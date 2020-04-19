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 У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг

Неможливість доступу до окремих осередків пожеж на території Житомирської області робить процес гасіння довготривалішим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Ще однією причиною Демчук назвав сильну захаращеність лісових масивів.

"Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.

Він додав, що для розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190097
 
 
 Топ коментарі
 
отсутствие техники, дорог, мозгов, желания сделать
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Какие дороги должны быть в лесу? Асфальт вам проложить надо по просекам?
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А як же ж бурштинокопачі дістаються до цих віддалених ділянок лісів? Мені здається що ДСНС просто морочить нам голову! Немає такої дороги по якій не можуть проїхати пожежні з бензопилами! Керівника ДСНС потрібно знімати разом з міністром МВС аваковим - вони просрали моніторинг та ліквідацію пожеж, маючи десятки літаків та гелікоптерів та маючи шалений бюджет!
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отсутствие техники, дорог, мозгов, желания сделать
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А як же ж бурштинокопачі дістаються до цих віддалених ділянок лісів? Мені здається що ДСНС просто морочить нам голову! Немає такої дороги по якій не можуть проїхати пожежні з бензопилами! Керівника ДСНС потрібно знімати разом з міністром МВС аваковим - вони просрали моніторинг та ліквідацію пожеж, маючи десятки літаків та гелікоптерів та маючи шалений бюджет!
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Буштрынокопачи не ограничены во времени .! У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 5635 . Они могут расчищать дороги хоть неделю или месяц . Пожарным же нужно добраться к очагу в считанные часы , пока огонь ещё не распространился на обширные территории . Попробуй вырезать бензопилой , в считанные часы , к примеру - километровую просеку для для подъезда техники .!!

Рассуждать в интернете конечно же легко .! У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 6918 .
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Так пожежні просіки мають бути випиляні і підтримуватись в чистому пожежебезпечному стані силами лісництв постійно, власне це і є основним завданням діяльності лісництв! Невже це не зроблено? А як же ж завдання Зеленського про наведення порядку в лісництвах, яке було віддане ще влітку минулого року? Виходить що профільні міністерства, поліція, ДБР, СБУ та Генпрокуратура просто послали на*уй Зеленського і нічого не робили? А тепер пожежа, а просік немає, а по документам вони є, і в них випиляні дерева які продані, а виходить що дерева випиляні не в просіках а в лісі і не будь які а найкращі, а просікі ніхто не робив і не збирався, хоча по документам купа деревини вже випиляна і продана! Ай ай ай! Як же ж так? Хто ж це зробив? Ну хто ж це зробив? А вже рік часу влади Зеленського минуло!!!!!! Це ж виходить що всі навколо Зеленського дебіли і не можуть навести порядок в елементарних речах - просіки в лісах попилити за рік часу не можуть і проконтролювати з повітря виконання протипожежних заходів теж не можуть! Ай, ай, ай, Зеленський я тобі співчуваю! Треба таки саджати, масово! Починати з керівництва лісництв, разом з профільним міністерством, разом з керівницвтом ДСНС та МВС! За пожежі мають бути покарані винні!
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Разговор был о том почему пожарные долго ликвидируют возгорание в лесах . Я тебе объяснил в общих чертах , в чём тут основная причина . У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 7508 .
Просеки делать , и поддерживать их постоянно в надлежащем состоянии ,должны лесники , а не ГСЧС . Тогда пожары будут ликвидироваться "в зародыше " .
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Пожежні нічого не ліквідують, вони просто ігнорують лісові пожежі і не виїздять на них! В ютюбі є дуже показове відео, де людина їде по асфальтовій дорозі по палаючому селу і немає жодної машини ДСНС і жодного пожежного! ДСНС має відповідати за бездіяльність! Приїхати по асфальтовій дорозі ніхто не заважав але всім було байдуже!
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Угу ,, не ликвидують У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 515 .. Расскажи это мне ,, я таких лесных пожаров перетушил десятки , и знаю как это тяжело , а иногда и просто нереально сделать . Ты делаешь выводы на основании каких то роликов , попробовал бы там пов..бывать сам , то больше бы этой чепухи не говорил тут .
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Вы , что на Велосипедах Тушите пожар , или как то Люди на Вездиходах ездят.
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Так что же получается: версия, что велись вырубки - неправильная. Иначе были бы расчищены дороги.
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Лес после вырубки никто не сжигает . Обычно - перед . Потом его списывают как сгоревший , хотя он только повреждённый ,, но стволы деревьев ,хоть и немного обгоревшие ,но ещё вполне пригодные для разрезания на доски , брус и тд.

