EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Фоторепортаж
  2655  10
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (566) пожежа (2203) ДСНС (2410)

 У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС. КАРТА+ФОТОрепортаж

Станом на 07 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", "Словечанське ЛГ" та "Словечанський лісгосп АПК") щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю, передає Цензор.НЕТ.

До гасіння залучено 960 осіб. та 156 од. техніки, з них від ДСНС 185 чол. о/с та 43 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальникам Житомирщини допоможуть колеги з Івано-Франківщини та Тернопільщини, - ДСНС

У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 01
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 02
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 із них локалізовано, - ДСНС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190067
 
 
 Топ коментарі
 
Под Белогородкой местный житель спалил на горячем поджигателей. Работают в паре, передвигаются на скутерах. Прибывшая на место полиция сообщила что на совести этих мразей как миниум 3 поджога. Гниды явно работают по заказу. В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8894
 показати весь коментар
 
Кто бы сомневался что это поджоги.В Беларуси не горит,горел сурово брянский лес тоже нет,а ветер оттуда,горит только Украина.Хорошо что складов нет.А уродов ловить и отдавать тем у кого все погорело.Авакову ловить некогда..На Федину копает.
 показати весь коментар
 
Как интересно находятся очаги пожаров. Аккуратно чтобы ветер нес дым на Киев. Совпадение? Не думаю. Уверен что ето дело рук Хуйловских, Мертвечуковских и Портновских агентов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Под Белогородкой местный житель спалил на горячем поджигателей. Работают в паре, передвигаются на скутерах. Прибывшая на место полиция сообщила что на совести этих мразей как миниум 3 поджога. Гниды явно работают по заказу. В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8894
 показати весь коментар
 
 
Это уже не первая парочка, причем похожего возраста. Вырисовываются сознательные диверсии в сговоре.

"Мужчины 1991 и 1989 года рождения осуществляли умышленные поджоги лесных насаждений в селах Рубежевка и Гуто-Марятин Народичского района Житомирской области".

https://ru.espreso.tv/news/2020/04/12/dvoe_parney_pryznalys_v_podzhogakh_lesov_vblyzy_narodychey
 показати весь коментар
 
Как интересно находятся очаги пожаров. Аккуратно чтобы ветер нес дым на Киев. Совпадение? Не думаю. Уверен что ето дело рук **********, Мертвечуковских и Портновских агентов
 показати весь коментар
 
 
А что тут непонятно? Украина не замерзла, нет дефолта и с коронавирусом все не особенно. Остается только поджигать
 показати весь коментар
 
 
Кто бы сомневался что это поджоги.В Беларуси не горит,горел сурово брянский лес тоже нет,а ветер оттуда,горит только Украина.Хорошо что складов нет.А уродов ловить и отдавать тем у кого все погорело.Авакову ловить некогда..На Федину копает.
 показати весь коментар
 
 
Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video

Рассматривать дело как терракт, поэтому изъять компьютеры, смартфоны и работать долго и упорно пока не расскажут не только полиции, а и по центральным тв, сколько им заплатили за это. После этого огласить огромный штраф и срок 5 лет - пусть работают и выплачивают. Жестко? Пусть другие, которым поступят такие предложения знают, чем для них это может закончится иначе поджоги закончаться не скоро. Полиции и добровольцам устраивать патрулирование опасных участков, везде оповещать о подрывной деятельности - на войне как на войне.
 показати весь коментар
 
В КГГА нашли наконец-то объяснение, что дым и смог в Киеве зарождаются и приходят с Житомирской области и к Киеву и киевлянам это никакого отношения не имеет и поэтому просят всех успокоиться и не нервничать. При этом сообщают, что с руководством Житомирской обл. постоянно ведутся переговоры, они пообещали в ближайшее время изменить направление ветра!
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2215
 показати весь коментар
 
.....народ , не устаю ПОВТОРЯТЬ , мы имеем ДЕЛО с МЕРЗОТНЕЙШЕЙ краиною в СВИТИ !!! ихним ПОСИПАКАМ надо рубить ЯЙЦА чтоб в корне их истребить !!! может грубо написал , но уже ....ть НАДОЕЛО от их подлых поступков !!! УКРАИНА ПЕРЕМОЖЕ !!!
 показати весь коментар
 
А знакомый( работает пожарным ), вчера поведал,руководство дало " клич", чтобы с мусорами и экоинспекцией совместные рейды проводить,мол ,все под контролем,ипожарным нужно, ВНИМАНИЕ! " Иметь информаторов,на предмет,сообщений,кто поджигает сухую траву! ЭТО ,МЛЯТЬ,НОРМАЛЬНО! ИМЕТЬ ИНФОРМАТОРОВ( Т.Е.АГЕНТУРУ,не имея доступа к таким делам)!!! А где СБУ,с беспилотниками,и ЧЕЧЕТКИН с АВАКОВЫМ И их ВЕРТОЛЕТАМИ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору