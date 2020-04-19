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 Суспільство, Фоторепортаж
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 У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

Святкові великодні богослужіння в майже 14 тис. храмів України минули без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено три адмінпротоколи, відкрито одне кримінальне провадження, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"На території держави 18-19 квітня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави…Богослужіння в більшості храмів держави минули без порушень. Разом з тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантину", - сказано в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, публічну безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. "Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи з неухильного дотримання всіх карантинних обмежень", - зазначив Клименко

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За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 тис. громадян.

"І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і прислухалися до наших закликів дотримуватися карантину. Однак протягом доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян в храмах, в тому числі без засобів індивідуального захисту в 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей", - підкреслив Клименко.

Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи і відкрили одне кримінальне провадження. "Інші справи ретельно вивчаються для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.

У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 01
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 02
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 03
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 04
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 05
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 06
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 07
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 08
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190066
 
 
 Топ коментарі
 
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
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Релігійні фанатики тому що. 21 сторіччя на дворі,а вони як діти. Вірять що всі болячки вилікує свята вода.
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Они такие же фанатики, как и фанатики вируса. Не вижу никакой разницы. Дикие стада.
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19 случаев нарушения и 3 протокола. Московские попы обязательно вас на выбораз поддержат. Если доживут!
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аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
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ти не в змозі поділити 130 тис людей на 13 тис церков?
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19 - это наверное число церквей, где была толпа.
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натовп був скрізь. не лише в 19 церквах.
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У нас в поселке не было. 2000 жителей приблизительно, может немного больше сейчас, многие из тех, кто постоянно живет в Киеве на карантине тут сидят. Так у нас батюшка сам по поселку вчера вечером проехался по дворам, святил кошики и предупреждал, что служба будет, но просил не приходить. Уж не знаю у кого пикап одолжил, загрузил бидоны с водой и так катался по улицам. У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 9841
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130 тыс.: 13 тыс.=10. Ты хоть начальную школу посещала?
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Вот и мне смешно. У нас батюшки всю ночь гастролировали по сёлам и дачным кооперативам, даже по домам! На нашей улице в пять утра стояла толпа с корзинками! доставка благословения на дом
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Дмитро Ярош

2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
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Откуда они цифры берут? В святогорье судя по фото одно сплошное массовое нарушение
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Ну смело можно +13-15 000 зараженных плюсовать...
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Этож как они прошли без нарушений???!!! В 14000 храмов не собиралось больше двух людей или это не общественное место?
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Ой горе то какое. И на кого ж теперь вспышку ковида списывать ?
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Звiсно, що на того хто зараз винен в усьому - на Порошенко .
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Явная брехня с цифрами, в 13 тыс храмов пришло 130 тыс, получается по 10 человек в храм, притом есть куча видео где там сотни народу толпилось.
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Да фигня, там одних священников, певчих и прочих не меньше 10 каждой церкви.
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Свячена їжа захищає від коронавірусів.
Ходить до церкві двічі на день.
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Средневековье в 21-м веке. Шаманы Тувы и Бурятии возле костра ритмично бьют в бубен, а православные попы ритмично машут кадилом. Так в чём разница?
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Навпаки, свячена їжа сприяє поширенню коронавірусу.
Ходіть до церви, якщо хочете захворіти та заразити інших.
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А как в гидропарке слабо было паковать?
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Що там у Дніпрі? Бо, виходячи з подій 17.04, може бути не все так добре...
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Кремлёвские бесы по поручению фюрера паРАШИ продолжают заражать лохов.
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Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
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Але це не дає права думати ,що у Дніпрі раптом всі імбецили,котрі ходили набуханими до церкви і риканили, якимось чудом порозумнішали! У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 5254
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обещание звездюлины от Филатова и рекомендации МОЗ сделали больше чем просто рекомендации МОЗ
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Зразу видно "русскіє души" -як місцевий шидівський сцарь барух пілатофф їх шугнув ,а адєссскій бариган "нарекомендував" ,вони хвіст під себе і в будках жувати "калбаску"!
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Нет на них советской власти.. ( о которой они так скучают)
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всетаки поперлись упоротыши, вам же по 50-60 лет выж комсомольцы выж плакаты с дедушкой лениным носили, ладно бы вам лет как Патону было он с Наполеоном бухал и родился через год после распятья, когда вы перешли на другую сторону? может когда воду заряженую кашпировским пили, мне правда это непонятно
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Поразительно, 14 000 действующих церквей в стране, которая строила космические ракеты и самолеты.
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ну хоть эпидемия подчистит ряды этого руцкого поповья и ряды их верных гундяевцев. нет худа без добра.
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только они в свою очередь заразят ни в чём не повинных людей ..
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Только сейчас ети гундяевцы пойдут по продуктовых магазин заражать людей и продукты. Кремль все рассчитал. Ето еще один фронт против Украины.
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да, это уже состоявшийся факт. ***** и гундяй готовы пойти на всё, чтобы побольше заразить народа в соседних государствах. но сами то у себя запретили крепостным хернёй по церквам страдать. значит угроза реальна и возможно ещё большая, чем все об этом знают.
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19 случаев несоблюдения карантина, и только 3 админпротокола?
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готовимся к многолетнему карантину ! а в намордниках пожизненно будем ходить !
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Чего заслужили... *Многолетний - как сказать, но пока, по крайней мере, не будут иметь активную/ пассивную иммунизацию 95% населения, не прекратится.
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130 000 самоубийц, которым гарантировано пеко (как самоубийцам)
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После таких серьезных нарушений можно объявлять карантин до апреля 2024 года. Да, Вова?
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А от парадокс: саме порохоботи (вони за ПЦУ і УГКЦ переважно) виявилися дисциплінованими, послухалися Зе (першої його розумної поради за рік) і лишилися вдома, а зебіли не послухалися куміра і поперли в церкви УПЦ МП провокувати поширення епідемії...
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шо наоборот?ты стал порохоботом и не пошел святить паску в упц мп?
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Ну дик в УПЦ МП ж всі пішли, а не в ПЦУ... Це не я тут писав про "пєтін термос"...
І так, я не за пєтю (я за націоналістичні сили завжди був), але мене тут порохоботом через день називають... Для вас "порохоботи" - це всі, хто проти Зе, причому не лише ті, хто за Пєтю, але і ті, хто за Кошулинського, Яроша, Гриценка, Садового і тд і тд... А останнім часом - навіть ті, хто за Юлю)