После вырубки и поджога , остаются хоть обгоревшие но ровно срезанные пеньки , а это улика У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 9655 . . Лесникам придётся объяснять , откуда они там взялись .
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Это понятно. Но лес же как-то оттуда вывозят ? Значит есть дороги ?
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Если вывозят то - есть , но горит похоже в глуши , где дорог нет , а значит лес там ещё не резали .. У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 3775 .
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Какие дороги должны быть в лесу? Асфальт вам проложить надо по просекам?
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Они просто должны быть. Лес не статичная структура - в нем проводятся расчистки, вырубки сухостоя, больных деревьев, и т.д. - для этого нужно, чтобы транспорт мог передвигаться в лесу.
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Прикинь! Кстати, тебя не удивляет, что эти "шарики на деревьях" в какой-то момент вдруг появились массово и повсеместно. Раньше с ними боролись и уничтожали, а сейчас нет. Это частный случай того, как ухаживают за лесом.
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значит будут валить невыгоревшие остатки леса, под поводом прокладки в лесах современных автобанов)
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отсуцтвие дорог и захламлённость - это вообще ГСЧС или хор церковных мальчиков?....
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И чем тогда занимались лесники всё это время? В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров на Житомирщине: захламленность лесных массивов и отсутствие дорог - Цензор.НЕТ 9238
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Нет. Этой шушере от торговли лесом достаются в основном опилки (от распила бабла за лес).
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когда воры и дилетанты при власти, бардак и пожары не прекратятся.
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а деньги под это (дороги, уборка, пропахивание....) выделялись? и достаточно ли?
если да - то есть с кого спросить за "освоение" ? если нет - то нехер и свистеть...
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В Украине должен появиться свой Ли Куан БЫ или Украины просто не будет. Сажать надо всех, кто украл хоть гривну, с полной конфискацией. Вор должен сидеть в тюрьме./Жеглов/
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Країна смартфонів.Що ще сказати,коли дурні при владі?
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Кидайте на тушение ублюдков и убийц(ментов), при парашенко их наплодили 300тысяч непонятно для чего
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найти ответственного за пожарную безопасность леса и наказать по всей строгости
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Оглянитесь по обочинам. Почти везде дикий кустарник и сухостой. Как в фильме "Жизнь без людей"
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Это понятно. Но лес же как-то оттуда вывозят ? Значит есть дороги ?
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Французькі генерали в 1940-му вирішили що німці не пройдуть через Арденнський ліс, а вони пройшли з танками й артилерією і Франція накрилась німецьким тазом.
В лісі повинні бути дороги, просіки, а на фото бачимо навіть залізницю.
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Твeрджeння про зло у вигляді захаращeності є нeбeзпeчним з природоохоронноі точки зору. Ліс - нe сад і нe міський парк. Він має бути захаращeним！Висока кількість мeртвоі дeрeвини - найважливіша ознака якості (природності) лісу. Кількість мeртвоі дeрeвини в украінських лісах в кілька разів мeнша, ніж рeкомeндує природоохоронна організація Всeсвітній фонд дикоі природи (WWF). Заяви про шкідливість захаращeності при пожeжах будуть приводом для посилeння рубок
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Правильно, але дороги і просіки повинні бути.
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Не могу понять, как это Зе' за год успел так загадить леса?
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треба туди мухуїла запустити - враз вичистить У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 282
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а якби дозволили хоча б сухостій місцевим на дрова збирати, може не так би й горіло й підлісок не захаращувався би... звісно щось і з ділового комуниздили би (не без того), а ле воно й так за вітром пішло...
пілять!!! мене напевно Ігор Л покусав У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 1941 все! перестаю корчити з себе експерда
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То виявляється , ліси треба чистити , а дороги - будувати ? 🤣🤣🤣
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аякже... але от яка хрінь у нас (Ічнянщина Чернігівської області) відбувається:
- кількасот гектарів лісу надцять років тому законодавчо перетворили на Національний парк;
- щоб провести хоча б санітарну чистку треба дозволи аж від самого мінекології;
- камер відеоспостереження понавішували на в'їздах до лісового масиву, єгері буває й на грибників гавкають;
- а тут ще й артсклади поруч (1.5 року тому всі про них почули).
хз... двояка ситуація - раніше вирубували, тепер палять... якби банально то не звучало, але, я так гадаю, багато що залежить й від самих людей, й від виконавців на місцях, й від грьобаних бюрократів у кабінетах...
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захламленность лесных массивов - это кошмар. Страшно зайти; строительный и не только мусор, вонь, мухи. Может, там и трупы закопанные, х... его знает. Страшно на дачу идти. У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг - Цензор.НЕТ 4791
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