 Від початку доби на Донбасі зберігається "режим тиші", - Міноборони

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації.

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Додам, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".