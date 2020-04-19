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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 За добу в Києві виявлено 31 новий випадок COVID-19, із них 1 - летальний, всього 801 хворий, - Кличко

У Києві кількість жителів, у яких лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину, один випадок - летальний.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них - четверо медиків. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Загалом у Києві уже 801 підтверджений випадок захворювання на Covid-19", - написав мер столиці на своїй сторінці в фейсбуці в неділю.

Він повідомив, що захворіли: 18 жінок, віком від 29 до 76 років, дівчинка 10 років, а також 11 чоловіків від 26 до 77 років і хлопчик 13 років.

"До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190072
 
 
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Еще "праздник" впереди. Часть лугандонов вернется в Киев.

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину.
https://censor.net.ua/photo_news/3190060/bez_masok_i_distantsii_v_svyatogorskoyi_lavre_sobralas_tolpa_prihojan_vopreki_karantinu_fotoreportaj
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Наврядчи до Києва, а от місцеві постраждають. На Донеччині і так щось занадто мало хворих, якщо аналізувати інші області
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ну после этих суток посмотрим что будет через две недели ..
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КоронвиРУС убивает только евреев.потому и такая паника.
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Посмотреть и я могу. А ты видеофиксацию и протоколы предоставь. Не получится валить с больной головы на здоровую бездоказательно. На границах очередя плотнее и больше в сотни раз были.
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На самом деле коронвиРУСа нет,есть болезнь Якобсена
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Что вам еще интересного рассказать?да,Ходорковский и Березовский сегодня живут в Москве и занимаются бизнесом нехилым.не знали?
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От якщо помер би у п'ятницю, то сьогодні б😏👼
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Ось як боряться з короновірусом гарні дівчата https://www.youtube.com/watch?v=3dOZsXqOyLg Бажаю вам всім попробувати цей спосіб у себе в дома
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