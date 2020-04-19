 Недотримання карантину у Вербну неділю і збільшення кількості тестувань, - Степанов пояснив зростання випадків COVID-19

Про це заявив на глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, що після недотримання рекомендацій МОЗ, прояви хвороби були на 4-5 день, після того, як люди заражалися.

"Тут існує кілька факторів. Багато хто не дотримувалися наших рекомендацій на вербну неділю і відвідували богослужіння. У зв'язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди заражалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності. По-друге, ми суттєво збільшили кількість тестувань на ПЦЛ. За 10 днів було близько 1000 тестів, а зараз близько 5000", - заявив Степанов.

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