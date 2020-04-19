 Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов

Про це йшлося під час наради в Житомирській області в неділю, 19 квітня, повідомив Данілов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьгодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим,
Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцьцкому райні Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - зазначив Данілов.
В Словакии запрещено
А ветки приезжает коммунальная машина и забирает в определённое время, люди выносят ветки в кучку на улице перед домами
а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры
мелкое сцы...ое чмо !
как сказал старый 3,14дар на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"
или я не прав ?
Унтер-офицерская вдова снова себя высекла!