 У ДСНС пояснили тривале гасіння пожеж на Житомирщині: захаращеність лісових масивів і відсутність доріг

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Ще однією причиною Демчук назвав сильну захаращеність лісових масивів.
"Довготривалий процес гасіння пожеж на території Житомирської області пов’язаний з неможливістю доступу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг", - сказав Демчук.
Він додав, що для розчистки доріг залучені трактори господарських підприємств та важка інженерна техніка ЗСУ.
Рассуждать в интернете конечно же легко .! .
Просеки делать , и поддерживать их постоянно в надлежащем состоянии ,должны лесники , а не ГСЧС . Тогда пожары будут ликвидироваться "в зародыше " .
После вырубки и поджога , остаются хоть обгоревшие но ровно срезанные пеньки , а это улика . . Лесникам придётся объяснять , откуда они там взялись .
если да - то есть с кого спросить за "освоение" ? если нет - то нехер и свистеть...
В лісі повинні бути дороги, просіки, а на фото бачимо навіть залізницю.
пілять!!! мене напевно Ігор Л покусав все! перестаю корчити з себе експерда
- кількасот гектарів лісу надцять років тому законодавчо перетворили на Національний парк;
- щоб провести хоча б санітарну чистку треба дозволи аж від самого мінекології;
- камер відеоспостереження понавішували на в'їздах до лісового масиву, єгері буває й на грибників гавкають;
- а тут ще й артсклади поруч (1.5 року тому всі про них почули).
хз... двояка ситуація - раніше вирубували, тепер палять... якби банально то не звучало, але, я так гадаю, багато що залежить й від самих людей, й від виконавців на місцях, й від грьобаних бюрократів у кабінетах...