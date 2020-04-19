 У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю, передає Цензор.НЕТ.

До гасіння залучено 960 осіб. та 156 од. техніки, з них від ДСНС 185 чол. о/с та 43 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

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