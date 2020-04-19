 У зоні ЧАЕС триває гасіння осередків пожежі, залучені потяг і три вертольоти, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Демчук зазначив, що додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку.
"Зараз працює пожежна авіація, це три літаки. Крім того, залучений пожежний потяг "Укрзалізниці". Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регіонів України. Додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку", - заявив він.
по городу и по пригороду дымка и отчетливых запах гари..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!