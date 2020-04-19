 Повітря у Києві стало значно чистішим: зараз 27 місце в списку міст світу, індекс QIAir - 68

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 68. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "помірний".





Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

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