 У Сторожинецькій райлікарні в Чернівецькій області зайняті всі апарати ШВЛ: нові пацієнти будуть на волю Божу, - РДА

Про це повідомив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов, пише acc.cv.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок (18 квітня. - Ред.) місць для підключення важких хворих у Сторожинецькій ЦРЛ не залишилося. Всі ШВЛ та оксигенатори зайняті. Ситуація реальна така: всі, кого приймуть надалі, будуть на волю Божу.

Є ще 10 палат для хворих на COVID-19 або підозру на нього. Але без можливості отримати кисневу підтримку. Нові оксигенатори мають бути через 7-10 днів. Є госпіталізації трьох священників. Один з них у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Раніше головний лікар Сторожинецької ЦРЛ Олександр Войцеховський розповів, що інфекційне відділення, розраховане на 7 хворих, вичерпали.

"Перепрофілювали додаткового гінекологічне відділення, лор-відділення, і от уже від нині перепрофілюємо терапевтичне. Переводимо його у гімназію", - сказав він.

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