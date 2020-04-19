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 Політика України
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 Говорити про створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо Донбасу передчасно, - Резніков

Обговорювати створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поки передчасно.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"11 березня на засіданні ТКГ в Мінську, де була обговорена можливість і доцільність створення такої Консультативної ради, в тому числі було сказано: "за умови згоди ОБСЄ, Німеччини і Франції...". У разі згоди, вони делегують своїх представників до цієї Консультативної ради. На сьогодні згоди від Німеччини і Франції ми ще не отримали, їх точка зору нам невідома... Тому говорити сьогодні про факт створення Консультативної ради, напевно, передчасно", - заявив він.

Резніков підкреслив, що пункт 13 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей передбачає, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати свої робочі групи, підгрупи і так далі.

Він акцентував, що за задумом, Консультативна рада - це один з механізмів роботи політичної підгрупи.

Тобто, рішення Консультативної ради, в разі її створення, носили б виключно рекомендаційний характер для політичної підгрупи", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Він також нагадав, що ТКГ не є офіційним органом і жодне з його рішень не має юридично офіційного характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

"Подібно до Мінських угодам, які юридично не мають навіть ознак міжнародно-правового договору. Це такі собі політичні угоди", - сказав він.

Резніков також сказав, що якщо і буде прийнято рішення про створення Консультативної ради, то її учасники будуть в статусі "запрошених". І запросити їх може тільки ОБСЄ. А запрошувати ОБСЄ стане тільки в тому разі, якщо вони будуть відповідати певним критеріям, заздалегідь визначеним в контексті, хто може бути учасником такого Консультативної ради, пояснив він.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190098
 
 
 Топ коментарі
 
А Резніков казав про це Єрмаку?
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Правильно!!!
Пора напоминать людям о пленках Лероса и требовать отстранения Дерьмака и начала расследования.
Я думаю, если каждый день будет минимум три новости на эту тему - люди об этом не забудут и будут наезжать на Зебила с ответом!
Дебилы, блять, зеленые уроды, кого навыбирали нам!!! Казлы!
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Жодна нормальна людина не може вважати *уйловську навалу за громадянську війну! Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 279
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о! рюзге! можешь как-то прокомментировать это?
Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 1077
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Насчет колобка, тайной вечери и вербного воскресенья ничего сказать не могу, а вот за точки над "і" версия есть - до революции 1917 г. (точнее, до реформы грамматики великого и могучего вскоре после революции) в великом и могучем были обе буквы "и" и "і". ИМХО, великому и могучему наличие двух этих букв шло на пользу: так, слова "мир" и "мір" имели разное значение - одно было антонимом слову "война", другое означало природу с людьми (или без людей, это как повезет).
PS Забавный аналог этой поговорки есть в английском: dot the i's and cross the t's.
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це ж Коболєв маленьку частиинку своєї премії перекинув туди
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Внезапно оказалось, что в Украине не там много людей считают, что идет гражданская война.
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Жодна нормальна людина не може вважати *уйловську навалу за громадянську війну! Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 279
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Но всё же не возможно отрицать, что идет война между гражданами россии и гражданами Украины...
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сивуха сцать учится. по новому. стоя ))
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Якщо я правильно пам"ятаю, то цей Рєзніков адвокатірував тоді, ще коли ми юща замість овоча обирали. Воно тепер за дебіла зєлю підписалося?! Накуй, дядя! Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 5803
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Это как ...
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ?
,
Можэт - НЕ КОНСТИТУЦЫОННО ?
,
,


