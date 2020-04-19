 Степанов нагадав, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу 19 квітня зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"В Україні є 243 лікарні, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19. У них є 2071 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяно 175. Це трохи більше, ніж 8 відсотків", - сказав він.

Степанов запевнив, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату штучної вентиляції легенів.

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