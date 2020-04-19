 ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

Про це повідомляється Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ.

"Для забезпечення якісного та точного тестування на COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я передала в Центр громадського здоров'я України набори для виділення РНК із 600 зразків для подальшого тестування методом ПЛР", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, ВООЗ вже не один раз передавала Україні реагенти для ПЛР-тестування.