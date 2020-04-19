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 Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України хоче закупити в США медичний препарат "Ремдесивір", який використовують для лікування коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив Степанов, МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів.

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"Ремдесивір - це лікарський засіб, який було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній. Він свого часу приймався від лікування вірусу Ебола, але результати були не занадто гарні", - додав Степанов.

Він додав, що згідно з українським протоколом він має використовуватися у важких і критичних станах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190082
 
 
 Топ коментарі
 
так это для депутатов,плокулолов, членов семей. Для этого бабки найдуться.
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Американский препарат "Джавелин" отлично подходит для Украины, потому что он стопроцентно лечит её от кремлёвского короновируса . Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 67
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Ну так там население 330 млн. И там ничего не скрывают в отличие от сраных диктатур типа Китая и унтерменш стран типа кацапии
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так это для депутатов,плокулолов, членов семей. Для этого бабки найдуться.
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Эпидемия идет на спад, они "думают" о закупках препаратов непонятно каких, не проверенных, не испытанных и непонятно кому и зачем. Идиоты.
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Спад идет в мире и в Украине пойдет, так как в Китае и Италии не будет.
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Спад это у тебя. А в Украине спада нет. И потому пытаются закупить зарегистрированный препарат ремдесивир, за которым стоит очередь всего мира, потому что он показал отличные результаты у тяжелобольных COVID-19 в Сингапуре, Японии, Китае, Израиле и многих странах Европы. В частности, в Израиле спасли находящегося в коме 38-летнего водителя автобуса, заразившегося от греческих паломников. Водителю стали давать лекарство во вторник, 10 марта. А в пятницу, 13 марта, его состояние значительно улучшилось. Он стал самостоятельно дышать, а через два дня, 15 марта, уже пришел в себя настолько, что сел в кресло, поговорил по телефону с родными. И даже пообщался с врачами с помощью больничного планшета.
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Когда эпидемия утихнет, кому эти препараты будут нужны? Они нужны были начиная с февраля, а не в будущем, их только "думают" закупать.
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это ещё даже не цветочки...!\про эпидемию "на спад" - просто смешно...\
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Маріонетки також хочуть їсти. А не тільки кормити своїх ляльководів, які їх повкидували в крісла депутатів, міністрів, чиновниців усіх рівнів і в тому числі й президента.
Коронавірус для них це як виграшний білет в лотереї. Вони знайдуть в кого відібрати хай навіть останні гроші. Для того, щоб купити будь що пов"язане з одноразовими матеріалами бо це ніхто не зможе перевірити.

Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9286
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Зачем тратить бюджетные и так скудные средства на сомнительные препараты? Пускай РПЦ и Новинский с Портновым лечат своих прихожан и чортопоклонников
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надо женку заказами загрузить?
може сначала посчитать,действует ли препарат,и какие от него последствия?
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наверное этот препарат применяют от безысходности, а она одинакова что у украинцев, что американцев....Или думаете в США такие тупые, как Задорнов(тьфу ты вспомнил) рассказывал?
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вот я предлагаю взвесить степень безисходности...може последствия приема еще безисходнее?
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вот и будут взвешивать...по желанию...так же с алкоголем, табаком, торговлей телом....все исключительно по желанию...
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Любой американский препарат будет лучше,чем любые рашистские препараты.
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результаты приема этого препарата на статистике смерти от вируса слабо заметны(на 16.04 правда)

Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8154 Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3661
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Пока не знают на какой стадии его применять. Там побочные иногда хуже болезни, а на поздних стадиях препарат не всегда эффективен.
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Довольно стремная штука, цивилизованные страны относятся с большой опаской, хотя в Азии уже появились нелегальные копии..... Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4761

