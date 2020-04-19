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 Політика України
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 Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначає, що незабаром будуть висновки про відповідальність власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів.

Про це йшлося під час наради в Житомирській області в неділю, 19 квітня, повідомив Данілов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьгодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим,
Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцьцкому райні Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - зазначив Данілов.

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Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов 01
Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190095
 
 
 Топ коментарі
 
то даже не обсуждается...кто пол тайги в сибири в прошлом году сжег?кацапня.не китайцы же в самом деле.и так везде у этих рукожёппов
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Да пофіг трактору та стерня, і перегній з неї ще краще удобрює.
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Чтобы не выкашивать. Каждый год наблюдаю эту хрень
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Колись генеральні секретарі навіть країною керували.
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Генеральний секретар ЦК КПРС та завідуючий офісом, тобто конторой, це якось виходять зовсім несумісні фігури.
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Секретар є секретар, наявність секретаря передбачає наявність керівника, в кого людина є секретарем.
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Сельские не от мира сего, на кладбище постоянно жгут траву, гробнички и фото на них приходят в негодность. Поймать надо и чтоб не повадно больше было это делать.
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Щось не те ви кажете, якщо могила доглянута, траву микають руками, це хібо що закинутий цвинтар.
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Ето мне все напоминает как вокруг Киева воровали землю. В Софиевской и Петропавловской Борщаговке *неизвестные* украили более 300гектар земли на сумму более $300млн. Сколько приезжало прокуроров и следователей по просьбе населения. Никто не нашел где украденная земля и кто украл. Хотя смотри в кадастровую карту и вся земля порезанная по 4-5Га и имеет собственников. Но следватели в упор не могли увидеть украденную землю. Правда потом у етих следователей и судей с чиновниками тоже рядом оказывались земельные наделы по пару гектаров но то такое...
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Тупорила влада+тупорилі висновки=біди не минути.
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Законодательно надо запретить палить стерню и сухие ветки
В Словакии запрещено
А ветки приезжает коммунальная машина и забирает в определённое время, люди выносят ветки в кучку на улице перед домами
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Сухими гілками люди і хати опалюють, не рівняйте місто і село. В селі часто можна бачити як на конику везуть сухостій додому.
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Вот кстати интересная беседа Ю.Романенко с И.Тышкевичем по поводу лесных пожаров в Украине.Вполне разумная аргументация.https://youtu.be/2-Woykev38o
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Все понятно - терпилы, кто будет отвечать за пожары, уже назначены.
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Если у тебя горит трава, землю нужно конфисковать. Логично?
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Полиция взялась за экс-помощника Порошенко из-за ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского

а что делать, если Вовачка каждую ночь писается из-за этой фуры Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 6346



мелкое сцы...ое чмо ! Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 7841
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А к чему ваше сообщение в теме про пожары?Или работа такая?
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к тому что побольше фур Вовачке показывать, глядишь, "божьей росой" пожары потушит Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 8667

как сказал старый 3,14дар на последнем шоу: "Зеленский наше фсе !!!"

или я не прав ? Пожежі на Житомирщині: власники землі можуть мати відношення до підпалів, - Данілов - Цензор.НЕТ 2462
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земельний мораторій: розорюють та бездумно експлуатують землю, вирізають захисні лісосмуги орендарі -"фермери", а винними будуть власники - сільські дід та баба, ну ще дитина.
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