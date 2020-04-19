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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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Все про:Німеччина (1447) Іспанія (306) Італія (502) карантин (3158) США (6437) Франція (896) COVID-19 (4016) коронавірус (2704)

 У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 квітня в світі підтверджено 2 332 471 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 160 784 летальних, 600 006 осіб одужали.

Про це свідчать дані на порталі Worldometer, передає Цензор.НЕТ.

США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померли і 68 285 одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні вже пишуться "програми" виходу з карантину, - віцепрем'єр Резніков

В Іспанії COVID-19 діагностований у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померло 23 227 осіб.

У Франції виявлено 151 793 випадків COVID-19, 19 323 осіб  померло.

За наявними даними, в Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 143 724 осіб, 4 538 з них померли.

Також читайте: "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних 01
У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних 02
У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190062
 
 
 Топ коментарі
 
Штати вже готують позови проти Китаю.... буде весело
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Уроды узкоглазые и обезьяна из ВОЗ заразили считай всю планету. Даже Трамп обосрался.
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Китай и ВОЗ виновны в любом случае, даже если вирус к ним завезли и должны будут ответить.
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Уроды узкоглазые и обезьяна из ВОЗ заразили считай всю планету. Даже Трамп обосрался.
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а може всетаки кацапи винні? докази потихеньку збираються.
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мы это если и узнаем, то очень нескоро. разве что кацапстан быстро распадётся и архивы сохранятся. если это они, конечно
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Китай и ВОЗ виновны в любом случае, даже если вирус к ним завезли и должны будут ответить.
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Штати вже готують позови проти Китаю.... буде весело
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А кому выгодно чтобы штаты срались с Китаем? Только кацапам.
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в першу чергу, опустити китайозів, вигідно самим Штатам.... Китай - загроза №1 для економік всього світу
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Кацапи вже не гравець на світовому рівні, це як блосі спостерігати за битвою тигра та льва.
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і це поле називається планета Земля
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Жаль, але це тільки початок пандемії.
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А сколько зто процентов от общего населения? И сколько погибает от аварий или укусов пауков и змей.Я молчу про диабет и сердечные проблемы.
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В итальянском Бергамо в прошлом году за февраль-март погибало по 800 человек ежедневно от аварий, укусов пауков, и змей.
И это в Бергамо ещё молчат про диабет и сердечные проблемы.
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Навіть цікаво Сидор, скільки у вас знайомих загинкло від укуса павука?
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В мене двоє знайомих померло, а у вас від павуків?
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Только диабет и укусы пауков не передаются от человека к человеку
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А где статистика погибших от гриппозной пневмонии за последние 5-6 лет?Только за последние 3 года умерли трое людей которых я лично знал от гриппозного осложнения буквально сгорали за 4 дня.
Возможно этот вирус уже ,,гуляет,,годами просто никто статистику не озвучивал?
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Да есть статистика, только от гриппа умирает полмиллиона в год, а от пневмонии еще больше. Да и этот вирус пришел всерьез и похоже надолго, особенно если учесть инфу что переболевшие заболевают вновь и иммунитет не появляется.
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Вот именно что люди сгорают от осложнений вызывающих ужасную пневмонию,а это говорит о том что зараза мутирует и ученые за этой мутацией просто не угонятся.
Так на таком ореоле выходить что всякие карантины и ограничения просто безсмыслены просто это кому-то выгодно.
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Люди сгорали всегда, и 20 лет назад, если пропускали воспаление легких
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Возможно но не за 4-5-дней.Но это только те кого я знал лично,а по всей стране сколько таких было?
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Ну и? Согласно статистике у 80% инвицированных болезнь проходит вообще без симптомов. Организм сам побеждает вирус.
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Ввечері у суботу, 18 квітня 2020 року, з території Києво-Печерської лаври виїздили машини невідкладної медичної допомоги
Про це у себе на сторінці розповів журналіст Ігор Cоловей.
"9 "швидких", що приїхали в Лавру - підозріло. Спочатку думали. що, може, роблять тести. Однак потім з'ясувалося, що таки вивозять хворих", - зазначив він.
На підтвердження власних слів Соловей навів фото.
Одне з них фіксує прибуття "швидкої" з КПЛ до столичної Олександрівської лікарні, що на бульварі Лесі Українки.
Саме там облаштовано основне місце лікування хворих на Covid-19 к Києві.

підтвердження: https://www.facebook.com/solovey.igor/posts/3678860542186591
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Тело Паши "мерседеса" вывезли для бальзамирования.
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никто не знает сколько в мире больных ковидом, потому как эту цифру никто не узнавал. у 15% протестированных здоровых людей обнаружены антитела к ковиду - это говорит о том, что вирус ковида давно циркулирует среди людей, а организованная "эпидемия" - это развод лохов, кроликов и прочих стадных животных. Ходите дальше в намордниках, сидите под лавкой и стойте с протянутой рукой к правительству за пайкой...
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учёным расскажи про антитела к ковиду - а у тебя они есть...?
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У світі: летальність на даний момент -6,89%,
у США - 5,27%;
у Іспанії - 10,6%
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок. Умовно виражається у відсотках і являє собою міру ризику.
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Бред вы написали. У вируса длинный инкубационный период. Нужно считать не количество умерших к количеству выздоровивших, а общее количество заболевших. Тем более. что у 80% вирус проходит бессимптовно и человек не обращается в больницу
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