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 Здоров'я
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 ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Центру громадського здоров'я України набори, необхідні для проведення тесту на коронавірус методом ПЛР.

Про це повідомляється Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ.

"Для забезпечення якісного та точного тестування на COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я передала в Центр громадського здоров'я України набори для виділення РНК із 600 зразків для подальшого тестування методом ПЛР", - сказано в повідомленні.

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ВООЗ передала Україні набори, яких вистачить для 600 ПЛР-тестувань, - Центр громадського здоровя 01

Нагадаємо, ВООЗ вже не один раз передавала Україні реагенти для ПЛР-тестування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190053
 
 
 Топ коментарі
 
600 тестів у даному випадку є лише маленькою гуманітарною допомогою. Треба набагато більше тестів для попередження і перевірки наявності короновірусу!
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Лучше, чем ничего, но это только для депутатов и их помощников и то не хватит
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600 тестів у даному випадку є лише маленькою гуманітарною допомогою. Треба набагато більше тестів для попередження і перевірки наявності короновірусу!
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а этот ПЦР для откуда? из носоглотки или из вены, хотелось бы знать мы в тренде или всетаки в жопе
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Так теж не говорять звідки ПЦР! А щодо того де ми можна не сумніватися.
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Чудова пісня, дійсно що музика співпадає з тією одеською піснею. При цьому мене зацікавив сам текст, який відповідає історичним подіям. Звичайно, що всю філософія анархістів Махна у пісні не передати.
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у ореста лютого тоже неплохо, забей орест лютий с під вражої охрани
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Не можна порівнювати, бо Ляля Звєздіцька є колоритною жінкою! Просто ця пісня має однакову силу при різних стилях її виконання.
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Мазок берут из ротовой полости... В прошлый понедельник проверяли мою энакомую ,приехавшую давно из Харькова. Она простудилась и был сильный кашель. Врач приехал,взял мазок,выписал антибиотик. Результат сообщили через день.Отрицательный!
Вчера звонила - ей уже гораздо лучше....
А 600 тестов это мизер! Как можно говорить о статистике заболеваемости в Украине при таком мизерном кол-ве тестов ?
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Ей нет , а прислали домашнему врачу,это врач, типа терапета...
По просьбе пациента врач выдаёт ксерокопию. Я все копии собираю,т.к. моя домашняя жутко безолаберная фрау....
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Скорей всего эти ПЦР для из Китая. А какие они в Китае делают , Трамп уже рассказал
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что и требовалось доказать, администрация больницы тупо спрыгнула с темы ответственности и немного денех заработала, а за две недели или шах или ишак сдохнет
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Разные тесты используют разные праймеры. Поскольку вирус мутирует, вероятность того, что определенный тест сработает, снижается. В Китае не было много штаммов, как их появилось после распространения на Европу. Поэтому винить Китай в том, что их тест не сработает, глупо.
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ПЦР золотой только в цене, да и то - для клинических исследований, а не для диагноза. Просто лучше еще не придумано.
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Щось я помітив, що померлих від вірусу найбільше саме там, де цих тестів було проведено найбільше. Може ну їх нафіг, ці тести? Живіше будемо? ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 7359
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На Охвис Осла + Верховную Зраду + Кабинет Минворов = НЕ ХВАТИТ!
Кого Бубочка лишит "панацеи"?
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Лучше, чем ничего, но это только для депутатов и их помощников и то не хватит
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А де мільйон масок новинського? Невже оп+км+вр не приходяни мп і їм "не положено"?
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Георгій Тука написав у Фейсбук:
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
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Тука уже давно не внушает мне. доверия.....Какой-то он "стрёмный" и мутный.
Медведчук и Рабинович - с ними всё ясно - ОНИ ВРАГИ, а Тука....тумана много... ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 6940
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Ну, Парад на День Незалежності зелені цілком вдало зробили для росіян.
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нічого зараз адепти "руського міра" після Великодня за одну годину їх поспоживають. Біля церков треба було виставляти кулемети.... Хоча адептам туди дорога
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де ви бачили ті кулемети? шо за дивні фантазії ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 3846
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Ти диви яке стерво! Теж розгівляється !!! У церкву не ходив, пасок не святив - а крашанки не проминув ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 4941
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Цього навіть на депутатів з помічниками не вистачить
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Ну что такое 600 тестов??? Это клоунада! Пусть меня поправят в правительстве. Вот почему нужны именно отечественные ПЦР. И кстати...есть лучик Л..М...Н!!! Гы-гы-гы...

