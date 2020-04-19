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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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 Недотримання карантину у Вербну неділю і збільшення кількості тестувань, - Степанов пояснив зростання випадків COVID-19

Причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількості тестувань ПЛР.

Про це заявив на глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначив, що після недотримання рекомендацій МОЗ, прояви хвороби були на 4-5 день, після того, як люди заражалися.

"Тут існує кілька факторів. Багато хто не дотримувалися наших рекомендацій на вербну неділю і  відвідували богослужіння. У зв'язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди заражалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності. По-друге, ми суттєво збільшили кількість тестувань на ПЦЛ. За 10 днів було близько 1000 тестів, а зараз близько 5000", - заявив Степанов.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 31 новий випадок COVID-19, із них 1 - летальний, всього 801 хворий, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190073
 
 
 Топ коментарі
 
Этой какой-то бред. Все втирают лапшу про церкви, как будто Украина это одна большая православная секта. А про больницы где уже 1000 зараженных медработников он не хочет рассказать?
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Эти идиоты закрыли рынки, где было несколько человек и ходила полиция контролировала и вчера было столпотворение в супермаркетах и никто не контролировал, а потом скажут, что церкви виноваты.
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Клятi гоi ходять в церкву i псують кашерну статистику.
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Цей Великдень показав суть РПЦ МП - вони підміняють віру обрядами... Для їх прихожан Великдень - це яйця і "кулічі" (бридке слово!) посвятити, а не помолитися за воскресіння Сина Божого!
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