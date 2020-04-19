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 Політика України
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 Більшість українців святкували Великдень вдома і поки немає загрози великих заражень, але через тиждень може бути спалах COVID-19 у Святогірську, - прессекретар президента Мендель

Більшість українців-християн східного обряду усвідомили небезпеку поширення коронавірусу і святкували Великдень вдома, але де-не-де ситуація виходила з-під контролю через недотримання правил карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейбуці в неділю написала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Статистика показує, що українці в більшості зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і справді переважно святкували Великдень вдома", - написала вона.

За даними Національної поліції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйонами торік. Звісно, подекуди ситуація виходила з-під контролю, як, наприклад, у Святогірську на Доннеччині, де в церкві, не дотримуючись правил захисту – без масок і дистанціювання – зібралося близько 300 людей. На жаль, тепер ми маємо бути готовими вже через тиждень очікувати спалах коронавірусу COVID-19 у Святогірську. Порушення відбувалися і в інших регіонах", - зазначила вона.

Мендель підкреслила, що президент Володимир Зеленський і керівник його Офісу Андрій Єрмак на постійному зв'язку з главами ОДА та правоохоронцями для отримання оперативної інформації та реагування на ситуацію

"В цілому Великдень вимагає уважності, проте поки що не становить загрози зараження в великих масштабах", - сказала прессекретар глави держави.

Також читайте: Ізраїль від сьогодні послабив карантин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190104
 
