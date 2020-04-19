 У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Нам відомо, що вони приховують реальну картину на тимчасово окупованих територіях. Нам відомо, що у них вже хворіє, в тому числі, і військовий контингент. Вони привозять туди лікарів-інфекціоністів з РФ. Природно, насамперед, у них завдання забезпечувати нерозповсюдження коронавірусу у військах.
На сьогодні у них підвищена статистика хворих на пневмонію. Вони вводять обмежувальні заходи. Наприклад, під виглядом боротьби з коронавірусом намагаються обмежити приїзд представників СММ ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста. Картинка у них дуже плачевна. Вони запитують тести в РФ, але вони розуміють, що на території окупованого Криму одним із джерел поширення вірусу є візитери з РФ, де теж статистика безстороння, і вони перестали це приховувати. ЗМІ РФ вже показують правду. Ви напевно бачили ці фото черг швидких. За нашою інформацією, в окупованому Криму відбуваються акти вандалізму щодо автомобілів не на кримських номерах. Тобто, це візитери, яких кримчани не хочуть бачити, оскільки розуміють, що вони потенційні джерела поширення вірусу", – розповів віцепрем'єр.
скрывают реальную картину по коронавирусу Источник: https://censor.net.ua/n3190065
Количество больных в ОРДЛО - х
Треба більше. - Х*50 = Х. Зато більше
- Папа, а ты когда-нибудь, русского пробовал? Какие они на вкус? А то они к нам в меню скоро поступать начнут...
- Нет, сынок, не пробовал... Дед рассказывал, со слов братьев с Никарагуа, что мясо проспиртованное и табаком отдаёт... А недавно братья с Украины и Сирии, "маляву" передали - они ещё и пальмовым маслом пропитались...
https://petition.president.gov.ua/petition/92966?fbclid=IwAR2BElikw1ApLpwgS1f91bLZiN7RnmFQ7BQZnMSb-AI020c6cAKik6PqAKs