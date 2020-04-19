 Говорити про створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі щодо Донбасу передчасно, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"11 березня на засіданні ТКГ в Мінську, де була обговорена можливість і доцільність створення такої Консультативної ради, в тому числі було сказано: "за умови згоди ОБСЄ, Німеччини і Франції...". У разі згоди, вони делегують своїх представників до цієї Консультативної ради. На сьогодні згоди від Німеччини і Франції ми ще не отримали, їх точка зору нам невідома... Тому говорити сьогодні про факт створення Консультативної ради, напевно, передчасно", - заявив він.

Резніков підкреслив, що пункт 13 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей передбачає, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати свої робочі групи, підгрупи і так далі.

Він акцентував, що за задумом, Консультативна рада - це один з механізмів роботи політичної підгрупи.

Тобто, рішення Консультативної ради, в разі її створення, носили б виключно рекомендаційний характер для політичної підгрупи", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Він також нагадав, що ТКГ не є офіційним органом і жодне з його рішень не має юридично офіційного характеру.

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"Подібно до Мінських угодам, які юридично не мають навіть ознак міжнародно-правового договору. Це такі собі політичні угоди", - сказав він.

Резніков також сказав, що якщо і буде прийнято рішення про створення Консультативної ради, то її учасники будуть в статусі "запрошених". І запросити їх може тільки ОБСЄ. А запрошувати ОБСЄ стане тільки в тому разі, якщо вони будуть відповідати певним критеріям, заздалегідь визначеним в контексті, хто може бути учасником такого Консультативної ради, пояснив він.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.