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 У зоні відчуження та на Житомирщині продовжують гасити осередки тління у 6 лісництвах, - ДСНС

У зоні відчуження йде локалізація 4 осередків тління, а на Житомирщині - осередків тління в двох лісництвах.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 19 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 320 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 723 особи та 154 одиниці техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 112 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 18 квітня здійснено 208 скидів – 416 т води)",- зазначають у повідомленні.

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 "У Житомирській області станом на 7 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького та Бережестського лісництва, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 960 осіб та 156 одиниць техніки, з них від ДСНС 185рятувальників  та 43 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС (18 квітня здійснено 21 скид – 168 т води)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190059
 
 
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Силовики, ищите поджигателей - найдёте сепарскую сеть.
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Нельзя исключать что эти поджигатели с команды парашенко, ему сейчас выгодна дестабилизация ситуации. Видно как его команда своими заявлениями работает на расшатывание Украины.
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А почему бы самим не поджигать а за тем геройски тушить?Погода классная,охота супер а рыбалка просто мечта.Да еще и героями то станут.
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ТИХ КОГО ЗНАЙДУТЬ ОБМІНЯЮТЬ ПРИ НАСТУПНИХ ТОРГАХ З ОРДЛО.ЇМ НАВІТЬ В НОГИ НЕ СТРІЛЯТИМУТЬ ПРИ ЗАТРИМАННІ.ЦЕ ЄДИНЕ ЩО В ЗЕЛІ ВИХОДИТЬ І ВІН ЦИМ СТРАШНО ГОРДИТЬСЯ.
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А може знаєте на кого обміняли останніх гражданських проституток?
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ЗЕЛІ НЕ ВАЖЛИВО КОГО.ВАЖЛИВО МІНЯТИ.ВІН ВПЕВНЕНИЙ ЩО НАРОДУ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.
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