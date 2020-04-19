 ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

Про це повідомляється Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ.
"Для забезпечення якісного та точного тестування на COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я передала в Центр громадського здоров'я України набори для виділення РНК із 600 зразків для подальшого тестування методом ПЛР", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ВООЗ вже не один раз передавала Україні реагенти для ПЛР-тестування.
послушаем)))))
Вчера звонила - ей уже гораздо лучше....
А 600 тестов это мизер! Как можно говорить о статистике заболеваемости в Украине при таком мизерном кол-ве тестов ?
По просьбе пациента врач выдаёт ксерокопию. Я все копии собираю,т.к. моя домашняя жутко безолаберная фрау....
Кого Бубочка лишит "панацеи"?
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
Медведчук и Рабинович - с ними всё ясно - ОНИ ВРАГИ, а Тука....тумана много...
Адский АД мавзолейных жрецов.
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, мог быть произведён искусственным путём в лаборатории.
Таким мнением в интервью французскому новостному телеканалу CNews поделился профессор-вирусолог Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ, информирует enovosty.com/news.
В своих выводах учёный опирается на исследования французского математика Жан-Клода Переза, который, по мнению Монтанье, в мельчайших деталях исследовал коронавирус и обнаружил в его геноме элементы ВИЧ. Он также добавил, что подобное исследование пыталась обнародовать группа индийских учёных, однако на них оказали давление.
Мы пришли к выводу, что были произведены манипуляции с этим вирусом, - заявил французский специалист, подчеркнув, что SARS-CoV-2 - «работа молекулярных биологов».
Теперь осталось выяснить каких. Ну чуть чуть...и полная картина.,...
При этом французский вирусолог Этьен Симон-Лорьер из Института Пастера в интервью с агентством France Presse назвал версию Монтанье глупостью. По его словам, те же элементы ВИЧ присутствуют во всех вирусах этого семейства, тем более они совсем небольшие. Частицы этого генома похожи на частицы генетического материала других вирусов, бактерий и растений.
Я так зрозумів, вони всім своїм клієнтам розсилають інфу
Адніс робить тест і в клініці і дома у пацієнта.
Експрес-тест і ПЦР тест
Ссилка на Адоніс
От я дурень! Нафіга мені вирощувати цей довбаний топінамбур??? Тести!!!