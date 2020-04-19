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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6192) Донбас (15767) найманці РФ (1061) операція Об'єднаних сил (2280)

 Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС

18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил за станом на 07:00 19 квітня 2020 р передає Цензор.НЕТ.

"Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де зафіксовано чотири обстріли.
Так, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог по опівдні застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а увечері – озброєння бойових машин піхоти.

На Приазов’ї окупанти відкривали вогонь проти оборонців Лебединського з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора троє наших героїв зазнали поранень.

Також читайте: Два воїни зазнали осколкових поранень унаслідок ворожого обстрілу з БМП на Луганському напрямку, - пресцентр ОС

Агресивна та злочинна поведінка російських окупантів викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну й невідворотну відповідь.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня наші підрозділи поранили щонайменше одного російського найманця.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Слава Україні!"

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС 01
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190058
 
 
 Топ коментарі
 
Христос Воскрес !!!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 60

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І Янгол ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
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Крысы кремля уже говорят что Казахстан это РАБссия.Защитники рюсскагаварящего насэлоэния пля
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- Какой-такой коровавирус? Зараза к заразе не пристаёт.
Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 1119
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вибачте, що з лайноканалів фото...
але вони (і фото і ти хто на фото) самі все сказали-показали-зробили... ....без слів! ((((
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 740

...
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5 лет показали что дончане таки психически нездорово . Хотя по всей Украине 73 % тоже не блещут здоровьем .
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Христос Воскрес !!!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 60

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І Янгол ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
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Зеленский перестал смски получать или забил на них?
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9340
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Одужання пораненним воїнам України!!! Зі свято, Воїнів та народ України!!!
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Одно радует: В пятницу вечером, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов нефти WTI достигла минимума в 17,46 долларов за баррель.
Скоро конец, московиты!
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