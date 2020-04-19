 Україна працює над тим, щоб закупити у США новий препарат від коронавірусу, - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив Степанов, МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів.
"Ремдесивір - це лікарський засіб, який було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній. Він свого часу приймався від лікування вірусу Ебола, але результати були не занадто гарні", - додав Степанов.
Він додав, що згідно з українським протоколом він має використовуватися у важких і критичних станах.
Коронавірус для них це як виграшний білет в лотереї. Вони знайдуть в кого відібрати хай навіть останні гроші. Для того, щоб купити будь що пов"язане з одноразовими матеріалами бо це ніхто не зможе перевірити.
може сначала посчитать,действует ли препарат,и какие от него последствия?
Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к тому, что у «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences), стоящей за созданием препарата ремдесивира (remdesivir), проснулся живейший интерес к активной разработке этого экспериментального лекарственного средства В настоящее время мировое сообщество экспертов сходится во мнении, что ремдесивир - тот самый препарат, который максимально эффективно справляется с лечением коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 До появления готовых профилактических вакцин, препятствующих заражению SARS-CoV-2, пройдет еще немало времени, и потому именно лечение этого заболевания, планомерно охватывающего всю планету, является первостепенной задачей Экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир (remdesivir) вначале разрабатывался для лечения геморрагической лихорадки Эбола и геморрагической лихорадки Марбург - оба вируса почти что идентичны по структуре, но вызывают продуцирование в организме разных антител. Еще весной 2018 года специалисты «Гилеад» предупреждали, что давно назрела необходимость в антивирусных лекарственных средствах широкого спектра действия, подходящих для лечения коронавирусных инфекций, в том числе эндемических MERS-CoV и грядущих зоонозных коронавирусных эпидемий - ввиду неминуемой их вспышки
Ремдесивир (remdesivir), который считается одним из наиболее перспективных лекарственных средств против коронавирусной инфекции COVID-19, еще не завершил строго контролируемую клиническую проверку. И потому преждевременно делать какие-то безоговорочные выводы о безопасности и эффективности этого экспериментального препарата авторства «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences). Однако можно рассказать о нескольких частных случаях применения ремдесивира в ходе лечения пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2
30 января 2020 года
Впервые подробно описан случай успешного излечения COVID-19. В Соединенных Штатах пациенту поверх стандартной поддерживающей терапии однократно назначили, ввиду ухудшения клинического статуса, ремдесивир. Буквально на следующий день были засвидетельствованы явные улучшения легочной функции, а антибиотикотерапия была отменена. Впоследствии все симптомы заболевания устранились, за исключением кашля, хотя его тяжесть здорово уменьшилась. Если верить отрицательным результатам серийных анализов уровня прокальцитонина и ПЦР-тестов на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) в назальной пробе, выздоровлению поспособствовал именно ремдесивир. Отрицательных побочных реакций на применение ремдесивира не наблюдалось.
12 марта 2020 года
12 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 американских граждан, семь из которых были госпитализированы. Трем из них назначали ремдесивир на протяжении 4-10 дней - до момента улучшения респираторных симптомов. Увы, оценить эффективность ремдесивира не представилось возможным ввиду того, что его результативность, не исключено, скрадывалась назначением множества других препаратов. Однако поскольку ремдесивир назначали, когда состояние пациентов стало весьма тяжелым, потому, возможно, он всё же сработал, не позволив заболеванию перейти в более худшую форму. Есть мнение, что лечение ремдесивиром разумно начинать гораздо раньше. Применение ремдесивира отметилось временными побочными реакциями вроде тошноты, рвоты, ректального кровотечения, а также повышением уровня печеночных аминотрансфераз (причем по прошествии разного количества дней после начала терапии препаратом) Впрочем, согласно сведениям «Гилеад», в четырех клинических испытаниях фазы I на здоровых добровольцах (n=131), проведенных в период изучения молекулы в терапии геморрагической лихорадки Эбола, каких-либо серьезных побочных реакций не зафиксировано. Изменение лабораторных показателей носило исключительно временный характер: некритический рост уровней АЛТ и АСТ, незначительное удлинение протромбинового времени, легкая гипергликемия
13 марта 2020 года
14 американцев, заболевших на круизном лайнере Diamond Princess, были помещены в японские больницы, где четырем из них назначали терапию при помощи ремдесивира десятидневным курсом. Препарат также получили три японских больных. Пациенты находились в критическом состоянии и могли умереть в любой момент. По прошествии двух недель никто не скончался, хотя некоторые еще не оправились. Среди получавших ремдесивир отмечено существенное уменьшение необходимости в искусственной вентиляции легких
13 марта 2020 года
Интересна история болезни одной американки, случай которой считается первым выявленным случаем распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Госпитализированная женщина находилась в очень тяжелом состоянии, близком к смерти. По прошествии 36 часов после постановки диагноза был назначен ремдесивир - буквально на следующий день ей стало лучше: вирусная нагрузка резко снизилась.
15 марта 2020 года
Один из практикующих врачей, занятый лечением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил что загвоздкой ремдесивира является кратковременное воспаление печени. А ввиду того, что коронавирусам зачастую сопутствует поражение печени и нередки случаи вирусного гепатита, многим пациентам (даже с легкой формой печеночных нарушений) было отказано в назначении ремдесивира, дабы не ухудшать общую клиническую картину. Впрочем, чуть позже было сказано, что критические пациенты с дисфункцией печени всё равно его получают
17 марта 2020 года
Успешность применения ремдесивира подтверждена на примере 79-летнего итальянца, который полностью выздоровел.
Следует понимать, что ремдесивир срабатывает не во всех случаях , ремдесивир снижает вирусную нагрузку в организме до того момента, пока ему есть с чем работать, то есть вирус находится на стадии активной репликации. Другими словами, ключевым моментом, определяющим высокую терапевтическую эффективность ремдесивира является то, что его необходимо назначать на ранней стадии инфекции, когда вирус всё еще размножается. У пациентов, у которых болезнь приобрела тяжелую форму, в этом виноват не вирус, а сам организм, иммунная система которого вызывает тотальную перегрузку и вторичные осложнения вроде повреждения и отказа органов. Таким образом, ждать, пока пациенту понадобится перевод в отделение интенсивной терапии с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких, тактически неверно: возможно, применять ремдесивир уже слишком поздно
у нас хлорохинфосфат тоже можно купить, для рыбок: https://izi.ua/p-3528832-khlorokhinfosfat-dlya-lecheniya-akvariumnykh-ryb
Но!
Тебе цензор вкинул два абзаца, а ты и ножками задёргало, страдая по временам, когда правил сбитый пончик. Цель достигнута, ура. ))))