А прихожани ПЦУ і УГКЦ якраз проти Зе, тому для вас вони всі порохоботи!
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Не, все порохоботы на шашлыках...жарят шоколад.
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Москалику, який шашлик? Зараз +9, дубак... Ані порохоботи, ані зеботи не підуть на шашлик, хіба маскалі сєвєрниє..
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Чернозадый, ешь пока есть что) В Запорожье +16, это тебе не африканская сибирь +9
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Ще ніколи Київ не називали африканським сибіром У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 2181
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Чего сетовать -то ? 20 лет народ дурманят...другой идиологии не придумали. А народ простой по устройству,умных книжек не читает ,верит всяким проходимцам и очень телевизору. А там бородатые ,толстопузые ,краснорожие просят скинутся им на пропитание....Несут последнее.
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Это обалденный бизнес-проект, которому уже 2000 лет, сотни тысяч отделений по всему миру, с проникновением в госструктуры, с рекламой в каждом доме и почти на каждом человеке (крестик).
А заложили его четверо полуграмотных евреев из зажопья Римской империи.
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Пророчество Ионы Одесского.
"Первая Пасха будет кровавой, вторая - голодной, третья - победной"

Мы дождались голодной паски. Кровавая была в 2014 году. Реально, людям не с чем было идти в храм после вашего дурантина.
Третья пасха - победная .
А потом будет русский царь.
Зе сдаст Украину рашке ?
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Прикольно то, что в церковь поперлись совки, которые в это время ходили на субботники.
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а они как те проститутки,шо после 50 лет воцерковливаются и начинают учить всех,как правильно жить.бо уже по прямому предназначению не годятся У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7784
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Казалось бы. А оно и есть единство противоположностей
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шо та одни селфи ментов...а где ж фотки нарушений? У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 181
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вони ловили порушників лишень біля храмів ПЦУ.
а московитів не помічали.
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4,5,8, фото -менты не соблюдают социальную дистанцию, рекомендованую МОЗ. На них протоколы составлены ? А потом вспышку ковида на верующих спишут.
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Отмазался. А шо по Святогорской лавре,где спецназы Тандита,где протоколы?
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оказывается, даже если ты в 21-м веке веришь в иегову, зевса или еще какого тецкатлипоку - сиди себе дома и веруй. можно обойтись без лобызания ряженого, пузатого, бородатого продавца веры.
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У нас 13500 православных храмов , наших и мацковского сатаната , то есть где то 10 человек на каждую церковь , значит в основном народ все таки с головой дружит , а придурков и религиозных фанатиков хватает где угодно , один Израиль чего стоит.
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В середньому по 10, але на ділі десь 0, десь 1-2, а десь кілька сотень - як в Святогірській лаврі...
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Сьогодні бачив упоротих які попхнули святити паски.У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7370
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Шкода що безмозґлі вдома сиділи! У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 5352
Взяли б зі собою зелену шмарклю -країна святкувала б подвійно.
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Для того чтоб нажраться обязательно идти в храм или на кладбище?
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Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе
И бережёт на вираже
За миг единственный до смерти,
Когда не веришь ты уже...

Я знаю, Бог живёт в друзьях,
С которыми роднятся души...
Для них он звёзды утром тушит,
Чтоб был рассвет... а к ночи ужин
Вновь у камина... при свечах.

Я знаю, Бог живёт в любви,
К одной, единственной на свете,
К родителям, и просто к детям,
Твои они, иль не твои...
Я знаю, Бог живёт в любви.

Я знаю, Бог живёт в стихах,
В холсте и красках, в каждой ноте,
Пусть даже Вы не ту возьмёте,
Смычком коснувшись впопыхах...
Отогревая мир в руках...

Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе.
И Вы ему, хоть раз, поверьте,
А Он... поверил в Вас уже...

Владимир Михейшин.
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Всем уродам посещавшим церкви поставить на лоб несмываемую печать и когда будут вызывать скорую чтобы етих упырей не принимали и не лечили за наш счет
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