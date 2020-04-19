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 Політика України
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Все про:Крим (8979) Росія (26870) політв'язні (1138) полонені (818) Резніков (35)

 Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

У списках на обмін, обговорюваних в форматі Тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі, немає кримчан і українців, які сидять в тюрмах РФ, оскільки це не є форматом ТКГ.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Мінський процес і ТКГ були створені тільки з питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі - частини Луганської та Донецької областей. Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримським політв'язням наступного тижня перекажуть невеликі виплати, - український консул Малишевський

За словами Резнікова, це паралельні треки, якими держава Україна теж займається: є перемовники, які це здійснюють: "Президент і його команда про це пам'ятають".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190086
 
 
 Топ коментарі
 
В 2018 с помощью Эрдогана умудрились вытащить даже Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас этим формат мешает.
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Минские договорённости вообще не предусматривают никакой обмен.
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Он тоже предатель Родины и соискатель на медаль от Путлера. Кто их плодит, по эту сторону границы?
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тогда зачем сепаров оттуда забирать? Пусть сидят. Если оккупанты не хотят отдавать военных.
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не совсем так... там наши украинские заложники.. Другой вопрос, что Х.йло возмет завтра снова сотню заложников... и что с этим делать??!! Отстреливать ихтамнетов чтобы устали 200х возвращать это то к чему карлика заставят ватники прислушаться...
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я не считаю заложников гражданских, которые попались за воровство, убийство или неправильно стоял на блокпосту, когда служил оккупанту. Только военных нужно забирать.
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никакие!!! еще раз повторю-НИКАКИЕ потери не заставят русско фашистов убраться с территории Украины!!!!!!!!!!!!!!!!!примеров тому много(за исключением Финляндия),на россии лучше "геройски" умереть чем жить в гавне,а гавно по всей росии!! ну а с заложниками-поенными неоднозначный вопрос-ответ.... много возвращенных из "плена" готовы служить путину и росии...сралин даже своего сына не поменял. да и вообще на войне ПРИНЯТО убивать,такие традиции на войне.
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Всех пленных давно вывезли на территорию кацапов. Тогда зачем вы фигней страдаете с этим обменом?
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А тупой пиар? Без этого бубочка не может. У него главное не дело, а пиар.
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Нафіг тоді впала ваша контактна група.
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Чи не недоумки - Крим Україна, кримчани - українці!

Досить слухати кацапських цапів.
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В 2018 с помощью Эрдогана умудрились вытащить даже Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас этим формат мешает.
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Но Эрдоган вряд-ли видосики от Зе смотрит, иначе - О-ГО-ГО какие там мечты, которыми бы и он проникся...
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когда при власти ...банутый янелох, минский процесс предусматривает ежедневные обстрелы русней, отвод всу, и сдачу Украины хйлу.
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а кто их отправил в полон?
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Такие упоротые пофигисты, как Игорь Д. У которых в голове нет и агрессии Раши и войны.
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ВІЙНА!!! пот*роча ти конч*на!!! де воювало особисто ТИ мр3ь???
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А ти утирок грьобаний спитай у Шоколадного Кнура як він загнав стільки наших у полон. І чому тоді обміном займалися комбати а не той ублюдок. А потім обмінював кум Путіна Медведчук. Досить тобі пояснень падло?
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Скотина, йому подобається що 3 тисячі обміняли, ще хотів би, урод.
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Головна ознакою упоротого зебіла Sergei Sirenko є нагла і цинічна брехня
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прошу мне напомнить когда мертвечук появился в минске и при ком? первое время меняли на месте а не в минске!
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А грёбаных беркутовцев предусматривает ????/
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Ну как же по мнению резникова в минских договорняках только про обмен майдановских беркутовцев и пишется.
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Великолепный вопрос, он должен был быть в ТОПе, как наиболее важный ответ на демагогию!
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вернуть Порошенко!!! Прогибы с паРашей ничего хорошего Украине не дадут, всем известно что Х.йло понимает только язык силы. паРаша хочет сделать тут замороженный конфликт по примеру Молдовы
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А він і буде заморожений. Невже ти вважаєш що ***** дозволить звільнити Думбас?
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При этом Порошенко работал на вводом сил ООН, что позволило бы раскрывать преступления паРаши на оккупированных территория, а дальше бы озабоченности перешли бы в практическую плоскость...
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У Шоколадного Падла спитати чому так підписував.
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тогда Порох выиграл время для ВСУ...ему спасибо!!! .. нечего лукавить но в то время у нас предателей валом было и спасли волонтеры и добровольцы!! Им респект!!
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а теперь Зеле нужно разгребать это дерьмо.
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Добровольцев и волонтёров? Он с этим прекрасно справляется. И бюджет разгрёб не плохо Минский процесс не предусматривает вопросы обмена крымчан и политзаключенных в РФ, - Резников - Цензор.НЕТ 7375
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Ермак, Сивоха и т.п. разгребают???!!! более похоже на реванш регионалов...
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а нах воно лізло у владу, якщо не здатне розгрібати?
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Сравним разгребателей? А упоротое?

Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков - Цензор.НЕТ 2992
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Без проблем. Вот тебе прямой текст. Этому поверишь?

Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков - Цензор.НЕТ 514
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Сдать Украину дело нехитрое,ведь он Украину не продаёт.
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Взяв малюнок вище у Олександр Дніпро

Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков - Цензор.НЕТ 8036
Схоже, кондитер Порошенко набагато ефективніше використав мынські угоди, ніж дипломований юрист Зеленський. Зебоб знову облажався.
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Это вторая картинка на одной странице. Комментировать Антипу, Олексендру или Половецу?
Независимо от моего отношения к Президенту, Ваша диаграмма не полная. Она не отображает количество попавших в плен при действующем президенте. Единственно что по ней видно - это количество возвращённых.
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спЄц, а скажи но, як звільняли наприклад Сенцова, Чийгоза, Умерова???
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ну не всіх... Сєнцова вже буба виміняла... суть у тому, що потрібно мати/напрацьовувати засоби тиску на кремлядську муйню - хоча б ті 12 лярдів, що списали гря3ьпромам використали... але ні! їм краще виправдовувати власну мерзотну зрадницьку сутність папірєдніками!!!
втім, піх*й! нема сенсу щось доводити зєбобам - воно он перд*нуло і тепер с*ре під іншими новинами, захищаючи зєкал! як сказало одне п*скудисько - даіграюцца Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков - Цензор.НЕТ 874
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буба только перерезает ленточки перед достижениями Порошенко...
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ти розумієш, що зєкаломойши розписуються у власній безпорадності???
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Після розмов про воду в Крим , "групу Єрмака" у Мінську, позавчорашнього інтерв'ю Зеленського довіри до влади по Донбасу немає .І не тільки у мене.
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А ничто и никто не намекали вплоть до 21 апреля о том - что они из себя представляют?
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Нормально так мародёр наподписывал! Минский процесс не предусматривает вопросы обмена крымчан и политзаключенных в РФ, - Резников - Цензор.НЕТ 3682
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Вы о нормандском? Таки да, янелох наживается на крови
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це було і так зрозуміло, але навіщо було в пресі обіцяти - по кримським татарам та "диверсантам" крима...
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Як? Це що, ви касапів виключили з процесу ТКГ і напряму вже ведете переговори лише з орками?
Мляті, ви розумієте, що цим перетнули червоні лінії?
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Ну скільки маланці будуть брехати і вішати локшину на вуха.?Ви мерзотникі--вам дана влада.щоб ви захищали державу і її народ,а ви робите пусті заяви.
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Нежелание и боязнь рассердить ***** как то неубедительно поясняет отстаивание интересов Украины... Гитлера когда то также пытались ублажить!!!
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Ну да оккупации Крыма не было ,а есть гражданский конфликт на Донбассе, ну да хорошая "оманская" картинка для всего Мира
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"Президент и его команда об этом помнят",,,помнить и молчать,хрен один что голову в песок засунуть или язык в о,,,пу......рашист ,на встрече в Нормандском форме ,почему то не стеснялся поднимать вопрос о рашистских допинг-спортсменах, но Нормандский трек не для этого создавался....деятели ,,,блд
