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 За кордоном
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 Італія готує послаблення карантину з 4 травня

Уряд Італії підтвердив плани зняти частину обмежень, введених через коронавірус, з 4 травня, проте правила будуть відрізнятися в різних частинах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в роз'ясненні Corriere della Sera.

Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити у понеділок, воно набуде чинності з 4 травня. Як і очікувалося, країна має намір послабити деякі обмеження, однак зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося досі.

За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца, послаблення має бути "дуже поступовим", зважаючи на показники смертності. Як повідомлялося, у Італії в суботу знизилася кількість хворих в реанімації і померлих, однак показники досі високі.

У найближчі 2 тижні через це не очікується практично жодних послаблень, крім відкриття окремих виробництв у безпечних регіонах. Після довгих травневих вихідних – з 4 травня – запрацює більше виробничих потужностей, далі відновиться будівництво, торгівля, бари і ресторани, залежно від ризику у регіоні. Лише на третій фазі, у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл.

Серед послаблень, які запрацюють 4 травня – дозвіл на одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

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Молоді до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок (зараз це допускається лише за надзвичайної потреби). Очікується, що будуть дозволені ігри з малими дітьми на свіжому повітрі.

З 4 травня мають запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії: вхід до метрополітену дозволятимуть тільки після температурного скрінінгу. В транспорті, включно із автобусами, можна буде їздити лише сидячи, і на відстані один від одного. На станціях можна чекати транспорт лише на відстані не менше метр один від одного. Як відомо, транспорт в Італії не був зупинений, на відміну від України (детальніше у статті "Життєво необхідний: чому країни ЄС не зупиняють транспорт у розпал епідемії")

У новому рішенні уряд також передбачає, що влітку італійці матимуть доступ до пляжів, але будуть діяти заходи, що запобігають скупченню людей.

У "червоних зонах", де епідемія на піку, послаблення може затриматися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190085
 
 
 Топ коментарі
 
та ну нах...й)))! А як же сотні трупів і " несправляющієся" крематорії)))?
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"На станция можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга. Как известно, транспорт в Италии не был остановлен, в отличие от Украины".
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Хайпанули и хватит. Истерия не может продолжаться вечно.
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Гейтс програв, Трамп з Барром відмовили йому в поголовній вакцинації людей.
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Бил Гейст конечно же знал,что будет якобы пандемия,потому что стоял у истоков придумывания этого цирка,с раздутием истерики вокруг "короны".
ВОЗ финансируется Билом Гейтсом.И именно ВОЗ начала раздувать панику вокруг "короновируса",хотя реальная смертность от "короны" меньше 1%.
Был разработан сценарий раздутия паники источник: В 2010 году был создан сценарий пандемии
чтоб перепуганные люди сами кинулись покупать вакцину и добровольно отказались от прав и свобод.
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Очень взвешено подходят к этому вопросу
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по-скотски. дух дуче витает над Апеннинами.
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"На станция можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга. Как известно, транспорт в Италии не был остановлен, в отличие от Украины".
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и в каком городе Украины остановили транспорт?
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В Италии на работу ездят на собственных авто. Многие предприятия организовали работу он лайн на дому.
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Италия под короновирусом уже три месяца, правда у них сразу галопом по Европам, в Украине более плавно идёт статистика, значит раньше июня ослабления не будет, если не вмешается форс-мажор.
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та ну нах...й)))! А як же сотні трупів і " несправляющієся" крематорії)))?
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Хайпанули и хватит. Истерия не может продолжаться вечно.
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Змирились. В безкінечному реєстрі болячок з'явилась ще одна, щороку тихо без галасу збиратиме по 2 млн. душ як тубер.
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Просто каждый, кто собирается бухать, курить и заплывать жиром должен понимать, что посадкой нормальных людей в карантин он не должен покупать себе жизнь. Пусть готовят место на кладбище.
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