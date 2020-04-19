 Ізраїль від сьогодні послабив карантин

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє AFP.

"У неділю Ізраїль почав пом'якшувати обмеження на пересування", - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, кабінет міністрів затвердив низку заходів, у тому числі щодо відкриття магазинів, шкіл для дітей з особливими освітніми потребами та відновлення невеликих молитовних зібрань.

Більшість заходів набере чинності з неділі, 19 квітня, водночас, як школи почнуть працювати з вівторка, 21 квітня.

Дозволяється проведення молитовних зібрань до 19 осіб одночасно за умови, що збори відбуватимуться на відкритому повітрі, а присутні одягнені в маски і тримаються один від одного на відстані не менше двох метрів.

Як нагадує видання, в рамках соціальної дистанції релігійні місця для всіх конфесій в Ізраїлі раніше було закрито, а з 12 квітня носіння масок в публічних місцях стало обов'язковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

Як повідомлялося, від початку епідемії в Ізраїлі зареєстрували 13 362 випадки зараження коронавірусом. Летальних випадків у країні - 171.