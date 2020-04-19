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 За кордоном
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 Ізраїль від сьогодні послабив карантин

В Ізраїлі з неділі, 19 квітня, частково знімаються карантинні обмеження, введені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AFP.

"У неділю Ізраїль почав пом'якшувати обмеження на пересування", - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, кабінет міністрів затвердив низку заходів, у тому числі щодо відкриття магазинів, шкіл для дітей з особливими освітніми потребами та відновлення невеликих молитовних зібрань.

Більшість заходів набере чинності з неділі, 19 квітня, водночас,  як школи почнуть працювати з вівторка, 21 квітня.

Дозволяється проведення молитовних зібрань до 19 осіб одночасно за умови, що збори відбуватимуться  на відкритому повітрі, а присутні одягнені в маски і тримаються один від одного на відстані не менше двох метрів.

Як нагадує видання, в рамках соціальної дистанції релігійні місця для всіх конфесій в Ізраїлі раніше було закрито, а з 12 квітня носіння масок в публічних місцях стало обов'язковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

Як повідомлялося, від початку епідемії в Ізраїлі зареєстрували 13 362 випадки зараження коронавірусом. Летальних випадків у країні - 171.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190100
 
 
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Ура! Царство свободы! Хозяин разрешил три раза в день нюхать его портянку. Холопы ликуют! Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин - Цензор.НЕТ 3830
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Попов у нас бояться трогать, так как они для власти основные поставщики зомбированного лохтората на выборах.
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Епідемії кінець, жиди на повну "прибарахорились" на біржах.
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Про "-1" - это вообще очень старая история... Ізраїль від сьогодні послабив карантин - Цензор.НЕТ 8814
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Как то осторожно сообщается о ситуации в Израиле. Боимся сравнения с Украиной?
Так вот, в Израиле 8,9 млн населения, умерло171 человек.
Это гораздо больше, чем в Украине на миллион населения.

Что отменяет Израиль? Опять, как то осторожненько и полуправда.
В чем заключается ослабление карантина:

Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников;
Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги (с ограничением по количеству людей в помещении и измерении температуры посетителей у входа).
Занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновляются в группах по трое;
Семейным яслям разрешается принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы;
Работа общественного транспорта расширяется;
Снимается запрет на занятие спортом парами;
Совместные молитвы возобновляются при условии участия не более десяти человек с дистанцией по два метра;
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Эх мама,нахрена ты послушала 10 летнего писюна(меня)и не свалила к арабоненавистникам.Это было в 1973г.Ща был бы пенсом Цахал,или Моссад,ну при совке таки закончил ВУ.Мамы бейте в торец своим умняшкам!Это таки ваша жизнь,ну и ваших ********** тоже.
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ослабил карантин/ стало больше шансов у Нетаньяхи облобызать Путина на параде в Москве.
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Умные руководители государства.
За что Украине такая напасть?
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