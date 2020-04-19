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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Кількість людей із COVID-19 у лікарнях Франції скорочується п'ятий день поспіль

У Франції 18 квітня зафіксували ще 642 летальних випадки від ускладнень коронавірусу, 364 людини померли в лікарнях, а 272 - в будинках для людей похилого віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, в результаті загальна кількість жертв коронавірусної хвороби становить 19 323 людини.

Водночас у Франції також намітилися позитивні тенденції - кількість людей у лікарнях скорочується вже п'ятий день поспіль. Загальна кількість людей, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також скорочується вже десятий день поспіль. В цілому у Франції зареєстровано майже 150 тисяч підтверджених випадків захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190052
 
 
 Топ коментарі
 
Читаю про кількість смертей та інфікованих, а потім про скорочення хворих в лікарнях! Про позитивну тенденцію придумали жовті журналісти.
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Ясен хрен сокращается! Столько смертей за день! Количество людей с COVID-19 в больницах Франции сокращается четвертый день подряд - Цензор.НЕТ 9363
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багато країн вже послабили карантинні умови, деякі навіть дітей до школи вже дозволили відправляти. То що ж це було?? Немає послідовності, як на мене. Люди досі вмирають по 400-800 осіб щодня, а карантин послаблюють. То навіщо він був взагалі, і який привід його знімати/послаблювати зараз? Адже кількість нових випадків інфікованих майже не знижується. ?
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Читаю про кількість смертей та інфікованих, а потім про скорочення хворих в лікарнях! Про позитивну тенденцію придумали жовті журналісти.
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Кожен померлий в лікарні звільняє коєчку Количество людей с COVID-19 в больницах Франции сокращается четвертый день подряд - Цензор.НЕТ 1584
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читав десь оцінку, що на вересень 2020 помре увага 220 000 000 чоловік. Щось поки не дуже схоже на це або Китай з Індією та рештою приховують реальні цифри...
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Ясен хрен сокращается! Столько смертей за день! Количество людей с COVID-19 в больницах Франции сокращается четвертый день подряд - Цензор.НЕТ 9363
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Пойди в церковь московского шаманата помолись там кагор из гнойного стакана нальюь Количество людей с COVID-19 в больницах Франции сокращается четвертый день подряд - Цензор.НЕТ 9556
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Кацапа, я в церковь не хожу, тем более в твой масковский паханат.
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Израиль значительно ослабляет карантин.
В Германии людей выгоняют на природу принимать солнечные ванны и дышать воздухом.
В стране запрещена рыболовля, но еще позавчера разрешили семьям с детьми ловить рыбу. Дают напрокат удочки для детей, раздают червяков. Запустили в озерца форель.
Дети счастливы. Почти каждый поймал по форельке и несколько мальков.

Фото есть у меня.
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А шо, к тому времени все хфранцузы уже вымрут? Количество людей с COVID-19 в больницах Франции сокращается четвертый день подряд - Цензор.НЕТ 432
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Не вимруть, сидять на карантині як миші під віником.
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багато країн вже послабили карантинні умови, деякі навіть дітей до школи вже дозволили відправляти. То що ж це було?? Немає послідовності, як на мене. Люди досі вмирають по 400-800 осіб щодня, а карантин послаблюють. То навіщо він був взагалі, і який привід його знімати/послаблювати зараз? Адже кількість нових випадків інфікованих майже не знижується. ?
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