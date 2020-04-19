 Уперше американських астронавтів на МКС доставить SpaceX, останніми роками екіпажі вирушали на російських "Союзах"

Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.
Зазначається, що починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".
Пойди подлечись долбень!
Предлагаю вначале от3,14..дить, а потом можно и Ваш вариант, даже целесообразно (ни насморка, ни головной боли).
И нефть никому не нужна, и ржавые космические ********...
https://www.youtube.com/watch?v=sX1Y2JMK6g8
Неужели американцы тоже додумались сверлить дырки в КК??
у расиян дешевле запуск был, пока Маск не появился.
но у нас клоун и его дЕрьмаки только сдают все кацапам.
(https://lenta.ru/news/2014/04/29/batut/)