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, мог быть произведён искусственным путём в лаборатории.
Таким мнением в интервью французскому новостному телеканалу CNews поделился профессор-вирусолог Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ, информирует enovosty.com/news.
В своих выводах учёный опирается на исследования французского математика Жан-Клода Переза, который, по мнению Монтанье, в мельчайших деталях исследовал коронавирус и обнаружил в его геноме элементы ВИЧ. Он также добавил, что подобное исследование пыталась обнародовать группа индийских учёных, однако на них оказали давление.
Мы пришли к выводу, что были произведены манипуляции с этим вирусом, - заявил французский специалист, подчеркнув, что SARS-CoV-2 - «работа молекулярных биологов».
Теперь осталось выяснить каких. Ну чуть чуть...и полная картина.,...
При этом французский вирусолог Этьен Симон-Лорьер из Института Пастера в интервью с агентством France Presse назвал версию Монтанье глупостью. По его словам, те же элементы ВИЧ присутствуют во всех вирусах этого семейства, тем более они совсем небольшие. Частицы этого генома похожи на частицы генетического материала других вирусов, бактерий и растений.
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А он хоть и нобелевский лауриат, но он уже давно ******** на всю голову. Он и про открытый им же ВИЧ гнал такое, что все у виска крутили и он все теории заговора там поддерживает. Помоему и про инопланетян загонял, короче кукуха давно слетела у деда, зато дает инфоповод всяким газетенкам типа СПИД-ИНФО ну и дебилам тупоголовым хайп...
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С нашими правителями скоро и этих объемов тестов будет с избытком хватать для всей Украины. Население уменьшается.
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Тести показують наявність, або відсутність певного, генетичного матеріалу. Але факт самого вірусу вони не показують. Краще дайте загальну статистику померлих в найбільш пандемічних містах Італії за минулий рік і за цей. Тоді можна казати про небезпеку. А інакше це все шторм у склянці з водою.
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Ага ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 135 Ці суки ніколи,її непоказували,бо,це,страшенна Таємниця ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 1215 Досить почати показувати,цю, статистику й їх потрібно розривати на шматки
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Британія видає онлайн ститистику. Але попри сотні жертв в день від корони загальна кількість померлих тримається вже рік на одному і тому рівні.
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Загальні співвідношення, - цікава річ...! Інтегральний результат,Всієї сукупності,діючих факторів ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 5886 Цікаве з'являється в контекстних зв'язках. Сам вірус покаже вирощування клітин на культурі й дослідження окремих зразків.Продуктивність - рівень дослідницьких лабораторій.Викладене,Вами, - контраргумент проти,Ваших висновків ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 5886
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Таку статистику не ВООЗ веде, а місцеві власті та держстати. Ви б краще славноукраїнською поцікавилися, бо поки Мінбудьздоров'я не завезло віруса на Миколаївщину, його там ніби й не було зовсім....


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Клініка Адоніс прислала мені листа, роблять тести на Кові-19
Я так зрозумів, вони всім своїм клієнтам розсилають інфу
Адніс робить тест і в клініці і дома у пацієнта.
Експрес-тест і ПЦР тест
Ссилка на Адоніс
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Вартість таких тестів коливається від 350 до 600 грн
От я дурень! Нафіга мені вирощувати цей довбаний топінамбур??? Тести!!! ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 3530
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А салати з топінамбура класні. Недавно накопав два відра.Перший урожай цього року.
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Гиганскый прорыв в украинской медицине на 42 миллиона аж 600 реактивов.
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зеленский с ярмаком смогут дважды в день проходить тестирование, уря
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Не зря вам Трамп финансирование урезал...
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