 У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю, передає Цензор.НЕТ.
До гасіння залучено 960 осіб. та 156 од. техніки, з них від ДСНС 185 чол. о/с та 43 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).
"Мужчины 1991 и 1989 года рождения осуществляли умышленные поджоги лесных насаждений в селах Рубежевка и Гуто-Марятин Народичского района Житомирской области".
https://ru.espreso.tv/news/2020/04/12/dvoe_parney_pryznalys_v_podzhogakh_lesov_vblyzy_narodychey
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
Рассматривать дело как терракт, поэтому изъять компьютеры, смартфоны и работать долго и упорно пока не расскажут не только полиции, а и по центральным тв, сколько им заплатили за это. После этого огласить огромный штраф и срок 5 лет - пусть работают и выплачивают. Жестко? Пусть другие, которым поступят такие предложения знают, чем для них это может закончится иначе поджоги закончаться не скоро. Полиции и добровольцам устраивать патрулирование опасных участков, везде оповещать о подрывной деятельности - на войне как на войне.