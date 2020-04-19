 ПЦУ звернулася до українців на Великдень: "Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас від зовнішнього агресора і від невидимого збудника хвороби"

Як передає Цензор.НЕТ, звернення розміщено на сторінці ПЦУ в фейсбуці.
У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства і відповідає за державницькі рішення.
"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за гратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться в привітанні.
4 ч. ·
Володимир Харченко, проти якого писав петиції малахольний ПЕН-клуб, коли він розігнав парад прутнів у коридорі Академії мистецтв, згадав про цей епізод в "Пропалій грамоті" Гоголя/Драча/Івченка/Миколайчука.
Там, де Іван Миколайчук і Федір Стригун читають "Символ віри". Апокрифічний просторічний текст, яким його мабуть і знали козаки.
Вірую в Єдиного Бога, Отця Вседержителя і в Єдиного Господа Ісуса Христа. Розп'ятого Понтієм Пілатом, і страдавша, і погребенна. І воскресшего в третій день по писанію. І вошедшего на небеса. Ісповєдую єдинохрещеніє, во оставлєніє гріхов. Чаю воскресіння мертвих і жизні будущого віку. Амінь.
Мабуть, найпотужніший епізод всього українського кіно ХХ століття. Знятий в щербицьке безчасся, здавалось би, повної безнадії (мені зустрічалися підрахунки, що за весь свій радянський період студія Довженка зняла всього 22 (!) фільми українською мовою). За двісті років по тому, як розігнали Січ, і двадцять п'ять років по тому, як дідусі бубочок постріляли або вивезли в Сибір всіх наших попів, й діти росли войовничими безбожниками. І покладений на полицю. І переживший режисера. Фільм вперше показали більше ніж через 15 років, вже у 80-ті.
Мені здається, це якнайкраще демонструє, що таке культура. Коли вже нема в живих ні попів, ні козаків, молитву в кадрі читають актори. Бо культура - то бекап людства. І вже здавалось би остаточно втрачена Україна - воскресла. Для жизні будущого віку. Амінь.
Христос воскрес!
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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Но как вы понимаете, некто зелёного цвета ИМ!!! (правильное слово, ибо Бог это не седой дедушка с ухмылкой смотрящий из иконы) постоянно мешает. Они даже говорят, что в ихнюю работу без конца подмешивают.
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НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
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А масковсские сектанты ...?.
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Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
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