 
 Топ коментарі
 
В Святогорской лавре в 2014м году оружие для боевиков хранилось, собственно сами кацапские боевики в лавре прятались, готовясь в операции по захвату Донбасса - там полностью на 100% антиукраиский контингент среди сотрудников Лавры.
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
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Влада просто бреше, коли каже що в храмах люди інфікуються на коронавірус, досі немає переліку храмів в яких відбулись зараження людей, отже все це не більше ніж брехня, якою непрофесіонали прикривають неефективність своїх рішень і дій! Це не в храмах люди заражаються, а на вулиці та вдома, бо вірус проникає скрізь і зупинити його неможливо! Тільки потужний імунітет зупиняє вірус, а імунітет потрібно підтримувати на свіжому повітрі, в парках, на вулиці, на березі моря та річки!
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Особливо натхненно про це "брехала" влада Південної Кореї...
Ще й до "репресій" вдалися - не заспокоїлися, поки майже всіх "короноприхожан" не виловили і в карантин не посадили.
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Ну так у нас скільки хворих серед прихожан храмів? Ніхто не знає! А чому? Бо владі невигідно перевіряти прихожан, як потім списувати спалах коронавірусу на здорових людей? Якби влада була більш-менш адекватною і мала достатньо тестів, вона б перевірила всі групи ризику і прихожан храмів також і мала б реальну картину. А у влади навіть на тестування медпрацівників немає достатньо тестів та лабораторій, бо навіть найголовніші питання діагностування - тести та лабораторії досі не доступні в кількості потрібній для ефективної боротьби з вірусом! Влада бігає по храмах і закриває богослужіння, замість того щоб день і ніч організовувати нові лабораторії в яких би проводили дослідження на коронавірус! Влада непрофесіоналів навіть не розуміє як їй діяти і що потрібно робити, тому робить будь яку дурню те що їх в голову прийде, аби це якось можна було пояснити фейковими брехливими даними!
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Не будет никакой вспышки в Святогорске как не было и до этого, все службы без исключения правились без всяких ограничений до сих пор. Почему именно сейчас должно что-то вспыхнуть. Пока горят Черновцы, Киев, Ивано-Франковск, Винница и Тернополь где все в масках только заробитчан как блох понаехало ото всюду...
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А ти якого … під американським прапорцем? Не заробітчанин ? Чи в штатах усе спокійно? Ми якось тут без твоїх порад...
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очевидно ж що ті самі мобільники зареєструються скоро по лікарнях. усе відслідковується
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Ну не знаю у кого как, а в Мариуполе очень мало пришло в церкви. Опубликовали видео с дрона- человек 10 -20 на улице, и стоят на расстоянии1,5 метров. У нас и ПЦУ и РПЦ, и мэр призывали дома остаться. Дай Бог - пронесет. И может послабление в карантине у нас будет?
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Давно заметил, что Мариуполь, не то что особенньій, а такой как по всей Украине более менее вменяемьій, но особенньій в том, что стоит почти в центре ватно-упоротого анклава)
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В Маріуполі переважно по магазинам кучкуються.
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Даже если бы отметили Пасху по полной, угроза была бы только для отцов дурантина. Ибо за издевательства над людьми придётся ответить. Чем позже, тем для преступникам лучше. Ибо народ под горячую руку злой. Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля, - пресс-секретарь президента Мендель - Цензор.НЕТ 8817
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Да ничо петикам не запретили. Резвятся здесь, любо-дорого смотреть.
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Молодец,хрюсский , ты облизал все иконы и единственную ложку,жди прихода благодати...
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купить новые туфли, гулять в лесу, ходить как человек, а не собака (без намордника), зарабатывать деньги, общаться со знакомыми... мало?
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Це все я можу собі дозволити і зараз, ну крім спілкування, бо не маю бажання через цю хворобу, а так можна спілкуватись, хто не дає? Чи вам обов'язково спілкуватись на площі в центрі міста ?
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ну значит по Вам ударило меньше. кстати забыл, а для меня это важно: мне запретили посмотреть цветение сакур в парке Киото (есть такой парк в Киеве)... как хвастался публично глист ляшко, противоэпидемического смысла у этого запрета нет, это он нас так "воспитывал". ну не ублюдок?
теперь про общение. у меня много знакомых за 60, они на самоизоляции. так что общение фактически запрещено.
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В мене мама живе в місті, я трохи за містом, вже місяць не був, бо їй 80 років. Не хочу ризикувати, хоча при бажанні ніяких перешкод.
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при желании и сноровке можно и банк ограбить без серьёзных препятствий. но мы говорим не об этом. лицам старше 60 лет предписана самоизоляция.
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Ну це ж більше самообмеження, ніхто їх на вулиці не ловить.
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Ну у Али были проблемы. Подробностей не помню. Не видел чтоб ловили, но ловить право имеют, и это очень неприятно. А 17 000 для многих из них сумма одуренная.
Официально самоизоляция - это очень серьёзно...
Один чиновник даже тявкнул с барского плеча: "Ходить в гости запрещено, но мы ходить по домам проверять не будем..."
Вы не чувствуете, что власть нам всем нагло хамит?
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Ещё мне в этом деле очень не нравится "законодательный кацапизм", я про "строгость расейских законов компенсируется необязательностью исполнения". Мне больше нравится европейское "закон есть закон".
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Езжай в РФ. В Сочи. И ходи там как хочешь. Хотя ты и так в РФ...
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Выяснить, кто есть кто можно с помощью достаточно простых тестов. Мой вопросик про министра видел? А в интересах кацапстана как раз бесконечный дурантин. Этой ОПГ нужны развал экономики и "холерные бунты". А вот убьёт вирус 200 украинцев или 200 000 в ближайшие месяцы ОПГ-РФ абсолютно по барабану.
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А почему в РФ парад на 9 мая отменили? На 75- летие? Не скажешь? И на Пасху призывали там дома оставаться. Сам путин призывал. Обьясни почему.
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у тебя слишком много ошибок в слове "*****". объяснять действия этого идиота я не подряжался. я не психиатор.
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Путин же и объяснил - по просьбе ветеранских организаций.
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Через двє неделі може буде, через два тижні не буде.
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телевизор коронавирусный победил даже 1,5 миллиарда китайцев,украина в мировом масштабе капля в море
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Гадаю, що знає...
А ось чи розуміє суть цього свята - навряд чи...
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Ні...
Воно мені і не потрібно...
Я віруюча людина, а не релігійна...
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Я дома.
Ща поджарю стейки на сковороде, жена салатик из овощей задевает, есть коньячок, тестя самогончик, соус сделаю и много прочих вкусняшек и будем праздновать
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Так у тебя дом, а у меня квартира.
Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе)))
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Ну да, хоч дитині є де побігати + курчата нові, 50 нових бігаючих іграшок, бо вже голову зносила.
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Боюсь мои соседи не одобрят мангал на балконе))) А ти не бійся. Сусідів слід виховувати під себе. У підїзді мають бути такі відносини, щоб усім було не зруки давати зауваження з приводу мангала на балконі. А без мангала, хіба то життя в багатоквартирному будинкові?!
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Так Виталька говорил, что вирус через шашлык передаётся. Поосторожней.
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Мені до Вітальки 500 км, та й нема ще в кварталі корони.
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Четвёртую не пей, поплохеет, сразу после третьей переключайся на пятую.
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Через, приблизительно, две недели будет видно.......
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Нас вашим барановирусом не проймешь плесень зеленая. Хочешь как в Москве по прпускам люди ходили. Ответите за ущерб к Бацьке приравняем и посчитаем ваши художества.
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Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это конечно заниженная цифра. Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола. Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского. https://www.unian.ua/health/country/10964993-u-nich-na-velikden-mayzhe-130-tisyach-lyudey-proignoruvali-karantin-i-priyshli-do-hramiv.html
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Какого хрена по 19 нарушениям составлено только 3 протокола?? Кто ответственнен за то, что по 16 остальным протоколов не составлено?
Не говоря уже о том, что нарушений в принципе было в сотни раз больше!
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Это - персональный жополиз рюкзака. Остальных профессионалов люстрировали. Негодяи восстановились по суду с выплатой компенсации от государства
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Что поделаешь, сила привычки. Сначала на грабли наступили с заробитчанами, а теперь и с церковью.
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Большинство украинцев праздновали Пасху дома и пока нет угрозы больших заражений, но местами ситуация выходила из-под контроля, - пресс-секретарь президента Мендель - Цензор.НЕТ 4648

