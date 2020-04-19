EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини
  3377  30
Матеріали за темою:
Все про:повітря (57) Київ (7731) пожежа (2203)

 Повітря у Києві стало значно чистішим: зараз 27 місце в списку міст світу, індекс QIAir - 68

Станом на 14:00 19 квітня Київ посідає 27 місце в списку міст світу з найбільш забрудненим повітрям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 68. Індекс повітря в столиці України розташований  на позначці "помірний".

Повітря у Києві стало значно чистішим: зараз 27 місце в списку міст світу, індекс QIAir - 68 01
Повітря у Києві стало значно чистішим: зараз 27 місце в списку міст світу, індекс QIAir - 68 02
Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190094
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз стало значно легше, але ще є сморід від горілого лісу.
 показати весь коментар
 
Киевляне, подождите ещё день - не выдыхайте!)
 показати весь коментар
 
Дивний рейтинг, Ванкувер, Софія. Софія взагалі біля лісистих гір, там чисте повітря.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У нас то же самое, с утра было лучше, сейчас снова потянуло гарью. Скоро и до Киева доползет. Или уже доползло, меньше 30 км до пл.Шевченко.
 показати весь коментар
 
 
та не може бути .невже?)))
А аналізи на коронавірус взяли?))
 показати весь коментар
 
ви хотя б оприділіться. що вже маєте БРЕХАТИ людям)
 показати весь коментар
 
Зараз стало значно легше, але ще є сморід від горілого лісу.
 показати весь коментар
 
 
Киевляне, подождите ещё день - не выдыхайте!)
 показати весь коментар
 
 
Спеціально тільки що перевірив якість повітря. Ще є залишки гару, але значно краще у порівнянні з вчорашнім.
 показати весь коментар
 
 
Изменения кажется каждый час идут на том сайте. Так что в зависимости от скорости и направления ветра будет постоянно плавать позиция.
 показати весь коментар
 
 
Опередили Тель Авив, это уже достижение.
 показати весь коментар
 
Настоящий смог, когда солнце через 2,5 часа после восхода в дымке показывается. г. Южно-Сахалинск точно год не припомню где-то 85-87 прошлого столетия.
 показати весь коментар
 
 
Дивний рейтинг, Ванкувер, Софія. Софія взагалі біля лісистих гір, там чисте повітря.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня в Киеве реально чище воздух. Праздник . Есть чем дышать. Христос Воскрес!
 показати весь коментар
 
 
Хватит уже эту ерунду писать. Потухнут пожары-станет еще чище.
 показати весь коментар
 
Чистого повітря,здоров"я вам,киевляне.І з Різдвом Христовим
 показати весь коментар
 
 
Чистого повітря,здоров"я вам,киевляне. Христос вокрес!
 показати весь коментар
 
Не призовые места нужно Занимать , - А заниматься Делом.
 показати весь коментар
 
эти города живут постоянно с такими уровнями загрязнения
нашим писакам больше нечего писать
пройдёт день два и все вернётся в норму в Киеве
лучше организуйте общественный транспорт
/воздух станет ещё чище /
а если сжигаете тонн. 400 бензина в городе за день
и хотите иметь /лесной воздух/
 показати весь коментар
 
Просто ветер переменился. К вечеру опять подует северо-западный и будет жопа
 показати весь коментар
 
В Киеве все равно ощущается запах гари так что не звездите. К вечеру будет еще хуже
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору