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 Суспільство
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Все про:Великдень (150) привітання (468) ПЦУ (549)

 ПЦУ звернулася до українців на Великдень: "Нехай Бог захищає усіх, хто жертовно захищає нас від зовнішнього агресора і від невидимого збудника хвороби"

Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення розміщено на сторінці ПЦУ в фейсбуці.

У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства і відповідає за державницькі рішення.

"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за гратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться в привітанні.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Христос воскрес! Все буде Україна!": Украинские воины с передовой поздравляют со светлым праздником Пасхи. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190076
 
   
 Топ коментарі
 
Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
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Нехай так і буде. Божого благословіння всім воїнам, медикам та причетним до боротьби за Україну.
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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Воістину УКРАЇНСЬКА церква.яка молиться за нашу Україну, за людей,за ЗСУ.за лікарів які спасають нас від епідемії.
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Антон Санченко

4 ч. ·

Володимир Харченко, проти якого писав петиції малахольний ПЕН-клуб, коли він розігнав парад прутнів у коридорі Академії мистецтв, згадав про цей епізод в "Пропалій грамоті" Гоголя/Драча/Івченка/Миколайчука.
Там, де Іван Миколайчук і Федір Стригун читають "Символ віри". Апокрифічний просторічний текст, яким його мабуть і знали козаки.

Вірую в Єдиного Бога, Отця Вседержителя і в Єдиного Господа Ісуса Христа. Розп'ятого Понтієм Пілатом, і страдавша, і погребенна. І воскресшего в третій день по писанію. І вошедшего на небеса. Ісповєдую єдинохрещеніє, во оставлєніє гріхов. Чаю воскресіння мертвих і жизні будущого віку. Амінь.
Мабуть, найпотужніший епізод всього українського кіно ХХ століття. Знятий в щербицьке безчасся, здавалось би, повної безнадії (мені зустрічалися підрахунки, що за весь свій радянський період студія Довженка зняла всього 22 (!) фільми українською мовою). За двісті років по тому, як розігнали Січ, і двадцять п'ять років по тому, як дідусі бубочок постріляли або вивезли в Сибір всіх наших попів, й діти росли войовничими безбожниками. І покладений на полицю. І переживший режисера. Фільм вперше показали більше ніж через 15 років, вже у 80-ті.
Мені здається, це якнайкраще демонструє, що таке культура. Коли вже нема в живих ні попів, ні козаків, молитву в кадрі читають актори. Бо культура - то бекап людства. І вже здавалось би остаточно втрачена Україна - воскресла. Для жизні будущого віку. Амінь.
Христос воскрес!
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Нехай так і буде. Божого благословіння всім воїнам, медикам та причетним до боротьби за Україну.
пс. МП завжди молиться за мир( з рашкою).
За наше військо - НІ.
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Бог один, любит и наказывает всех одинаково.
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Папа Римский итальянцам уже помог.
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і від внутрішнього реваншиста, який зараз небезпечніший, за зовнішнього агрессора (кацапів).
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От рпцфсб в Украине таких слов не дождешься. Там скорее оду гундяю споют,и расскажут басни про "адиннарот".
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Деда Филарета молодой попик отсунул вместе с Порошенко от корыта. Теперь Филарет бедный по телевизору рассказывает что была украинская церковь под мацквой а сейчас стала под Константинополем. Так и не стали самостоятельные. Намахали попы и Порошенко и его.
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І скільки народу підтримало Філарета??? Чомусь у його Володимирському соборі після цих заяв уже не збирають натовпи вірян...
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Место не очень Обратите внимание, что только во Владимирском соборе кресты расположены не на север-юг. Ну про масонские знаки на стенах известны многим
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Хих......так Бог вас и защищает! Что тяжело догнать? Смотрите в корень, вот это плаванье температуры с минусов в плюсы и есть защита. Иначе все давно бы выгорело, пока вы.....бюджеты принимаете.
Но как вы понимаете, некто зелёного цвета ИМ!!! (правильное слово, ибо Бог это не седой дедушка с ухмылкой смотрящий из иконы) постоянно мешает. Они даже говорят, что в ихнюю работу без конца подмешивают.
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Шмаркля и олигархи хотят разделить Украину. На сегодняшний день картина выглядит следующим образом: РПЦ МП, поддерживает олигархов, коррупционеров и сепаратистов. А народ Украины остался с ПЦУ.
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"р"п"ц" в Украине - призвала не соблюдать карантин ! ??!!
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НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА СВОЕГО !!!!!
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А масковсские сектанты ...?.
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Опьять показали свою СТАтанинсскую СУЩТНОСТЬ !!...
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