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к тому, что у «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences), стоящей за созданием препарата ремдесивира (remdesivir), проснулся живейший интерес к активной разработке этого экспериментального лекарственного средства В настоящее время мировое сообщество экспертов сходится во мнении, что ремдесивир - тот самый препарат, который максимально эффективно справляется с лечением коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 До появления готовых профилактических вакцин, препятствующих заражению SARS-CoV-2, пройдет еще немало времени, и потому именно лечение этого заболевания, планомерно охватывающего всю планету, является первостепенной задачей Экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир (remdesivir) вначале разрабатывался для лечения геморрагической лихорадки Эбола и геморрагической лихорадки Марбург - оба вируса почти что идентичны по структуре, но вызывают продуцирование в организме разных антител. Еще весной 2018 года специалисты «Гилеад» предупреждали, что давно назрела необходимость в антивирусных лекарственных средствах широкого спектра действия, подходящих для лечения коронавирусных инфекций, в том числе эндемических MERS-CoV и грядущих зоонозных коронавирусных эпидемий - ввиду неминуемой их вспышки
Ремдесивир (remdesivir), который считается одним из наиболее перспективных лекарственных средств против коронавирусной инфекции COVID-19, еще не завершил строго контролируемую клиническую проверку. И потому преждевременно делать какие-то безоговорочные выводы о безопасности и эффективности этого экспериментального препарата авторства «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences). Однако можно рассказать о нескольких частных случаях применения ремдесивира в ходе лечения пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2
30 января 2020 года
Впервые подробно описан случай успешного излечения COVID-19. В Соединенных Штатах пациенту поверх стандартной поддерживающей терапии однократно назначили, ввиду ухудшения клинического статуса, ремдесивир. Буквально на следующий день были засвидетельствованы явные улучшения легочной функции, а антибиотикотерапия была отменена. Впоследствии все симптомы заболевания устранились, за исключением кашля, хотя его тяжесть здорово уменьшилась. Если верить отрицательным результатам серийных анализов уровня прокальцитонина и ПЦР-тестов на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) в назальной пробе, выздоровлению поспособствовал именно ремдесивир. Отрицательных побочных реакций на применение ремдесивира не наблюдалось.
12 марта 2020 года
12 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 американских граждан, семь из которых были госпитализированы. Трем из них назначали ремдесивир на протяжении 4-10 дней - до момента улучшения респираторных симптомов. Увы, оценить эффективность ремдесивира не представилось возможным ввиду того, что его результативность, не исключено, скрадывалась назначением множества других препаратов. Однако поскольку ремдесивир назначали, когда состояние пациентов стало весьма тяжелым, потому, возможно, он всё же сработал, не позволив заболеванию перейти в более худшую форму. Есть мнение, что лечение ремдесивиром разумно начинать гораздо раньше. Применение ремдесивира отметилось временными побочными реакциями вроде тошноты, рвоты, ректального кровотечения, а также повышением уровня печеночных аминотрансфераз (причем по прошествии разного количества дней после начала терапии препаратом) Впрочем, согласно сведениям «Гилеад», в четырех клинических испытаниях фазы I на здоровых добровольцах (n=131), проведенных в период изучения молекулы в терапии геморрагической лихорадки Эбола, каких-либо серьезных побочных реакций не зафиксировано. Изменение лабораторных показателей носило исключительно временный характер: некритический рост уровней АЛТ и АСТ, незначительное удлинение протромбинового времени, легкая гипергликемия
13 марта 2020 года
14 американцев, заболевших на круизном лайнере Diamond Princess, были помещены в японские больницы, где четырем из них назначали терапию при помощи ремдесивира десятидневным курсом. Препарат также получили три японских больных. Пациенты находились в критическом состоянии и могли умереть в любой момент. По прошествии двух недель никто не скончался, хотя некоторые еще не оправились. Среди получавших ремдесивир отмечено существенное уменьшение необходимости в искусственной вентиляции легких
13 марта 2020 года
Интересна история болезни одной американки, случай которой считается первым выявленным случаем распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Госпитализированная женщина находилась в очень тяжелом состоянии, близком к смерти. По прошествии 36 часов после постановки диагноза был назначен ремдесивир - буквально на следующий день ей стало лучше: вирусная нагрузка резко снизилась.
15 марта 2020 года
Один из практикующих врачей, занятый лечением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил что загвоздкой ремдесивира является кратковременное воспаление печени. А ввиду того, что коронавирусам зачастую сопутствует поражение печени и нередки случаи вирусного гепатита, многим пациентам (даже с легкой формой печеночных нарушений) было отказано в назначении ремдесивира, дабы не ухудшать общую клиническую картину. Впрочем, чуть позже было сказано, что критические пациенты с дисфункцией печени всё равно его получают
17 марта 2020 года
Успешность применения ремдесивира подтверждена на примере 79-летнего итальянца, который полностью выздоровел.
Следует понимать, что ремдесивир срабатывает не во всех случаях , ремдесивир снижает вирусную нагрузку в организме до того момента, пока ему есть с чем работать, то есть вирус находится на стадии активной репликации. Другими словами, ключевым моментом, определяющим высокую терапевтическую эффективность ремдесивира является то, что его необходимо назначать на ранней стадии инфекции, когда вирус всё еще размножается. У пациентов, у которых болезнь приобрела тяжелую форму, в этом виноват не вирус, а сам организм, иммунная система которого вызывает тотальную перегрузку и вторичные осложнения вроде повреждения и отказа органов. Таким образом, ждать, пока пациенту понадобится перевод в отделение интенсивной терапии с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких, тактически неверно: возможно, применять ремдесивир уже слишком поздно
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За кредит МВФ купляйте - дефолт скоріше буде Зеленському.
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"согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях." Источник: https://censor.net.ua/n3190082. То есть для "своих" найдется, судя по количествам которые завезут "в том числе с помощью дипломатических каналов.". Источник: https://censor.net.ua/n3190082. Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 7526
