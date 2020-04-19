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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Росія (26870) полонені (818) найманці РФ (1061) Резніков (35)

 Чим публічнішою стає людина, тим складніше її забрати: РФ починає вимагати взамін неоднозначні фігури, - Резніков про звільнення полонених

Щоразу, коли родичі заручників найманців РФ і бранців Кремля починають публічно називати прізвища своїх рідних, вони тільки ускладнюють процес обміну.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найманці РФ і росіяни підвищують ставки в цьому складному процесі і починають цим зловживати під час переговорів.

"Чим публічнішою стає людина, тим, природно, складніше її звідти забрати. Навіть більше, замість цього Росія починає вимагати контраверсійні фігури. Тому, коли ми сьогодні дивуємося, що віддані якісь знакові фігури минулого разу, давайте подивимося, а які знакові фігури забрали ми.

Не існує універсальної формули, чим один українець кращий або гірший за  іншого. Всі громадяни України мають право жити вільним життям тут. І якщо держава не змогла, не впоралася свого часу, не вистачило потужності і військового потенціалу забезпечити безпеку і не допустити ворога на територію країни, коли він пішов з військовою агресією 2014 року... коли прийшла сусідня держава зі своїми військами, встановила там свій окупаційний режим, використовуючи колаборантів, то в такому разі зараз потрібно забирати всіх, кого можемо: і цивільного, і військового, без різниці. Вони всі громадяни України і боротися потрібно за кожного", - підкреслив український перемовник.

Також читайте: У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190068
 
   
 Топ коментарі
 
вообщем, Резников предлагает смириться, что мы им отдаем террористов, а они нам таксистов и продавщиц супермаркетов?!
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ви не спромоглись обміняти давно захоплених військових, добровольців
натомість повіддавали самих цінних злочинців.
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Украине нужно менять политику обмена. Иначе это вообще не имеет смысла ( при том что у Путина от 7 до 8 миллионов украинских заложников) Правило - с террористами переговоров не вести, обмен заложников не производить, на уступки не идти. Иначе это только провоцирует террористов на захват новых заложников. Нужно ставить вопрос так , "обмен только захваченных военных на военных боевиков или военных РФ, разведчиков ( шпионов) на разведчиков ( шпионов) противника, диверсантов на диверсантов.. ВСЕ !!! Гражданских на гражданских не менять. Те кто хотел выехать за 6 лет выехали ( и с той и с другой стороны), кто не захотел пусть несет тяготы тамошней жизни. ( Те кто ездит на заработки, по делам, в гости, на отдых в РФ , ОРДЛО и Крым - я бы вообще не рассматривал , пошли они на...) Не будем их менять, не будет у РФ желания их захватывать для обмена. И вопрос решится сам собой.
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вообщем, Резников предлагает смириться, что мы им отдаем террористов, а они нам таксистов и продавщиц супермаркетов?!
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Та є підозра, що це по підказці зєльоних.
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Нет, Резников предлагает помелом не мести, а делать свое дело тихо, как это принято во всем мире. Никто волну о героях в плену не гонит, пока их не освободили. А то сами ставки подняли, а в блеф не смогли получается.
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" сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданских, и военных, нет разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого
Источник: https://censor.net.ua/n3190068"

Нет, он конкретно сказал, великодуховно и сракально, что они будут отдавать тех, кого орки запросят, а забирать тех, кого орки решат отдать.
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не бойся. тебя никто никогда не запросит
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саме так: кого міняти як з нашої, так і з тої сторони - вирішують в кремлі.
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Так озвучте наконец на кого обменяли этих?Этих которые через месяц снова уйдут через переход на линии разграничения.
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Напомните плз, это у нас уже 3-й или 4-й обмен всех на всех за год?
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Да вроде второй.из первого всего 12 человек было действительно военнопленных а остальное быдло на которых обменяли убийц и предателей которые даже по мировым законам обмену не подлежат.
А теперь от народа уже скрывают и фамилии тех на кого обменяли сук которые в своем большенстве вернуться назад.
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та не, 3 точно уже было и каждый "всех-на всех"
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Надо собрать такие публичные фигуры как Резников, Ермак, Зеленский и К и обменять их на наших бранців... Я думаю, что это будет адекватно и именно на это намекает кремль, в противном случае, когда их посадят - они начнут расказывать интересные вещи.
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Да кто их заберет..... они им тут нужнее. А дурачков и своих кацапам хватает.
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ви не спромоглись обміняти давно захоплених військових, добровольців
натомість повіддавали самих цінних злочинців.
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Украине нужно менять политику обмена. Иначе это вообще не имеет смысла ( при том что у Путина от 7 до 8 миллионов украинских заложников) Правило - с террористами переговоров не вести, обмен заложников не производить, на уступки не идти. Иначе это только провоцирует террористов на захват новых заложников. Нужно ставить вопрос так , "обмен только захваченных военных на военных боевиков или военных РФ, разведчиков ( шпионов) на разведчиков ( шпионов) противника, диверсантов на диверсантов.. ВСЕ !!! Гражданских на гражданских не менять. Те кто хотел выехать за 6 лет выехали ( и с той и с другой стороны), кто не захотел пусть несет тяготы тамошней жизни. ( Те кто ездит на заработки, по делам, в гости, на отдых в РФ , ОРДЛО и Крым - я бы вообще не рассматривал , пошли они на...) Не будем их менять, не будет у РФ желания их захватывать для обмена. И вопрос решится сам собой.
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Украине нужно менять политику обмена.

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Нужно менять жидовскиц кибуц, который захватил власть в Украине !!!
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Та ясно конечно и давно. И не ново. Кстати в конце 14 и особенно в 15 гг Рубан скандальный просто орал всем заткнутся, вести тихо, как если бы не надо! Только напрямую выходить и государство не подключать. И деньги здесь на почти первом месте, и дело шло. Кстати денег по перваку хватало не очень больших. усреднённо 10-30 тыс зелени за каждого, собрать не тяжко. многие с бизнеса запросто листали и больше в такой бы фонд. Но пиар политиков всё испортил, сгадил, цену взвинтил итд.
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Кажется, порох так и делал. А вот осел начал распускать сопли.
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точно, там остались уже только военные попавшие разным образом в плен. а своих приятелей, - олканов, таксистов, митрополичьих басов, маркёров,.... власти уже всех выменяли на реальных руцких убийц.
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а чего вы от террористов ожидали? ну дальше высматривайте мир в глазах плешфюрера ...
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То есть мента убийцу который задушил беременного касира ,они забрали без проблем , а пленных пацанов из ВСУ забрать невозможно. Может вопрос не в сложности , а в бабках которые заносят за их обмен , при чем с обоих сторон . Это ж не секрет , что еще во время прошлого обмена , один из возвращенных говорил , что за его обмен отдали оркам 30 штук , а у наших такса еще выше.
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Ахахах, тоесть мяу, а до этого они какие фигуры требовали? Убийцы, террористы-подрывники, сдисты и военные преступники. Сотрудники МВД которые вместо защиты своих граждан, расстреливали их как в тире. После этого помоему можно уже просить кого угодно.
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Очередное фуфло для замыливания глаз. В следующий раз отдадут шаманова взамен дяди Васи,поехавшего на заработки на рашку и загремевшего по пьяни на нары.
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Sorry,шайтанова. Одно гуано другого не лучше.
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Шо он вообще сказал, кто переведет? А ведь был вроде неплохой адвокат...
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он сказал.. как жаль, что кремль на обмен не запрашивает ни одного порохобота, ибо их у нас много и они все яростные патриоты и все безоговорочно согласились бы пострадать за Украину
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от послати би тебе, зебіла... на... за провокації - так свято же... Доведеться тільки в спам.
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Уже можно сало после Поста. Завязывайте бояру мухоморами закусывать, Алтер...
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Ах,ты ж рашкотварь падлючая,будешь страдать очень сильно ,еще и детям *долги* навесишь...
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Он сказал, что украинцьі, солдатьі ВСУ і Добробатов, попавшие русским в плен, будут освобождаться в последнюю очередь.
После контрабандистов і таксистов.
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Не..,"проста перестать стрелять,и мир дружба(тьфу)жвачка..,и падло-"какаЯ драздница"вже не паше?
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уберите этого идиота...., который не понимает разницы между Украинцами и гражданами с украинскими паспортами.....
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Це можна розуміти як натяк - "сидіть і не пиз...ть".
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Те що маланці вміють займатись демагогією --це факт. Але біда в тому що лохі неможуть реально оцінити всю цю болтовню. Обмін перетворили на великій піар. такий обмін він тільки вредить по визволенню військових,розвідників, волонтерів . Але для зеленого табуну--"какая разніца", всі українці. В зеленського і його 95 кварталу взагалі відсутня філософія і світова практика яка повинна застосовуватися при обміні. Те що робиться зараз при обміні--це злочин проти держави і до тих хто дійсно боровся і бореться за свою незалежну Батьківщину і прийде час коли їм прийдеться відповідати за ці злочинні дії
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