 У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Нам відомо, що вони приховують реальну картину на тимчасово окупованих територіях. Нам відомо, що у них вже хворіє, в тому числі, і військовий контингент. Вони привозять туди лікарів-інфекціоністів з РФ. Природно, насамперед, у них завдання забезпечувати нерозповсюдження коронавірусу у військах.

На сьогодні у них підвищена статистика хворих на пневмонію. Вони вводять обмежувальні заходи. Наприклад, під виглядом боротьби з коронавірусом намагаються обмежити приїзд представників СММ ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста. Картинка у них дуже плачевна. Вони запитують тести в РФ, але вони розуміють, що на території окупованого Криму одним із джерел поширення вірусу є візитери з РФ, де теж статистика безстороння, і вони перестали це приховувати. ЗМІ РФ вже показують правду. Ви напевно бачили ці фото черг швидких. За нашою інформацією, в окупованому Криму відбуваються акти вандалізму щодо автомобілів не на кримських номерах. Тобто, це візитери, яких кримчани не хочуть бачити, оскільки розуміють, що вони потенційні джерела поширення вірусу", – розповів віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні вже пишуться "програми" виходу з карантину, - віцепрем'єр Резніков