Прогноз по Украине и фактическое количество заболевших (красная линия).
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бред, я тебе червончик красивше нарисую
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А в чем причина перевода из процентной прогрессии в арифметическую?
У нас что, изменились условия карантина?
Власть стала лучше боротися с очагами?
А нет, я забьіл, к нам снизошла Божья благодать)
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В Святогорской лавре в 2014м году оружие для боевиков хранилось, собственно сами кацапские боевики в лавре прятались, готовясь в операции по захвату Донбасса - там полностью на 100% антиукраиский контингент среди сотрудников Лавры.
Почему их с 2014го СБУ все еще не прижало и не устроило чистку - хз...
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Более того, там в подвале ФСБ-шники пытали проукраинских граждан. О чём подробно поведал Макс Ярош, сумевший сбежать оттуда при обстреле...
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Тем более...какого этих попов не арестовали всех...
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Ничего, баранов готовых целовать кацапских попов в жопу, в стране миллионы.
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В Реале ещё страшней и фантомасгоричнее : лобызают сгнившую людскую плоть и кости
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Перший переклад Біблії російською в 1876 році? Хто вам цю дурницю підказав?
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Это правда.
Первый перевод сделан в 1876 году, причем делался с 1816 по 1876 годы.
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Быдлота, именуемая по недоразумению "национальной полицией", допустила массовое скопление людей баранов в кацапских церквях, не ударив палец о палец и не оформив ни единого протокола по факту нарушения карантина.
Вместо этого, они готовы толпами бегать за одиночными отдыхающими в парках и скверах.
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Полиция в Индии с палками точно такового не допустила б. Зачем морочаться с составлением протокола, а потом ещё и по судам ходить. Один удар палкой по жопе и к голове сразу дошло.
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Ну от де ситуація "виходила з під контролю" там потрібно запровадити надзвичайний стан!
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Навіщо ж так жорстоко?
Можна просто........... повісити........ наприклад.
Або - утопити.
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Зачем?
Полиция не выполняет свою работу.
Всего, навсего.
Думаете, они будут лучше работать при чрезвычайной ситуации?
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Пані Мандель со знанием дела взялась за то, шо единственно умеет - ЗЕлёносопельному БлаЗЕню Оманскому рейтинги ОслаБлять.
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Это существо пескова даже переплюнула.
Занимать должность главной штатной лгуньи - это врожденный талант. Я бы даже сказал ярковыраженная определенная черта одного народа...
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Видать уже из обсерации вышла, я и прозабыл про неё. Все Аваков и Ляшко информпространство позанимали.
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А закрыть его для карантина нельзя было? Или батюшка, а точнее, ПАХАН Святогорской хазы пригрозил гранатометом? Говорят, в этом НЕсвятом месте для гИРКИНА-сТРЕЛКОВА целые пещеры Али-бабы с оружием были приготовлены. Так что, этот поп в ФСБ-шных погонах может и пальнуть, имеет навыки.
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Щось вже кілька діб не видно яничарів анухрія і антонія.Десь стрєлку забили з ***** православною мабуть?
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Видать забухали. С баблом на Пасху ( страда по мирскому) облом вышел. Теперь хочь мощи грызи.
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закройте его и не впускайте и не выпускайте оттуда никого. Пусть и дальше молятся.
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Сегодня на дачах аншлаг из гостей!
Ели проехали, вся дорога забита гостевыми машинам. И сплошной смог от мангалов.
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Это смотря где. У нас под Киевом на Министерке сегодня пустыня. На озере ни одного мангала, ни одной гулящей компании и только несколько дачников прогуливались с собаками.Да и в Пуще людей вообще нет. Как все вымерли
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