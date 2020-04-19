 Мінський процес не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ, - Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Мінський процес і ТКГ були створені тільки з питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі - частини Луганської та Донецької областей. Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там", - сказав він.
За словами Резнікова, це паралельні треки, якими держава Україна теж займається: є перемовники, які це здійснюють: "Президент і його команда про це пам'ятають".
Досить слухати кацапських цапів.
Схоже, кондитер Порошенко набагато ефективніше використав мынські угоди, ніж дипломований юрист Зеленський. Зебоб знову облажався.
Независимо от моего отношения к Президенту, Ваша диаграмма не полная. Она не отображает количество попавших в плен при действующем президенте. Единственно что по ней видно - это количество возвращённых.
втім, піх*й! нема сенсу щось доводити зєбобам - воно он перд*нуло і тепер с*ре під іншими новинами, захищаючи зєкал! як сказало одне п*скудисько - даіграюцца
Мляті, ви розумієте, що цим перетнули червоні лінії?
Жулькин лизень вылез!
Останні обміни, які відбувались, йшли саме за таким сценарієм.
З Кремля на окуповані території приходить завдання віддати тих, кого випадково забрали, або хто більш схильний до РФ, додати до них декілька військових та проукраїнських людей, та передати цей список Єрмаку. Коли в офісі намагаються ставити питання, то відповідь дуже жорстка: або так, або взагалі нічого, а якщо не виконаєте, будуть обстріли та ми зайдемо на ті території, на яких ви відвели війська.
Все відбувається виключно за російським сценарієм і виставляти умови або вимоги українська сторона не може.
Такі саме процеси відбуваються і в Мінську, коли туди літає пан Єрмак та інші."
Семен Кабакаєв
На мою думку, спішили щоб перестали говорити про плівки Ермака.