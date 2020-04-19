 Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак. ФОТОрепортаж

"Ми зробимо все, щоб захистити людей та ліси України від пожеж. Люди, які постраждали, оперативно отримують необхідну допомогу", - заявив Єрмак після вивчення обстановки, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Під час засідання оперативного штабу в Овручі було заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.
За даними поліції, першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав лінію електропередачі. Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група.
За даними керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тривають роботи щодо ліквідації пожеж на території державних лісогосподарських підприємств Овруцького та Народицького районів на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу (на межі з територією Овруцького району). Водночас у ліквідації пожежі задіяні більш як тисяча рятувальників ДСНС та працівників Держлісагентства та понад 100 одиниць техніки.
П’ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію в 4390 га.
и все противозаконно
а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры
мелкое сцы...ое чмо !
идиоты, они не понимают, что люди не любят слабых писюньчиков под себя
1) президента відсторонили від виконання обов'язків то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень. чи варіант
2) Президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
кто еще не подписал - поддерживайте:
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Кто оплачивать трёп дерьмака будет? Неуж-то медики и пенсионеры?