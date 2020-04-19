EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Фоторепортаж
  1306  31
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203) Єрмак Андрій (246) Офіс Президента (330)

 Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак. ФОТОрепортаж

За дорученням Президента України Володимира Зеленського зранку 19 квітня керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на гелікоптері здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

"Ми зробимо все, щоб захистити людей та ліси України від пожеж. Люди, які постраждали, оперативно отримують необхідну допомогу", - заявив Єрмак після вивчення обстановки, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання оперативного штабу в Овручі було заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг

Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак 01

За даними поліції, першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав лінію електропередачі. Однак є певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Тому сьогодні в Житомирській області працює слідчо-оперативна група.

За даними керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій, тривають роботи щодо ліквідації пожеж на території державних лісогосподарських підприємств Овруцького та Народицького районів на трьох основних напрямках: район села Виступовичі, села Першотравневе та села Теклівка, а також на окремих ділянках Народицького спецлісгоспу (на межі з територією Овруцького району). Водночас  у ліквідації пожежі задіяні більш як тисяча рятувальників ДСНС та працівників Держлісагентства та понад 100 одиниць техніки.

Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак 02

П’ять осередків горіння локалізовані, а в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.

Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вона охопила територію в 4390 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо Донбасу передчасно, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190102
 
 
 Топ коментарі
 
що, еРмак уже реально перебрав на себе управлінські функції "зЄпреза" - він завхоз канцеляріїї віслюка , і не більше.... , що відбуваеться - той що , виконює уже тільки "представницькі" , звернення по - ТВ...
 показати весь коментар
 
Єрмак не має відношення до виконавчої влади, тому заяви Єрмака це заяви людини яка нічого не вирішує! Головою виконавчої влади є Прем'єр міністр, а Президент та його завгосп не мають повноважень розподіляти гроші!
 показати весь коментар
 
Лишних денег в бюджете много - хватит всем, особенно если большинству людей работать не давать! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 2055
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лишних денег в бюджете много - хватит всем, особенно если большинству людей работать не давать! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 2055
 показати весь коментар
 
 
Єрмак не має відношення до виконавчої влади, тому заяви Єрмака це заяви людини яка нічого не вирішує! Головою виконавчої влади є Прем'єр міністр, а Президент та його завгосп не мають повноважень розподіляти гроші!
 показати весь коментар
 
 
Після таких дурних заяв влади про виділення допомоги погорільцям люди почнуть палити свої старі закинуті будинки в закинутих селах спеціально, продати не можуть то хоч допомогу від держави отримають!
 показати весь коментар
 
 
но они это делают, как и много чего другого

и все противозаконно
 показати весь коментар
 
Как по 200 тыс. семьям пострадавших в авиакатастрофе? Ну тогда пусть и не надеются.
 показати весь коментар
 
Єрмак - ти все рівно кацапське ФСБшне ЛАЙНО і ЧОРТ !!!
 показати весь коментар
 
 
Полиция взялась за экс-помощника Порошенко из-за ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского

а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 7992

мелкое сцы...ое чмо ! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 5590



идиоты, они не понимают, что люди не любят слабых писюньчиков под себя Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 3654
 показати весь коментар
 
 
Не помню, чтобы глав-секретарша президента имела полномочия выделять бюджетные деньги. Постраждалі від пожеж отримають допомогу, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 9214
 показати весь коментар
 
 
Это да. Клиент похоже самоустранился от управления страной.
 показати весь коментар
 
що, еРмак уже реально перебрав на себе управлінські функції "зЄпреза" - він завхоз канцеляріїї віслюка , і не більше.... , що відбуваеться - той що , виконює уже тільки "представницькі" , звернення по - ТВ...
 показати весь коментар
 
 
по поводу получения помощи снова обращатся к его брату. расценки договорные.
 показати весь коментар
 
 
Отчего имни сей завхоз вещает и распоряжается бюджетными деньгами. Влада не выконуе законы. Они узурпаторы.
 показати весь коментар
 
 
Нет. Поможет масква им... Так Ермаки решили!
 показати весь коментар
 
ситуація наступна:
1) президента відсторонили від виконання обов'язків то біш це переворот і захват влади Ермаком президенських повноважень. чи варіант
2) Президент видав завхоспу Ермаку свої повноваження, що є порушенням 106 частини Конституції України
 показати весь коментар
 
 
А виновные в пожарах? Это же самое интересное!!! Пострадавшие от пожаров получат помощь, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 911
 показати весь коментар
 
Поздравляю, у нас уже президент Ермак.
 показати весь коментар
 
 
йермак - дуже небезпечне і продуктивне українофобське зло
 показати весь коментар
 
Закройте ВСЕ ГРАНИЦЫ С КАЦАПАМИ и с ЛУГАНДОНИЕЙ, идиоты корпаративные. С Беларуской стороны НИ ОДИН лес не горит а в Украине все леса и села горят вдоль железной дороги Москва-Киев и дальше за Киевом куда кацапские поджигатели добрались. Альо 95 квартет сегодня к несчастью при власти в стране, неужели это так тяжело вам понять ???
 показати весь коментар
 
У нас своих местных пацаков - пруд пруди. Не надо ехать поездом из Москвы в Киев, чтобы совершить поджог. Гораздо проще/дешевле нанять местных. Подумайте над таким: в 2014 на "антимайдан" собирали тысячи людей, наших сограждан, готовых за деньги..... Чем теперь зарабатывают себе на жизнь сотни "титушек"?
 показати весь коментар
 
На Новый год Украину по " поручению" *********** будет поздравлять ЗЕрмак.
 показати весь коментар
 
 
готовь мыло, ермак...... более 22600 подписей на твою посадку уже собрано, и времени еще валом!
кто еще не подписал - поддерживайте:
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
 показати весь коментар
 
За чей счёт планируется этот банкет? В бюджете уже и так дыра в порядка 70 ярдов грн. Плюс запланировали дефицит еще в 300?
Кто оплачивать трёп дерьмака будет? Неуж-то медики и пенсионеры?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору