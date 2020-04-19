 На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.
і нічого.
Про це повідомив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні 18 квітня, передає Newsru.co.il.
"Із завтрашнього дня починається ослаблення режиму карантину щодо способу життя громадян і розширення економічної діяльності", - сказав Нетаньяху, додавши, що через два тижні влада проведе аналіз результатів й ухвалить рішення щодо подальшого виходу з карантину.
У чому полягає ослаблення карантину:
Підприємства почнуть повертатися до роботи, збільшивши до 30% кількість працюючих співробітників. Крім того, список підприємств, яким дозволено працювати, буде збільшений;
Магазини, крім торгових центрів, почнуть працювати в колишньому режимі, включаючи електротовари, канцелярські та книжкові магазини, оптику та інші. Також дозволять працювати малому і середньому бізнесу, який надає послуги (з обмеженням щодо кількості людей в приміщенні і вимірюванні температури відвідувачів біля входу).
Правительство Израиля распорядилось 25 марта закрыть все синагоги, мечети и церкви в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Новые ограничения также включают запрет жителям выходить из дома на более чем 100 метров, исключая поход за продуктами или лекарствами. А ведь на тот момент у них было всего 5 умерших. И куча всяких запретов была еще до того, да и после - тоже, районы компактного проживания ультраортодоксов практически были заблокированы. А у нас с паханатом справиться не могут.
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Так то тебе китайскую подделку впарили!😂
і що за будь яких обставин кожному треба хоч трішечки мати почуття гумору.
тогда ты и Сралину должен кантаты петь - сперва забрал еду, а потом не отдал. иди лучше покушай плоти и крови, или как там в секте у вас то?
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