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Правильно!!!
Пора напоминать людям о пленках Лероса и требовать отстранения Дерьмака и начала расследования.
Я думаю, если каждый день будет минимум три новости на эту тему - люди об этом не забудут и будут наезжать на Зебила с ответом!
Дебилы, *****, зеленые уроды, кого навыбирали нам!!! Казлы!
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Лучше Порошенко никого не было!
Но дебилы смотрели пропаганду и решили, что с клоуном-малороссом "хуже не будет"!
Безмозглые уроды!!!
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Опять 25 или больше нечего сказать?
Уже 100500 раз было сказано как и при каких обстоятельствах это создавалось!!!
И лежал себе этот минск до лучших времен и никто его не трогал!!!
И х.уйло имело санкции и тихо выло от них.
Нет!!! Пришло это у.***** и рьяно взялось лизать .опу х.уйлу....
Ну....оно и понятно! Там компромата выше крыши!!!!
Дебилы, *****, зеленые, чтоб вы сдохли все до седьмого колена!!!
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Слухай, я не маю часу влаштовувати тобі лікбез.
Якщо ти на шостому році війни ставиш такі питання, і не знаєш всіх нюансів - то хто тобі лікар???
То ти або просто ідіот, або конченний ************. В любому випадку - йти нах звідси!
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А какие обстоятельства? Петюня назначал и шайтанова и муженка, которые и подставили наших военных под эти "обстоятельства", черноротый.
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Ты еще одно у.бище, как и тот был. Или перелогинился, а, дебил?)))
Пшло нах...
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Ярік,
Прочитайте еще раз, но на этот раз внимательно(!!!) особенно: «Подобно Минским соглашением......»(и далее по тексту).......
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Вот так и надо писать.
Не "..., кого навыбирали нам!!!",
а "Надо было голосовать за Порошенко. Никого лучше не было "
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бойка лучше буде мьортвим! Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 9116 Насовсєм...
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А як ви їм нагадаєте. Всі канали, які розкручували корупцію про свинарчуків, про Єрмака мовчать як в рот води набрали. Г+Г коломойського, інтер фірташа-льовочкіна, ictv пінчука, Україна ахметова корупцію Єрмака не побачили. А вата дивиться ці канали.
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Але є Прямий, 5й, Еспрессо, 24й, Українська правда та Цензор.
При бажанні можна на протязі дня 10 разів цю тему піднімати.
Чому вони мовчать?
Зрозуміло, що проти х.уйловських каналів цього замало, але було б хоч щось!!!!
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Всі канали і видання які ви перерахували про це говорять і пишуть. Але це обмежена аудиторія. Цього мало. Тоді буде відчутно коли г+г, інтер, ictv та Україна почнуть мочити клоуна.
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Ну....я не маю часу моніторити навіть нормальні канали і читати видання.
Але тут на Цензорі вже давно не писали про ці плівки і про Дєрьмака!
Та і на Прямому теж щось не чула.
А про це треба зранку до ночі кричати!!!
Тим більше після тої новини на радіо, про що Ви писали нижче!!!
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по "українцю" рєзнікову -можна, хоча і поки прєждєврємєнно. єщьо нє всєм українцям ...бані зєбіли навішали лапши.
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Не "преждевременно", а самоубийственно.
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Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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Зачем создавать то, что не может принимать решения? Туда экспертов, что-ли, собирают вроде ОБСЕ, которые только наблюдают и выступают экспертами только в части баллистической экспертизы и свидетелей. О чём орки будут свидетельствовать? О том, что артиллерийские снаряды ВСУ могут облетать здание и обстреливать здание с противоположной стороны? Так это свидетельство они уже распространили...
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А кто вообще поднял вопрос о консультативном совете? Єто что шмаркля так пуйла ублажал?
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У п'ятницю 17.04. десь з 17 до 18 години перший канал українського радіо УР 1 передав у прямому ефірі пресконференцію за підсумками засідання РНБО за участю Данілова, Ляшка і Єрмака. Данілов сказав що кордони закривають ще на два тижні, Ляшко сказав що карантин буде ще продовжено. А найбільше говорив Єрмак. Він сказав, що РНБО прийняв рішення створити консультативну раду, сказав про завдання ради і що у неї ввійдуть переселенці з Донбасу, які переїхали на підконтрольну Україні територію, а не представники ОРДЛО, як це представляє опозиція. Пресконференція була коротенька. На жаль на сайті УР 1 інформації про цю пресконференцію не має, вона також пройшла повз увагу незалежних журналістів, бо ніхто про неї не пише. Вірогідно, що в ОПі свідомо вибрали час перед святом, коли вже всі готувались до Великодня. Єрмак підстрахувався і тепер він створює консультативну раду згідно рішення РНБО.
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забудь, займися справами. на які ти можеш вплинути
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У мене в пам*яті закарбувалося, як цей рєзніков про щось за юща нявкав, а юлін сєрьожа власєнко через забор якісь документи до підрахуєвської комісії перекинув! Тоді я за них вболівала! Але зараз я вболіваю виключно за Україну! І в мене немає жодних сумнівів, шо ми з Ненею ПЕРЕМОЖЕМО!!! Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников - Цензор.НЕТ 4333 СЛАВА УКРАЇНІ!
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шо там у хохлов перестали верещать скобеева и соловьев.
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ваще не понимаю воплей по этой консультационной комиссии
ОРДЛО официально легализовано еще в 2015. когда на минских документах появились подписи плотницкого и захарченко, точка.
сейчас просто технические уточнения, которые видать пох даже обеим сторонам (кроме крикунов о тотальной зраде
в которую почему-то никто не верит)
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Резников, что ты на Германию и Францию киваешь, ты для себя ответь, ты готов вести переговоры с российскими оккупационными войсками?
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