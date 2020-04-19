 У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

"На території держави 18-19 квітня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави…Богослужіння в більшості храмів держави минули без порушень. Разом з тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантину", - сказано в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, публічну безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. "Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи з неухильного дотримання всіх карантинних обмежень", - зазначив Клименко

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За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 тис. громадян.

"І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і прислухалися до наших закликів дотримуватися карантину. Однак протягом доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян в храмах, в тому числі без засобів індивідуального захисту в 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей", - підкреслив Клименко.

Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи і відкрили одне кримінальне провадження. "Інші справи ретельно вивчаються для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.

















