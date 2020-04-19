 Повітря у Києві стало значно чистішим: зараз 27 місце в списку міст світу, індекс QIAir - 68

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 68. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "помірний".
Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".
А аналізи на коронавірус взяли?))
нашим писакам больше нечего писать
пройдёт день два и все вернётся в норму в Киеве
лучше организуйте общественный транспорт
/воздух станет ещё чище /
а если сжигаете тонн. 400 бензина в городе за день
и хотите иметь /лесной воздух/