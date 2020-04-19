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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 Сербія оголосила план ослаблення карантину і відкриття країни

Сербія оголосила план ослаблення карантинних заходів, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про нього в суботу ввечері розповів президент країни Олександр Вучич.

За його словами, з вівторка відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.

Будівельники зможуть почати працювати наповну з вівторка.

Крім того, комендантська година в робочі дні буде скорочена на годину ввечері з вівторка.

Людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.

З 27 квітня, якщо ситуація з пандемією залишатиметься стабільною, відчиняються інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах.

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Перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

Відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень, а також контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів заплановано на період з 4 по 11 травня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190099
 
 
 Топ коментарі
 
А ведь всё это паскудство изобрела обсравшаяся телега (ВОЗ). Поймать бы этого Евреюса и за яйца повесить за пропаганду садистских методов китайских коммуняк! Пральна Трампушка перевёл их на режим финансирования "соси.. лапу"! Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны - Цензор.НЕТ 1394
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Прощайте сербские цыгане,
как вас нам будет не хватать...
Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны - Цензор.НЕТ 2655
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Хто не хоче працювати хай звільняються ніхто ж силою не примушує людям теж потрібно заробляти на життя. Вічно ховатися від корони не вдасться. Тим більше як ми бачимо держави без карантину проходять вірус не гірше іспанії італій Нідерландів і так далі
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Карантин для властей -это хорошо, но вот только налоги не с кого стричь.
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Хто не хоче працювати хай звільняються ніхто ж силою не примушує людям теж потрібно заробляти на життя. Вічно ховатися від корони не вдасться. Тим більше як ми бачимо держави без карантину проходять вірус не гірше іспанії італій Нідерландів і так далі
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А ведь всё это паскудство изобрела обсравшаяся телега (ВОЗ). Поймать бы этого Евреюса и за яйца повесить за пропаганду садистских методов китайских коммуняк! Пральна Трампушка перевёл их на режим финансирования "соси.. лапу"! Сербия объявила план ослабления карантина и открытия страны - Цензор.НЕТ 1394
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Сербия сколько погибших, заразившихся и тех, кто выздоровел?
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Прощайте сербские цыгане,
как вас нам будет не хватать...

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Карантин в Украине отменят после 9 мая.
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