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 Суспільство, Здоров'я
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 Степанов нагадав, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату ШВЛ

У лікарнях, які визначені для проходження лікування від коронавірусу, є 2071 апарат штучної вентиляції легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу 19 квітня зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"В Україні є 243 лікарні, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19. У них є 2071 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяно 175. Це трохи більше, ніж 8 відсотків", - сказав він.

Степанов запевнив, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату штучної вентиляції легенів.

Також читайте: Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190089
 
 
 Топ коментарі
 
Платная только очередь к аппарату ИВЛ... Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 7435
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Как вам такое? Онуфрий лежит с коронавирусом в Институте Сердца, в так называемой "палате Новинского". В этом институте априори не должны находится инфицированные люди. Это институт Тадурова, который там же когда то прятал Крысина. Тадуров совсем охренел?
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Платная только очередь к аппарату ИВЛ... Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 7435
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Бесплатная? Мы же вроде для этого платим огромные налоги, в отличии от Зеленского который все выводит через оффшоры
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Огромные налоги...Оффшоры Зеленского... Олигарх?
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Где Онуфрий - там деньги, а где деньги - там Тодуров.
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Тодуров якось забув,що Інститут серця не його приватна власність,а збудований на гроші київського бюджету для людей,а не для Онуфрія
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Как вам такое? Онуфрий лежит с коронавирусом в Институте Сердца, в так называемой "палате Новинского". В этом институте априори не должны находится инфицированные люди. Это институт Тадурова, который там же когда то прятал Крысина. Тадуров совсем охренел?
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А где тогда лежит сам больной Новинский? Степанов напомнил, что лечение от коронавируса бесплатное, как и подключение в случае необходимости к аппарату ИВЛ - Цензор.НЕТ 9013
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- Ваша любимая поза в сексе?
- 96.
- Может, 69?
- Нет....
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Кстати, хорошая идея для инсталляции "Два Володи".
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За штуку баксов в день , там ему даже трипер будут лечить , не то что какое то новое ОРЗ.
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Людина мислить , а Бог креслить . Молимось за Онуфрушку , щоб здох московський диверсант 😁👍
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Нам це дуже чудова новина . Гине московська агентура 😁👍
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Лечение бесплатное, ВЫЛЕЧИВАНИЕ платное.
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подключение к аппарату то может и бесплатное, но за включение самого аппарата в работу - деньги вперёд!
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це все омана - лікування за рахунок пацієнта.
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Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй - не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.

(с) М. Жванецкий
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ГРОШІ НА ЕПІДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ СКІНЧИЛИСЬ У 2018-2019 РОЦІ.
Счетная палата нашла миллионные нарушения во время проверки Офиса генпрокурора (Генпрокуратуры - Ред.) в период с 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.

Генпрокуратура получила из бюджет на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14,36 млрд гривен.
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Почти 15 миллиардов. ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ, КАРЛ! ЗА 2 ГОДА!
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Бесплатное лечение = платные лекарства и расходники к ИВЛ. очередная струя в глаза плебса
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Кто бы мог подумать...Дорогое лечение за бесплатно и никому даром не нужно и все от него шарахаются. Красотень!)
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Всегда так было с времен СССР. Лечение бесплатное, если клиент не заинтересован в его результате.
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В Украине бесплатно только птички поют.
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Больной у вас деньги на лечение есть ?
Нет , мы с женой комнату снимаем и живем скромно .
Ну , что ж могу сказать , что ваш диагноз : Безнадежно больной.
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***
- здравствуйте, бесплатный доктор
- та привет, безнадежно больной
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Сегодня видела по тв, для Одесскрй области государство передало около 50 скорых класса С.. Эти машины укомплектованы ивл и ещё всякими аппаратами для поддержки сердца и тд. В общем - космический корабль
Вот клованы наглые- все никак не нажрутся.
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Ага, не 50 а 45, и за 128,25 млн гривен.
Ты сама, дура, с космического корабля спрыгнула. Прекращай курить дрянь, не вырастешь.
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То есть есть скорые. Возможно и 45. Чем это противоречит 'около 50'?
Машины прекрасные, для области самое то.
И кто вам дал право меня оскорблять?
Я пишу потому, что много лет вся моя семья застрахована в частной клинике на получение скорой помощи. За эти годы несколько раз приходилось пользоваться. Но там машины гораздо скромнее, А здесь государственные скорые просто меня впечатлили тем, что оборудованы всем необходимым. Вы, наверное, привыкли к лучшему сервису? Никогда не видели скорые, похожие на ржавые вёдра? Или вы к нам из сан Франциско приехали? Привыкли ныть, всем недовольны, все вам должны. Кто здесь дура и так понятно.
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Не "государство передало", а поставила фирма подельника Богатырёвой, с коррупционным скандалом, за деньги из областного бюджета + госбюджета. Не вижу тут повода восхищаться клоунами...
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То есть если вы дали деньги Васе, чтобы он для вашей мамы купил машину, то это уже машина, купленная не на ваши деньги?
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Ну да, у нас же по Конституции Украины бесплатная медицина и нормальные, не спекулятивные цены в аптеках. И ещё есть кому это контролировать.
Карантин закончится только после того, когда зажравшиеся подадут в отставку. А терпение народа безгранично.
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Тоді і Конституція України ж бреше. І туркменістанська бреше. І венесуельська. І північнокорейська. І російська. А німецька чомусь не бреше. Польська не бреше. Чеська не бреше. І т.д.
Приємно було жерти бабло в три горла і затягнути країну в такий список? То висьорбуйте.
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Степанов , - Кому ты напомнил , что Бесплатно . По моему , - спасение утопающего , только самого Утопающего , проверенно Практикой.
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Так багато апаратів ШВЛ в запасі , але в Стороженецькій лікарні (Чернівецької обл ) , вільних апаратів ШВЛ і оксегенераторів вже немає . Інші хворі , вже на волю Божу . (зі слів голови РДА ) . Слідуюча партія апаратів ШВЛ , очікується через 10 днів .
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Пртив барановируса лечить намного актуальней.
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Бесплатно???? Ни хрена себе "бесплатно)))
Степанов нагадав, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату ШВЛ - Цензор.НЕТ 3862 Степанов нагадав, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату ШВЛ - Цензор.НЕТ 9889
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"Ага, щас" - сказали благородні ескуЛапи.
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Господину СТЕПАНОВУ необходимо помнить , что он пришёл не для того , чтоб барабанить на камеру , а для того чтобы не допустить провал в сегодняшнее непростое время .
https://lb.ua/society/2020/04/19/455679_raybolnitse_chernovitskoy_oblasti.html
Это чтоб в тонусе быть !!!!!
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Я не понимаю. Какое может быть лечение, если говорят, что лекарств от вируса нет?
Может потому так бодро заявляют, что бесплатно?
Ну ладно....
Аппараты есть...Но почему умерли 141 человек?
Почему не подключили к аппаратам вовремя???
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Узнай средний возраст патологию у больных + барановирус и все станет ясно. Дргой такой мизирной цифры в статистике нет 141 за мецяц .
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В этой болячке больше политики чем реальной болезни . Тот же грип заболеваемость та же , смертность та же , но не кто карантины по всей планете не объявлял . Просто кому то этот идеальный шторм : Коронавирус + экономический кризис очень нужен для передела рынков и сфер влияния . Пока Мордор идет под нож и Китай очень поднимается , но это пока , а там дальше видно будет кто это все замутил.
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