 Ізраїль від сьогодні послабив карантин

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AFP.
"У неділю Ізраїль почав пом'якшувати обмеження на пересування", - йдеться у повідомленні.
За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, кабінет міністрів затвердив низку заходів, у тому числі щодо відкриття магазинів, шкіл для дітей з особливими освітніми потребами та відновлення невеликих молитовних зібрань.
Більшість заходів набере чинності з неділі, 19 квітня, водночас, як школи почнуть працювати з вівторка, 21 квітня.
Дозволяється проведення молитовних зібрань до 19 осіб одночасно за умови, що збори відбуватимуться на відкритому повітрі, а присутні одягнені в маски і тримаються один від одного на відстані не менше двох метрів.
Як нагадує видання, в рамках соціальної дистанції релігійні місця для всіх конфесій в Ізраїлі раніше було закрито, а з 12 квітня носіння масок в публічних місцях стало обов'язковим.
Як повідомлялося, від початку епідемії в Ізраїлі зареєстрували 13 362 випадки зараження коронавірусом. Летальних випадків у країні - 171.
У вас старые данные.
Так вот, в Израиле 8,9 млн населения, умерло171 человек.
Это гораздо больше, чем в Украине на миллион населения.
Что отменяет Израиль? Опять, как то осторожненько и полуправда.
В чем заключается ослабление карантина:
Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников;
Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги (с ограничением по количеству людей в помещении и измерении температуры посетителей у входа).
Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновляются в группах по трое;
Семейным яслям разрешается принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы;
Работа общественного транспорта расширяется;
Снимается запрет на занятие спортом парами;
Совместные молитвы возобновляются при условии участия не более десяти человек с дистанцией по два метра;
За что Украине такая напасть?