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 Політика України
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 У Кабміні вже пишуться "програми" виходу з карантину, - віцепрем'єр Резніков

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже дав команду розробити конкретний план виходу з карантину та повернення суспільства до нормального життя.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр вже давно дав команду і сьогодні вже кожен міністр думає над тим, як, яким чином і з яким протоколом ми виходитимемо з карантину. Незважаючи на важливість всіх обмежень сьогодні, ми розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться це робити. Тому сьогодні вже пишуться "програми" виходу з карантину. Коли б не був цей день "Ч", коли ми вирішимо, що можна поступово виходити з карантину, у нас вже буде прописаний чіткий план, які галузі починають працювати, хто в зоні ризику залишається ще вдома, як відкриватимуться дитячі садки, як відновлюватиме роботу транспорт тощо.

Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб якомога швидше знову оживити наше життя, щоб економіка швидше піднімалася з того складного становища, куди вона вже пірнула. Це всього світу стосується. Активно триває взаємодія з нашими західними партнерами. Проговорюється міжнародно-технічна допомога, фінансування і гранти. Найбільше навантаження, напевно, у п'яти міністерств. Міністерство охорони здоров'я – це зрозуміло. Мінфін – у них сьогодні головний біль, де взяти гроші на забезпечення, Мінекономрозвитку – як заробити гроші в майбутньому і зберегти торговий баланс. Це МВС – зрозуміло, бо силами МНС, Нацгвардії, Нацполіції і Прикордонної служби забезпечується сьогодні маса завдань. І Мінрегіонбуд – питання обсервації, взаємодії з органами місцевої влади, обласними та районними адміністраціями. Прем'єр-міністр – номер один, на ньому вся відповідальність. І п'ять героїв – це Степанов, Петрашко, Марченко, Аваков і Чернишов. Це сьогодні головні наші атланти, які тримають це небо, а ми вже їм там тихенько підносимо набої і допомагаємо", – розповів про своє бачення ситуації Резніков.

Також читайте: "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190061
 
 
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быстрее пишите,полстраны уже голодает.
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в натуре, я вот уже два месяца хожу и шатаюсь в полуообморочном состоянии от голода
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Добавляют новые приложения в смартфон «крыза», «крыза2»…
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Це пишуть сценаристи 95 Кварталу. Про які Вы додатки до смартфон пишете? Вони смартфон для селфі використовувати вміють, а не програми птсати.
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А болезнь уже победили, лекарства появились, маски для всех, улицы дезинфицируют или почему вдруг люди перестанут болеть и умирать? Потому что бизнес депутатов банкротится, или потому что обворованное государство не может помочь людям?
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никто тебе не мешает продолжить маразм в индивидуальном порядке: не выходи, не ездь, не общайся, ходи в наморднике и т.д.
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Ну ты молод наверное и туп, а может у тебя нет родителей, бабушек, дедушек. А может ты хочешь их квартиру получить быстрее? Или российский троль и хочешь чтоб у нас много людей умерло?
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странное слово ты употребил. я про "российский". кацапстану дурантин в Украине как раз очень выгоден. какая им разница 200 умрёт украинцев или 200 000 в ближайшее время? а вот развал экономики и "холерные бунты" ему будут очень кстати. станешь спорить?
тебе же никто не мешает в свой мандраж вовлекать и своих близких. могут набить морду, правда, но то таке...
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Понимаешь ситуация такая что нет выигрышного варианта, карантин хана экономики, люди умрут плохо, я просто выбираю жизнь людей, а бизнеса у меня нет, я раб, закроется одна работа, откроется другая, а вот маму мне мою жалко старенькую. Та и русским свиньям хана от вируса или карантина, вирус не играет в политические или религиозные войны, он косит всех и нельзя сказать что кто-то выиграет.
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понимаю. но экономика - это тоже жизни. да и дурантин убивает, просто его жертвы не выносят в заголовки новостей. гибнут запертые сердечники, например. а психиатрический шлейф? ну и - вишенка на тортик - недавно этот глист ляшко хвастался, что он ввёл запреты, не имеющие никакого противоэпидемического смысла.
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Про запертые ты преувеличиваешь, у нас не россия, если ты не в курсе то все практически работает, по городу можно передвигаться даже магазины бытовой техники работают, просто ограничены собрания, гуляния в парках, тусовки в переполненных трамваях. Я думаю это достаточный уровень.
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пенсионеры заперты. правда, контроля за этим не вижу. прогулки в парках и по лесу (официально киевские леса - это лесопарки) запрещены. нельзя даже посидеть на детской площадке... так что вполне заперты.
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Похоже ты спалился. Пенсионеры заперты... Где? Каким законом? Никто им не запрещал выходить, запрещёно посещать парки, проводить общественные мероприятия, трамваи по пропускам и магазины и то не все, кафешки.
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Ой де.. илы. Пишут они. Давайте вальс от Зебила хе...ом на рояле во время презентации ))
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допускаю. что в єтом году на частніх хозяйствах будут рекордніе урожаи
в садовіх центрах и агромагазинах рекордная віручка и рекордній обьем продаж саженцев, рассаді, фунгицидов, инсектоцидов, садового инвентаря и пр хрени
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Уже б не мучился, писал бы на русском. Выручки не будет потому что жопорукая молодежь на земле работать не станет. Быстрее пойдет на улицу на гоп стоп деньги из прохожих выбивать или в швыдки гроши в долги полезут.Основная целевая аудитория пенсы, а им пригородное сообщение на их 4 сотки купленные при совке перекрыли. И я вам скажу что урожаев сильных не будет, так как в почве нет влаги, ночные температуры слабый плюс близкий к нулю. Ничего нормально расти не будет. Озимая на полях верха примерзшие от заморозков. И если что под пленкой вырастет его привезти и продать будет сложно из-за закрытых рынков. А в АТБ или Сильпо продукцию не сдашь.
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Красота спасет мир после віхода из карантина

