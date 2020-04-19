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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Від початку доби на Донбасі зберігається "режим тиші", - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації.

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Додам, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190087
 
 
 Топ коментарі
 
Бухають. Позаливають очі і на вечір почнуть.
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кацапы поползли в московскую секту иконы облизывать. Дарвин на нашей стороне!!! Слава Украине!!! С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2631
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Бухають. Позаливають очі і на вечір почнуть.
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кацапы поползли в московскую секту иконы облизывать. Дарвин на нашей стороне!!! Слава Украине!!! С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2631
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а толку? Потом они не рядом с тобой будут в магазине, на почте, в транспорте и т.д.?
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Намекаешь, что я шарюсь по лугандону? Неее С начала суток на Донбассе сохраняется "режим тишины", - Минобороны - Цензор.НЕТ 9467
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Припхуться з кравчучками в АТБ до бандер.
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Силикоз, туберкулёз и гипертония не оставляют им шансов в этой эпидемии.
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Снаряды и мины закончились, ждут очередной "гумконвой".
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ВСУ нужно быстрее отводить войска по плану Ермака-Зеленского пока тихо...
когда рашисты протрезвеют опять стрелять начнут...., тогда уже тяжелее будет...
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сохраняется "режим тишины.-"Если девушка красива и в постели горяча - это личная заслуга.....Толи ещё будет: Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса/ "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель".
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Пора отпустить этих идиотов к сиське путина. Пусть кормит. А через пару поколений посмотрим.
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И пускай она будит Гробовой Тишиной , для Противников Украины.
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Очевидно корона серьёзно стала косить ряды скрепных ихтамнетов.
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