбаранов в кацапских церквях, не ударив палец о палец и не оформив ни единого протокола по факту нарушения карантина.
Вместо этого, они готовы толпами бегать за одиночными отдыхающими в парках и скверах.
Можна просто........... повісити........ наприклад.
Або - утопити.
Полиция не выполняет свою работу.
Всего, навсего.
Думаете, они будут лучше работать при чрезвычайной ситуации?
Занимать должность главной штатной лгуньи - это врожденный талант. Я бы даже сказал ярковыраженная определенная черта одного народа...
Ели проехали, вся дорога забита гостевыми машинам. И сплошной смог от мангалов.