В Кабмине уже пишутся "программы" выхода из карантина, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 3165
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Как всегда, у Янелоха и его власти клоунов, все лишь афишируются планы, намерения, а не то, что реально сделано. Пиарщики квартальные. Задолбали..
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в принципе через пару лет уже должны дописать ..
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А что за сопли,примите закон что вирус будут штрафовать как юридических лиц и все эпидемии пиз..ц.
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молодцы...всем надбавки 300 проц. за интенсивність праці
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Да они медикам даже обещанные надбавки не дали. Главное - распиарили это решение. Почитай, медики это пишут.
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необходимо организовать всеукраинскую забастовку,
толку на шару горбатиться на шмыгалей/дрыгалей/охметовых
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Ты забыл главного владельца Украины и холопов - Беню Коломойского
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Було би добре, щоб при виході з карантину всі влада пішла у відставку та призначила нові вибори😏
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ТІ ЩО ЗАРАЗ ПИШУТЬ ПЛАНИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ ЗЕЛЕЮ ЯК ВИНУВАТІ. І ТАК ПАРУ РАЗ.ВОЗ ЧІТКО СКАЗАЛА-ДО ПОЯВИ ВАКЦИНИ ОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ ВИКЛИКАТИМЕ СПАЛАХИ ЗАРАЖЕНЬ. АБО МУЧИМСЯ І СМЕРТНІСТЬ 1% АБО СПИСУЄМ СТАРШИХ І ХВОРИХ І ВТРАЧАЄМ 20%НАСЕЛЕННЯ А ЕКОНОМІКА ПРОЦВІТАЄ І В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД МОЖНА БІЛЬШЕ НЕ ЗБИРАТИ.СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БУДЕ 60РОКІВ.
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От ржака , вони там щось вже пишуть. Ну після Пасхи побачим приход
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Реальная картина станет более менее понятна только к 25 мая. ( 14 дней после окончания майских праздников) До этого гадать можно лишь на "кофейной гуще". Возможно это будет тот называемый "пик", и тогда нужно будет еще время для выхода из него.. С другой стороны люди , да и страна не выдержат больше трех месяцев "усиленного" карантина, а это 12 июня. Выбор не простой, но все равно нужно будет что то решать.
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Прочитал список "героев". Если это Герои - остается сожалеть, что я то же из этого народа.
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******* СВОИМИ ВЫБОРАМИ! ДЕЛАЙ КАК Я...ЗНАЮ 100 СПОСОБОВ ДРОЧЕНИЯ! ПОДПИСУЙСЯ НА ИЗЮ ВАСЕРМАНА!!
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10 апреля 2020: Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над планом выхода из кризиса.

Он подчеркнул: "Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов".

Похоже Денис чисто мастер по заявам.
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Шо ви там,кретини,можете написати чи напланувати,крім карантину.
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Зеленоблазневі слуги урода, ви краще подумайте про програми тихої втечі до ісраеля, на Землю обітованну, коли вас поженуть з України чимось великокаліберним і зенітно-ракетним
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Отставка правительства и президента-это лучшая программа выхода из карантина.
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Поки сонце зійде, - роса очі виїсть. Нам сонця не треба, - нас плани уряду гріють і хліба не треба - "план" давай.
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Для шмыгаля программу написать, легче чем угол обоссцать!! А толку от этих тупых программ!! программами страну не накормишь!! Нужны решительные умные действия, а не дебильные цитаты коммунистов и регионалов!!
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