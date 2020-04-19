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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203) ДСНС (2410)

 У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

Станом на 07 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК") щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю, передає Цензор.НЕТ.

До гасіння залучено 960 осіб. та 156 од. техніки, з них від ДСНС 185 чол. о/с та 43 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС 01
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС 02
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190067
 
 
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Под Белогородкой местный житель спалил на горячем поджигателей. Работают в паре, передвигаются на скутерах. Прибывшая на место полиция сообщила что на совести этих мразей как миниум 3 поджога. Гниды явно работают по заказу. В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8894
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Как интересно находятся очаги пожаров. Аккуратно чтобы ветер нес дым на Киев. Совпадение? Не думаю. Уверен что ето дело рук **********, Мертвечуковских и Портновских агентов
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А что тут непонятно? Украина не замерзла, нет дефолта и с коронавирусом все не особенно. Остается только поджигать
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Кто бы сомневался что это поджоги.В Беларуси не горит,горел сурово брянский лес тоже нет,а ветер оттуда,горит только Украина.Хорошо что складов нет.А уродов ловить и отдавать тем у кого все погорело.Авакову ловить некогда..На Федину копает.
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video

Рассматривать дело как терракт, поэтому изъять компьютеры, смартфоны и работать долго и упорно пока не расскажут не только полиции, а и по центральным тв, сколько им заплатили за это. После этого огласить огромный штраф и срок 5 лет - пусть работают и выплачивают. Жестко? Пусть другие, которым поступят такие предложения знают, чем для них это может закончится иначе поджоги закончаться не скоро. Полиции и добровольцам устраивать патрулирование опасных участков, везде оповещать о подрывной деятельности - на войне как на войне.
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