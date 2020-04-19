 Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Мінський процес і ТКГ були створені тільки з питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі - частини Луганської та Донецької областей. Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там", - сказав він.

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За словами Резнікова, це паралельні треки, якими держава Україна теж займається: є перемовники, які це здійснюють: "Президент і його команда про це пам'ятають".