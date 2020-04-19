 ПЦУ звернулася до українців на Великдень: "Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас від зовнішнього агресора і від невидимого збудника хвороби"

Як передає Цензор.НЕТ, звернення розміщено на сторінці ПЦУ в фейсбуці.

У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства і відповідає за державницькі рішення.

"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за гратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться в привітанні.

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