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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 У Росії за добу понад 6 тис. нових випадків COVID-19, 3,5 тис. - у Москві, загальна кількість діагнозів - 42,8 тис.

Понад 6 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції зафіксовано в Росії за минулу добу, з них 3,5 тис. - в Москві, загальна кількість зареєстрованих діагнозів у країні за весь час перевищила 42,8 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6 тис. 60 в 78 регіонах. З них майже 43% виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби", - йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому в неділю.

Зазначається, що 3 тис. 570 діагнозів поставлено за добу в Москві. Таким чином, загальна кількість хворих в столиці становить 24 тис. 324 осіб. У Московській області виявлено 709 нових випадків захворювання, в Нижньогородській області - 129, в Санкт-Петербурзі - 114.

"У Росії наростаючим підсумком зареєстровано 42 тис. 853 випадки (+ 16,5%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах", - йдеться в повідомленні штабу.

Також читайте: Чим публічнішою стає людина, тим складніше її забрати: РФ починає вимагати взамін неоднозначні фігури, - Резніков про звільнення полонених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190081
 
   
 Топ коментарі
 
Верным путем идете, нетоварисчи!
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есть реальный шанс догнать и перегнать америку хоть в чём-то. дидызавещали )
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Я могу сочувствовать только каждому двухсотому россиянину, да и то слегка. В России за сутки свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19, 3,5 тыс. - в Москве, общее число диагнозов достигло 42,8 тыс. - Цензор.НЕТ 8766
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І це тільки початок . Україна молиться за повне знищення вірусом російсько-фашистських окупантів та їх прихвостнів .
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смешно читать эти цифры - бабы ещё нарожают...!
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Вся Україна молиться , щоб здохло чим побільше москалів і їх прихвостнів . Катастрафічний розвиток пандемії в московії , зупинить війни , теракти , збиття пасажирських літаків і отруєння людей по всьому світу , які фінансує уряд РФ
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И это радует!!! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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У Росії за добу понад 6 тис. нових випадків COVID-19, 3,5 тис. - у Москві, загальна кількість діагнозів - 42,8 тис. - Цензор.НЕТ 1310

Количество заболевших в РФ. Экспонента.
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Как заявил письков, на следующей неделе ожидается выход на плато.😁
Пока на этом графике точки перегиба не наблюдается. Так-что пока это больше похоже на экспоненту. ☺️
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Дай Бог им столько здоровья
сколько добра они сделали Украине
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