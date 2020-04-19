 У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані на порталі Worldometer, передає Цензор.НЕТ.
США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померли і 68 285 одужали.
В Іспанії COVID-19 діагностований у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померло 23 227 осіб.
У Франції виявлено 151 793 випадків COVID-19, 19 323 осіб померло.
За наявними даними, в Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 143 724 осіб, 4 538 з них померли.
И это в Бергамо ещё молчат про диабет и сердечные проблемы.
Возможно этот вирус уже ,,гуляет,,годами просто никто статистику не озвучивал?
Так на таком ореоле выходить что всякие карантины и ограничения просто безсмыслены просто это кому-то выгодно.
А что Вы скажете на это?Фильм снят в 2018-году,заметьте.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
Про це у себе на сторінці розповів журналіст Ігор Cоловей.
"9 "швидких", що приїхали в Лавру - підозріло. Спочатку думали. що, може, роблять тести. Однак потім з'ясувалося, що таки вивозять хворих", - зазначив він.
На підтвердження власних слів Соловей навів фото.
Одне з них фіксує прибуття "швидкої" з КПЛ до столичної Олександрівської лікарні, що на бульварі Лесі Українки.
Саме там облаштовано основне місце лікування хворих на Covid-19 к Києві.
підтвердження: https://www.facebook.com/solovey.igor/posts/3678860542186591
у США - 5,27%;
у Іспанії - 10,6%
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок. Умовно виражається у відсотках і являє собою міру ризику.