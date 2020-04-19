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 Політика України, Здоров'я
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 На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19.

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На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померла 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190064
 
 
 Топ коментарі
 
Ни че.щас после пасхи умножится раза в 3-4
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Как раз это стадо трудно изолировать
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Поздравляю кацапов за сутки новых 6060 заражений вчера было 4785 итого + 1275
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Радоваться тут нечему, мы все в одной лодке.
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В западной цивилизации в последние лет 30-40 была очень мощная пропаганда против продуктов содержащих большое кол-во животных жиров. К счастью украинцы любят сало, эстонцы - сливочное масло, сметану, именно натуральные животные жиры защищают легкие человека от всякой заразы. Так что еште сало ребята, тогда прорвемся)))
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