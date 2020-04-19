 Говорити про створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо Донбасу передчасно, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"11 березня на засіданні ТКГ в Мінську, де була обговорена можливість і доцільність створення такої Консультативної ради, в тому числі було сказано: "за умови згоди ОБСЄ, Німеччини і Франції...". У разі згоди, вони делегують своїх представників до цієї Консультативної ради. На сьогодні згоди від Німеччини і Франції ми ще не отримали, їх точка зору нам невідома... Тому говорити сьогодні про факт створення Консультативної ради, напевно, передчасно", - заявив він.
Резніков підкреслив, що пункт 13 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей передбачає, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати свої робочі групи, підгрупи і так далі.
Він акцентував, що за задумом, Консультативна рада - це один з механізмів роботи політичної підгрупи.
Тобто, рішення Консультативної ради, в разі її створення, носили б виключно рекомендаційний характер для політичної підгрупи", - зазначив віцепрем'єр-міністр.
Він також нагадав, що ТКГ не є офіційним органом і жодне з його рішень не має юридично офіційного характеру.
"Подібно до Мінських угодам, які юридично не мають навіть ознак міжнародно-правового договору. Це такі собі політичні угоди", - сказав він.
Резніков також сказав, що якщо і буде прийнято рішення про створення Консультативної ради, то її учасники будуть в статусі "запрошених". І запросити їх може тільки ОБСЄ. А запрошувати ОБСЄ стане тільки в тому разі, якщо вони будуть відповідати певним критеріям, заздалегідь визначеним в контексті, хто може бути учасником такого Консультативної ради, пояснив він.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
PS Забавный аналог этой поговорки есть в английском: dot the i's and cross the t's.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ?
,
Можэт - НЕ КОНСТИТУЦЫОННО ?
,
,
Пора напоминать людям о пленках Лероса и требовать отстранения Дерьмака и начала расследования.
Я думаю, если каждый день будет минимум три новости на эту тему - люди об этом не забудут и будут наезжать на Зебила с ответом!
Дебилы, *****, зеленые уроды, кого навыбирали нам!!! Казлы!
Но дебилы смотрели пропаганду и решили, что с клоуном-малороссом "хуже не будет"!
Безмозглые уроды!!!
Уже 100500 раз было сказано как и при каких обстоятельствах это создавалось!!!
И лежал себе этот минск до лучших времен и никто его не трогал!!!
И х.уйло имело санкции и тихо выло от них.
Нет!!! Пришло это у.***** и рьяно взялось лизать .опу х.уйлу....
Ну....оно и понятно! Там компромата выше крыши!!!!
Дебилы, *****, зеленые, чтоб вы сдохли все до седьмого колена!!!
Якщо ти на шостому році війни ставиш такі питання, і не знаєш всіх нюансів - то хто тобі лікар???
То ти або просто ідіот, або конченний ************. В любому випадку - йти нах звідси!
Пшло нах...
Прочитайте еще раз, но на этот раз внимательно(!!!) особенно: «Подобно Минским соглашением......»(и далее по тексту).......
Не "..., кого навыбирали нам!!!",
а "Надо было голосовать за Порошенко. Никого лучше не было "
При бажанні можна на протязі дня 10 разів цю тему піднімати.
Чому вони мовчать?
Зрозуміло, що проти х.уйловських каналів цього замало, але було б хоч щось!!!!
Але тут на Цензорі вже давно не писали про ці плівки і про Дєрьмака!
Та і на Прямому теж щось не чула.
А про це треба зранку до ночі кричати!!!
Тим більше після тої новини на радіо, про що Ви писали нижче!!!
ОРДЛО официально легализовано еще в 2015. когда на минских документах появились подписи плотницкого и захарченко, точка.
сейчас просто технические уточнения, которые видать пох даже обеим сторонам (кроме крикунов о тотальной зраде
в которую почему-то никто не верит)