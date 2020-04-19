 У зоні відчуження та на Житомирщині продовжують гасити осередки тління у 6 лісництвах, - ДСНС

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 19 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 320 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 723 особи та 154 одиниці техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 112 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 18 квітня здійснено 208 скидів – 416 т води)",- зазначають у повідомленні.

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"У Житомирській області станом на 7 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького та Бережестського лісництва, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 960 осіб та 156 одиниць техніки, з них від ДСНС 185рятувальників та 43 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС (18 квітня здійснено 21 скид – 168 т води)".