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 У зоні ЧАЕС триває гасіння осередків пожежі, залучені потяг і три вертольоти, - ДСНС

У зоні відчуження ЧАЕС триває гасіння чотирьох вогнищ пожежі, рятувальники залучили три вертольоти і пожежний потяг "Укрзалізниці".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу у неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Демчук зазначив, що додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку.

"Зараз працює пожежна авіація, це три літаки. Крім того, залучений пожежний потяг "Укрзалізниці". Мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств з інших регіонів України. Додатково для надання допомоги у ліквідації пожеж залучено з Івано-Франківської та Тернопільської областей особовий склад та пожежну техніку", - заявив він.

Також читайте: У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190083
 
 
 Топ коментарі
 
Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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страна продажных лохов и перевертнев. Поймали поджигателей повесьте за ногу вниз головой пусть висит. Это специально делают поджоги кацапня сепары и те кому какая разница.
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сегодня с утра, гарь с Чернобыльских лесов достигла Харькова..
по городу и по пригороду дымка и отчетливых запах гари..
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Вы не понимаете - это запах поккращення от Галабародьки, радуйтесь. И это только начало надвигающего трындеца! В Зоне ЧАЭС продолжается тушение очагов пожара, привлечены поезд и три вертолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3420
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Ув Василий!.. есть вещи, над которыми я не хочу смеяться или даже иронизировать..
Украина - это не повод для очередной шуточки, иронии или сарказма..
Украина и её будущее это серьезно, и тут не место для глуповатых шуток!
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и эти сказки про титанический труд МЧС, МВД, пожарных, итд., борящихся беспрерывно с пожарами.... будут продолжаться до тех пор, пока всё не сгорит или дождь не потушит эти пожары
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Да потому что мы соблюдаем. Няужо не понятно?
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ЗЕ-ОРДА завозить паліїв агентів Кремля шляхом обміну. Ау _ АУ СБУ , ДБР, ПОЛІЦІЯ, ШУКАЙТЕ ОРГАНІЗСТОРІВ, ІНВНСТОРІВ, ЗЛОЧИНЦІВ ПІДПАЛУ СЕРПД П'ЯТОЇ КОЛОНИ (МЕДВЕДЧУКИ, ПОРТНОВИ, ШУФРИЧІ, БОЙКИ , РИГИ ...). А ТО ВИ ПРЕСУЄТЕ, ШАНТАЖУЄТЕ І ПЕРЕСЛІДУЄТЕ ПСТРІОТІВ І ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ А ВОНИ НЕДОТОРКАНІ, НАВПАКИ ВИ ЇМ СПРИЯЄТЕ. ТО В ТАКОМУ ВИПАДКУ ПІДПАЛИ І ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ БУДЕ ДАЛЬШЕ. БОРІТЬСЯ З ВОРГАМИ УКРАЇНИ!!!!
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Еще одни борются с ветряными мельницами вместо того чтобы уничтожить причины и кремлевских поджигателей. Ведь уже и тупому ясно что кремль применил к Украине кроме северо-восточного фронта, бактериологического, финансового, еще и радиационный и пожарный. Только вопрос, сколько еще украинские холопы будут ето все терпеть? До последнего украинца?
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страна продажных лохов и перевертнев. Поймали поджигателей повесьте за ногу вниз головой пусть висит. Это специально делают поджоги кацапня сепары и те кому какая разница.
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Не Сибирь, однако, а почему-то проблемы с тушением? Территория-то "с гулькин .....". Чому?
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Радиация зашкаливает, чтобы не врали власти, тут и дураку понятно. Никто толком не меряет как нужно.
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Вертольоти мають не пожежу гасити , а проводити активний відстріл підпалювачів . То більше буде толку 😁👍
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