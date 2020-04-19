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Все про:NASA (27) космос (178) МКС (12) SpaceX (14)

 Уперше американських астронавтів на МКС доставить SpaceX, останніми роками екіпажі вирушали на російських "Союзах"

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня.

Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.

Зазначається, що починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".

Також читайте: Наше завдання - відродження ракетно-космічної промисловості, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190054
 
 
 Топ коментарі
 
Вы про трусы семейники забыли,ретузы модные у жён с начёсом по колено-Нюра жопу не морозь,газету правда вместо туалетной бумаги(жопу вытер и в ведёрко,чтобы соседи видели,что пока кушаешь..),лук в чулках,куры с когтями и гребнем смолить- всем домом нюхать,про очередь- где сначала занимали,а только потом спрашивали"а что дают?!",про один телефон на весь подъезд(и тот у коммуняки),богатая невеста с дачей в 4 сотки и жигулями........А так да - первые голожопые ракетчики..Поставь себе телевизор на ножках-ручкой щелкай,ковер на стенку,хрусталь в сервант,выкинь всё импортное вокруг себя-и снова СССР.Джинсы ладно оставьте в подарок бонусом.---П.С. Как вы, совкодрочеры, надоели.
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а с каких это пор, свинорашка распоряжается местами на МКС? Свинорашка может распоряжаться только местами на своих обосцанных модулях.
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У лаптя горит пердак. Обычное явление.😊
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Нет никакого Космоса и Гагарин там никогда не был,кремлевские сказки давно не интересны.
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Угу, и земля плоская, бляха на трех китах...
Пойди подлечись долбень!
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КоронвиРУС придуман чтобы кремлевская камарилья по тихому захватить Украину и Белорусь.
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А 5 дней назад Путлер открыто сказал Казахстан это тоже РАБссия
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В мире очень много происходит всякого интересного.
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Сралин не пожалел 100 миллионов людей,ради бредовой идеи комунизьмы с чилавеческой харей...
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Илан Маск запустил аппарат на котором была установлена видеокамера,ракета вращалаь по часовой стрелке с бешенной скоростью,на высоте 90 км ракета как будто ударилась обо что то,потом вращение стало медленным и против часовой стрелки.Вот такой он космос...Это видео я смотрел в прямом эфире.
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зато в Союзе дырки затыкают тампонами Тампекс
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С глобофилами бесполезно спорить,это зомбаки.
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Мы живем в Колбе.и это очевидно,ракета Маска пробила колбу и вышла на простор после 90 км высоты...., Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 9760
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Там очень сложный случай. У него в психушке видать палата круглая и высокая. Вот ему и колбы мерещатся....
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Просмотр этого видео можно найти в Ютьюбе без проблем,особенно для баранов это интересно будет...
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Рогозіну пох.Вже правнукам вистачить,а ще ж "Восточний" будується...
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Сегодня кста редкое явление ,Луна станет розовой...
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А для Ослика - голубой. Богдан подтвердит. Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 2571 Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 2571 Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 2571
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Да голубые уже каждый пятый,а розовых мы и сами избрали.Так для полного счастья нам не хватает еже и Луны.
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Впервые Розовое Полнолуние назвали индейцы,посколку в это время зацветали полевые цветы
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Пока Ыксперды Космоса,скурившие Букварь в первом классе.
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Поздно, там симптоматическое лечение не поможет. Нужны более радикальные меры.
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РАДИКАЛЬНО КОНЕЧНО.
Предлагаю вначале от3,14..дить, Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 9727 а потом можно и Ваш вариант, даже целесообразно (ни насморка, ни головной боли).
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Железный конь идет на смену крестьянской лошадке (с)
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Вот и стала Свиноцапия абсолютно бесполезным образованием на этой планете.
И нефть никому не нужна, и ржавые космические ********...
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Ось і пісец радянським союзам... Хоча їх і українці розробляли, але...
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Это несомненно прорыв! Только что с этого Украине и украинцам?
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Ну, сравнят два варианта и создадут свой, найкрайший.
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у рашки меньше дохода ... следовательно меньше бабла поедет на военку .. следовательно меньше воевать ..а может вообще развалиться скоро єрефия
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Украинские олигархи рашку без доходов не оставят. Бизнес есть бизнес, ничего личного.
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Отчего?
Неужели американцы тоже додумались сверлить дырки в КК??
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А почему американцы отказались от шаттлов?
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дорого ... много рисков ... чуть шо не учел сразу бабах с людьми на борту .. чем технология проще тем она безопаснее ...а шатлі надо модернизировать
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Странно, что эти шаттлы за 30 лет эксплуатации никак не модернизировались. Хотя, с теми же Союзами, небось, та же тема.
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"шаттлы" они же МТКК (многоразовый транспортный космический корабль) обеспечивали выгоду при 40-50 пусках в год, иначе никаких выгод перед одноразовыми системами не имели. Возможный возврат большой полезной нагрузки с орбиты - практически не использовался (разовые операции по снятию и ремонту военных спутников). Плюс разработка МОТБ (межорбитальных транспортных буксиров), системы довыведения на высокие и геостационарные орбиты. Там очень много проблем. Было создано на пределе финансирования и существовавших технологий. Одни ТТУ чего стоят.
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Не пишите чепухи. Они бы и дальше летали. Но катастрофа второго Шаттла из пяти поставиа жирную точку на этой программе.
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Один запуск челнока стоил больше миллиарда.
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Один запуск «Бурана» стоил как все запуски «Шаттлов».
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Откуда такие продвинутые данные? Буран-Энергия сравнительно дешевые, так как в качестве первой ступени использовались серийные готовые Зениты
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Да и Шаттл выводил всего 30 тонн. а Энергия - 110 тонн
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Экономически не выгодно. Один эксперт красиво описал - "Это как использовать для такси БелАЗ".
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у них КПД низкий.
у расиян дешевле запуск был, пока Маск не появился.
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ой а хтось там говорив про батут. Ну от прошло пару рочків і вон на батуті нормально до мкс допригують.
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Возле Владивостока. Переделывают под Союз-5 после укр. дебилизма по прекращению выпуска Зенитов
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И откуда эти союзы летали? Чтили американцам было нужно лететь сначала в Россию а потом в космос?
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Так эта... падажжите, это што ж такое палучаицца: казламордых уже и Илон Маск на бутылку посадил, а не тока Кадырков, так што-ли ???
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За шоу Маска никто и не пишет. что через неделю китайцы запускают свой новый корабль - аналог Драгона. На месяц раньше американцев. Вот у кого нужно учиться
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это конечно хорошо, что в других странах нагибают кацапских козлов и саудиты и американцы.

но у нас клоун и его дЕрьмаки только сдают все кацапам.
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Походу, американцы правильный батут (вспоминаем страшилки от Рогозина) сделали .
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Угу. если точнее с сообщения рогозина о батутах в его твиттере прошло 6 лет

(https://lenta.ru/news/2014/04/29/batut/)
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Угу, сколько там после крушения посл. Шаттла прошло? Лет 10?
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