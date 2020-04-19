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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков

Києву відомо, що представники окупаційних адміністрацій в ОРДЛО приховують реальну картину про коронавірус, і відомо, що хворі є серед терористів.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Нам відомо, що вони приховують реальну картину на тимчасово окупованих територіях. Нам відомо, що у них вже хворіє, в тому числі, і військовий контингент. Вони привозять туди лікарів-інфекціоністів з РФ. Природно, насамперед, у них завдання забезпечувати нерозповсюдження коронавірусу у військах. 

На сьогодні у них підвищена статистика хворих на пневмонію. Вони вводять обмежувальні заходи. Наприклад, під виглядом боротьби з коронавірусом намагаються обмежити приїзд представників СММ ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста. Картинка у них дуже плачевна. Вони запитують тести в РФ, але вони розуміють, що на території окупованого Криму одним із джерел поширення вірусу є візитери з РФ, де теж статистика безстороння, і вони перестали це приховувати. ЗМІ РФ вже показують правду. Ви напевно бачили ці фото черг швидких. За нашою інформацією, в окупованому Криму відбуваються акти вандалізму щодо автомобілів не на кримських номерах. Тобто, це візитери, яких кримчани не хочуть бачити, оскільки розуміють, що вони потенційні джерела поширення вірусу", – розповів віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні вже пишуться "програми" виходу з карантину, - віцепрем'єр Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190065
 
   
 Топ коментарі
 
передохните там все!!! и нет такой страны ОРДЛО в мире
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У них статистика одельно по Луганску, отдельно по Ворошиловграду. Все заболевшие едут и учитывются в СССР
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Как это пофиг?! Я выражаю "озабоченность", очень "большую озабоченность" как и все европейские институции, в частности, ОБСЕ.
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Как это пофиг?! Я выражаю "озабоченность", очень "большую озабоченность" как и все европейские институции, в частности, ОБСЕ.
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Это УЖАС! Зеленский обязан им отправить самолет с помощью!
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Это не выглядит как шутка. Воду в крым и пенсии в ордло уже пообещал.
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У них статистика одельно по Луганску, отдельно по Ворошиловграду. Все заболевшие едут и учитывются в СССР
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Теперь эта резервация сокращенно называется ВорНР.
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передохните там все!!! и нет такой страны ОРДЛО в мире
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Что нам то ордло? Главное что в Украине порядок!
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Як наслідок окупації росіянами частини України там припинена свобода слова, а взамін з'явилася ненависть і брехня! Нещодавно я мав розмову із знайомим, який зараз в Донецьку. Тепер для нього це повернення у найгірші радянські часи, бо навіть при СРСР не було такої ненависті до України, як тепер в ОРДЛО.
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Мають об'єктивну причину сердитись. Раніше годували всю Україну, а тепер молоко в цицьках вурдиться.
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++++ У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 9077

скрывают реальную картину по коронавирусу Источник: https://censor.net.ua/n3190065
Количество больных в ОРДЛО - х
Треба більше. - Х*50 = Х. Зато більше
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математический склад ума?кажись там склад ваты...огнеопасно,однако
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Не плевать ли,что там в мире животных?
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А при чем здесь Украина?И почему наша статистика нас не информирует о росте заболеваемости в племенах Папуа-Новой Гвинеи?Ведь укранинцы ох как переживают за этих людоедов а нам ни ГУ-ГУ.
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Украина?Украина которая убивает украинцев разве это Украина?Под таким призывом и Кубань тоже Украина и исторически это будет вернее..
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Українці вбивають рашистських загарбників і їх найманців.
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А хто та із якого боку,уточніть,бутьте ласкаві.А то із Вашого боку не зрозуміло про кого Ви говорите.
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Какой смысл спорить с (про)российским троллем? У него в Украине гражданская война, а РФ не причем.
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У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 7539Life.ru В Архангельске вспышку коронавируса выявили в психбольнице
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Скорее в палате отделения психбольницы по кличке рф.
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Формально був в минулому. Сьогодні як відколена крижина між двома берегами більш схожа на певну субстанцію в ополонці.
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Спрашивает червячок-сын отца, под Каракасом:
- Папа, а ты когда-нибудь, русского пробовал? Какие они на вкус? А то они к нам в меню скоро поступать начнут...
- Нет, сынок, не пробовал... Дед рассказывал, со слов братьев с Никарагуа, что мясо проспиртованное и табаком отдаёт... А недавно братья с Украины и Сирии, "маляву" передали - они ещё и пальмовым маслом пропитались...
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Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ).
https://petition.president.gov.ua/petition/92966?fbclid=IwAR2BElikw1ApLpwgS1f91bLZiN7RnmFQ7BQZnMSb-AI020c6cAKik6PqAKs
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Якщо рік заснування Лаври - 1051, а москви - 1147р., то якого біса вона московського патріархату?
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Люцифер Та не дай Бог , так жить У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 4399 Единственное я не понимаю , как там могут оставаться нормальные люди мазохизм я не понимаю , БДСМ , тоже У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 4399 Ну хотят так жить пусть живут , только нам не мешайте и не стреляйте , рано или поздно прилетит ответка У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 618
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А в какой стране сегодня не искажают эту информацию? Наоборот пока по не известным причинам её многократно увеличивают (???). Например, в Испании, где по статистике как бы катастрофа с эпидемией, но это потому, что там сегодня абсолютно все смерти (сердце, ДТП, рак, ОРВИ и т.п.) списывают на короновирус - вот что оттуда рассказывает врач - https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ. Примерно такая же картина и в России. А на въезде в Киев сейчас происходят вообще не понятки - людей с температурой 37 и более сразу передают врачам, а человека с температурой всего 34,2 вдруг отпустили и сказали, чтобы проезжал. А как может быть у нормального человека 34,2 (?) - тут же сразу возникает вопрос о правильности работы измеряюших температуру приборов. Такими замерами можно такое нагородить!? Но власти это устраивает.
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У деяких людей темпаратура потійна може бути нижче норми. Маю знайомого з температурою 36градусівЦ.Говорить що це сталось після прийому сильних антибіотиків.
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Перекрытие линии соприкосновения с ОРДЛО и границы с РФ продлить до 2021 года...22..23...
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Вся Україна молиться , щоб здохло чим побільше москалів і їх прихвостнів . Катастрафічний розвиток пандемії в московії , зупинить війни , теракти , збиття пасажирських літаків і отруєння людей по всьому світу , які фінансує уряд РФ
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Чем больше ватных пенсов зажмурится, тем меньше будут шмыгать через ЛР за украинской пенсией, пускай еще по храмам почаше ходят, бог в помощь.
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Что бы передохли они все там, и Крыму ив ОРДЛО!! всё равно наших там уже не осталось!! Одни предатели и приспособленцы, но не патриоты!!
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