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Да пуст на прокурорах экспериментируют.
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А если посмотреть на епидемию с другой стороны то возможно ето есть Божье благословение. Вы только проанализируйте кто заражается коронавирусом. Ето шлюхи, чинуши, РПЦ-шники, ватники и просто дебилы которые ходили и смеялись и игнорировали все рекомендации и карантин. Зачем их лечить? Если сдохнет 5% неандерьальцев и разной швали то от етого только лучше станет жить нормальным людям.
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Вы с пьяну или с похмелья? Несете бред полоумного.
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Желаю вам заразиться тяжелой формой и, после долгих мучений, стать новым Хокинсом.
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Бог действует по-другому Украина работает над тем, чтобы закупить у США новый препарат от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3928 Если почитать тоже Евангелие, то Христос общался со всякой "швалью", в основном. А вот всяких умных, порядочных и праведных считал слишком зазнавшимися.
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Это поначалу. А потом все переболеем. Так что не злорадствуйте.
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Американский препарат "Джавелин" отлично подходит для Украины, потому что он стопроцентно лечит её от кремлёвского короновируса .
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Судя по сводкам о количестве откинувшихся американцев - что то им Ремдесивир не очень помогает. Америка всё ещё не первом месте в мире по смертям от ковид.
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Ну так там население 330 млн. И там ничего не скрывают в отличие от сраных диктатур типа Китая и унтерменш стран типа кацапии
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А ще можна поділити кількість кількість інфікованих на кількість загиблих. І порівняти ці показники в США та інших країнах.
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В инете прочитал, что вроде как контрольная группа людей которых лечили этим лекарством составляла 113 людей, все в тяжелом состоянии. Вылечили 111 из них
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"Мартовский старт двух клинических исследований фазы III (рандомизированных, открытых, многоцентровых), которые проверят безопасность и эффективность ремдесивира (remdesivir) среди приблизительно 1 тыс. пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19. Больных будут набирать преимущественно в азиатских странах, поскольку они наиболее страдают от вспышки заболевания. Впрочем, принять участие смогут жители любого государства с большим числом инфицированных «Гилеад» также отметила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже приняло заявку на максимально ускоренную регистрацию ремдесивир"
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Читал пару дней назад про именно 113 американцев и лечили их вроде как в конца марта этим
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Там выше выложил в чем вопрос с этим препаратом. Почитай если интересно. Стремный он какой то....
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В самих США острый дефицит этого лекарства. В Нью-Йорке его едва хватает на детей и беременных женщин.
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Детям и беременным его вообще не дают. ЗАПРЕЩЕНО. "Загвоздкой ремдесивира является кратковременное воспаление печени."
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Дебил, в аптеках нет простого парацетамола. Министр вонючий. Сплошное бла-бла.
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Ну это получше хлорохина с его бешеными побочками.
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Тоесть сами опять ничего делать не хотим, конечно лучше купить за границей, это такая возможность для отмывания бабла, а Украина..., да х..н с ней...
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Наверное тут прочитал https://nv.ua/health/medicine/lekarstvo-ot-koronavirusa-v-ssha-ispytali-novyy-preparat-poslednie-novosti-50082850.html
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Убедительная просьба ставить очередной эксперимент только на себе и своих братьях по цеху и разуму. Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5721 А для нас закупите парацетомол, чтобы его можно было найти в аптеке и лечиться от простуды с гриппом. Коронавирус не отменил обычных весенних соплей, повышения температуры и прочих бяк, для которых не нужен вирус, достаточно сквозняков.
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Парацетамол,тоже опасен для печени.
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Я же не предлагаю пить его килограммами и неделями.
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"Разовый прием парацетамола равный десяти граммов вещества и более запускает необратимые процессы в печени, которые ведут к прекращению ее функций." - только трижды дебилы как ты могут сожрать сразу более 20 таблеток. Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7760
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вы уже должны были закупить ворье продажное
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Народ не парьтесь, этот препарат вам всё равно не светит, из доступных только препараты хлорохиновой группы хлорохинфосфат и гидроксихлорохин, если применять по уму - никакой побочки, если жрать горстями - можно склеять ласты...вот греки себе 5 тонн хлорохинфосфата купили и хотят его даже профилактически медикам давать: https://voliotaki.gr/wordpress/2020/04/x%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CE%B5-10-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B7-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B1.html
у нас хлорохинфосфат тоже можно купить, для рыбок: https://izi.ua/p-3528832-khlorokhinfosfat-dlya-lecheniya-akvariumnykh-ryb
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Кусок некомпетентного идиота, а HIV препараты не хочешь закупить, может софосбувир против HCV? В нормальных странах уже десятки различных комбинаций используются, публицируются большое количество лечебных рекомендаций, проводятся десятки клинических исследований. А это ворье хочет решит проблему пандемии покупкой одного препарата и ещё вся эта хня транслируется с кучей популизма, какие они мля молодцы. Опустилась Украина после Порошенко ниже плинтуса, каждый день пробивается очередное дно.
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Всё не так, и протоколы правильные. И ремдесивир нужен. Он всему миру нужен. А производства полномасштабного пока нет, и препарат выпускается малыми партиям, потому что синтез сверхсложен.
Но!
Тебе цензор вкинул два абзаца, а ты и ножками задёргало, страдая по временам, когда правил сбитый пончик. Цель достигнута, ура. ))))
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