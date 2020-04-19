 У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція. ФОТОрепортаж

"На території держави 18-19 квітня відбулися заходи з нагоди святкування Великодня. Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх регіонах держави…Богослужіння в більшості храмів держави минули без порушень. Разом з тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантину", - сказано в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією відомства, публічну безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. "Зусилля правоохоронців насамперед були спрямовані на проведення профілактичної роботи з неухильного дотримання всіх карантинних обмежень", - зазначив Клименко
За його словами, участь у богослужіннях взяли майже 130 тис. громадян.
"І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і прислухалися до наших закликів дотримуватися карантину. Однак протягом доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян в храмах, в тому числі без засобів індивідуального захисту в 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей", - підкреслив Клименко.
Поліцейські склали 3 адміністративні протоколи і відкрили одне кримінальне провадження. "Інші справи ретельно вивчаються для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив глава Нацполіції.
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
Ходить до церкві двічі на день.
Ходіть до церви, якщо хочете захворіти та заразити інших.
І так, я не за пєтю (я за націоналістичні сили завжди був), але мене тут порохоботом через день називають... Для вас "порохоботи" - це всі, хто проти Зе, причому не лише ті, хто за Пєтю, але і ті, хто за Кошулинського, Яроша, Гриценка, Садового і тд і тд... А останнім часом - навіть ті, хто за Юлю)
А прихожани ПЦУ і УГКЦ якраз проти Зе, тому для вас вони всі порохоботи!
А заложили его четверо полуграмотных евреев из зажопья Римской империи.
"Первая Пасха будет кровавой, вторая - голодной, третья - победной"
Мы дождались голодной паски. Кровавая была в 2014 году. Реально, людям не с чем было идти в храм после вашего дурантина.
Третья пасха - победная .
А потом будет русский царь.
Зе сдаст Украину рашке ?
а московитів не помічали.
Взяли б зі собою зелену шмарклю -країна святкувала б подвійно.
Он тихо селится в душе
И бережёт на вираже
За миг единственный до смерти,
Когда не веришь ты уже...
Я знаю, Бог живёт в друзьях,
С которыми роднятся души...
Для них он звёзды утром тушит,
Чтоб был рассвет... а к ночи ужин
Вновь у камина... при свечах.
Я знаю, Бог живёт в любви,
К одной, единственной на свете,
К родителям, и просто к детям,
Твои они, иль не твои...
Я знаю, Бог живёт в любви.
Я знаю, Бог живёт в стихах,
В холсте и красках, в каждой ноте,
Пусть даже Вы не ту возьмёте,
Смычком коснувшись впопыхах...
Отогревая мир в руках...
Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе.
И Вы ему, хоть раз, поверьте,
А Он... поверил в Вас уже...
Владимир Михейшин.