 Степанов нагадав, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу 19 квітня зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"В Україні є 243 лікарні, які визначені на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19. У них є 2071 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяно 175. Це трохи більше, ніж 8 відсотків", - сказав він.
Степанов запевнив, що лікування від коронавірусу безкоштовне, як і підключення в разі потреби до апарату штучної вентиляції легенів.
- 96.
- Может, 69?
- Нет....
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат.
(с) М. Жванецкий
Счетная палата нашла миллионные нарушения во время проверки Офиса генпрокурора (Генпрокуратуры - Ред.) в период с 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.
Генпрокуратура получила из бюджет на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры 14,36 млрд гривен.
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Почти 15 миллиардов. ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ, КАРЛ! ЗА 2 ГОДА!
Нет , мы с женой комнату снимаем и живем скромно .
Ну , что ж могу сказать , что ваш диагноз : Безнадежно больной.
- здравствуйте, бесплатный доктор
- та привет, безнадежно больной
Вот клованы наглые- все никак не нажрутся.
Ты сама, дура, с космического корабля спрыгнула. Прекращай курить дрянь, не вырастешь.
Машины прекрасные, для области самое то.
И кто вам дал право меня оскорблять?
Я пишу потому, что много лет вся моя семья застрахована в частной клинике на получение скорой помощи. За эти годы несколько раз приходилось пользоваться. Но там машины гораздо скромнее, А здесь государственные скорые просто меня впечатлили тем, что оборудованы всем необходимым. Вы, наверное, привыкли к лучшему сервису? Никогда не видели скорые, похожие на ржавые вёдра? Или вы к нам из сан Франциско приехали? Привыкли ныть, всем недовольны, все вам должны. Кто здесь дура и так понятно.
Карантин закончится только после того, когда зажравшиеся подадут в отставку. А терпение народа безгранично.
Приємно було жерти бабло в три горла і затягнути країну в такий список? То висьорбуйте.
https://lb.ua/society/2020/04/19/455679_raybolnitse_chernovitskoy_oblasti.html
Это чтоб в тонусе быть !!!!!
Может потому так бодро заявляют, что бесплатно?
Ну ладно....
Аппараты есть...Но почему умерли 141 человек?
Почему не подключили к аппаратам вовремя???