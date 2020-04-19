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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 У Сторожинецькій райлікарні в Чернівецькій області зайняті всі апарати ШВЛ: нові пацієнти будуть на волю Божу, - РДА

У Сторожинецькій центральній районній лікарні зайняті всі апарати штучної вентиляції легень та оксигенатори, які використовують для лікування важких хворих на коронавірус чи з підозрою на нього.

Про це повідомив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов, пише acc.cv.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок (18 квітня. - Ред.) місць для підключення важких хворих у Сторожинецькій ЦРЛ не залишилося. Всі ШВЛ та оксигенатори зайняті. Ситуація реальна така: всі, кого приймуть надалі, будуть на волю Божу.

Є ще 10 палат для хворих на COVID-19 або підозру на нього. Але без можливості отримати кисневу підтримку. Нові оксигенатори мають бути через 7-10 днів. Є госпіталізації трьох священників. Один з них у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Раніше головний лікар Сторожинецької ЦРЛ Олександр Войцеховський розповів, що інфекційне відділення, розраховане на 7 хворих, вичерпали.

"Перепрофілювали додаткового гінекологічне відділення, лор-відділення, і от уже від нині перепрофілюємо терапевтичне. Переводимо його у гімназію", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190079
 
   
 Топ коментарі
 
и вот шо обидно, шо попов, разносящих заразу, к аппарату подключили, а вменяемых граждан должен Бог лечить
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"Госпитализироаны трое священников"
вот эти трое святош и должны быть "на волю божью", а нормальным людям достижения науки и техники
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На волю божую?
А нахера нам ЗЕпрезидент? что бы видосики снимать? Ах вы ЗЕтупицы,выбрали идиотов у власти суки.
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Тобто в лікарні тільки 7 апаратів штучногї вентиляції легенів?
Італійці, доречі, довели, що ця вентиляція киснем не рятує. Вірус вбиває гемоглобін в ерітроцитах крові і вони не можуть пререносити кисень по клітинах.
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Это маленькая двухэтажная больница http://likarnya.cv.ua/ Да и сам город - меньше 15 тысяч населения.
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Вот те на! А где фонд Оксаны и мужем что закидали по бегущей строке всю Украину вентиляторами мух ганять и марли по экватору 100 раз мотать вокруг?! По всем каналам 48 раз в сутки без надписи в левом верхнем углу телевизора *Повтор*---как девку целку сдавали в первый раз?
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Повикидайте московських вірунів з лікарель в карцери то у вас 90% місць зразу звільниться 😁👍
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на волю, тс , пойдут и местный начментов и какой никакой захудалый депутатишка ежельо чьо ?
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