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Подобные высказывания и аргументация об обмене представителями власти нашему народу,констатирует об слабой профессиональности,если мягко сказать, и импотенции власти.Намного лучше,если бы власть оставили такие объяснения при себе.В вылыкодэння *Судите по делам*! Пока власть в этом вопросе не честная перед народом. Особенно президент. И это очевиднейший факт.
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Обмен не равноценен или просто Пиар на Крови , мол , что то Делается и мы отбиваем свои Деньги , Украинских Налогоплательщиков . Это как хождение по Кругу.
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Пора на "Пятом" или на "Прямом" делать программу "ЛЮДИ И ТЕРРИТОРИИ", чтоб народ понимал "какая разница"...
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люди, які дивляться 5-тий (Порошенка), Прямий (Макеєнка), Еспресо (Живаго-Княжицького) чи навіть 24-тий (Садового) виключно всі досконально розуміють "какая разница"...
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СН, ублюдок Вакарчук, ЕС, ОПЗЖ и зеленский - мрази
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Путин-ху.йло. Тимошенко, сн,"жопа" и лично зеленский с оп -ублюдки прокацапские.
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або тягнисрак з ********. Втім, "какаяразніца"
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Не передбачає і визволення наших хлопців-військових, а тільки сепарівв і таксистів?!
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" Хочу привідкрити завісу... Насправді, ні Володимир Зеленський, ні Андрій Єрмак не керують цими процесами, вони виконують вимоги, які їм ставлять з окупованої території, а тим в свою чергу ставлять з Кремля.
Останні обміни, які відбувались, йшли саме за таким сценарієм.
З Кремля на окуповані території приходить завдання віддати тих, кого випадково забрали, або хто більш схильний до РФ, додати до них декілька військових та проукраїнських людей, та передати цей список Єрмаку. Коли в офісі намагаються ставити питання, то відповідь дуже жорстка: або так, або взагалі нічого, а якщо не виконаєте, будуть обстріли та ми зайдемо на ті території, на яких ви відвели війська.
Все відбувається виключно за російським сценарієм і виставляти умови або вимоги українська сторона не може.
Такі саме процеси відбуваються і в Мінську, коли туди літає пан Єрмак та інші."

Семен Кабакаєв
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Резников говорит бред! Нам вообще минские договорняки не нужны! Как обменивали пленных во всех войнах ? Как меняли советских пленных на пленных гитлеровцев? Неужели согласовывали с минскими договорняками?
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А предусматривает обмен беркутни? Фуфлогон зеленый.
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какого хера вы тогда беркут меняете в " рамках окг", твари?
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один заморозил ситуацию и передал власть другому, своему. Преемник умело разыграл комедию с открытием дел, с недоказуемыми но резво звучащими обвинениями и довольно напористо начал реваншистское движение и их юристы теперь всегда нам объяснят, что мы не правы, а некоторых, опасных тем что могут не только с дивана, а и активно стоять на пути даже под суд начали отдавать - старо как мир, описанное и объясненное не раз, как меньшинство может манипулировать другими народами, но похоже только украинцы и ведутся на такой разводняк в современном мире.
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Ну, якби то були... богоізбранниє, а то якісь мусульмани, та ну нах...
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А "беркутня" як під обмін попала?!! А перевізники, яких обміняли в останньому обміну, яке мають відношення до конфлікту.
На мою думку, спішили щоб перестали говорити про плівки Ермака.
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They are going to change sharovary to svinoryly again - show must go on.
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кажца пацан пережрал ЗЕленки.... из пуйловского сортира контрабасно импортированной.
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