 Від початку доби на Донбасі зберігається "режим тиші", - Міноборони

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Об’єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації.
Додам, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".
когда рашисты протрезвеют опять стрелять начнут...., тогда уже тяжелее будет...