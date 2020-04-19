 Кількість людей із COVID-19 у лікарнях Франції скорочується п'ятий день поспіль

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, в результаті загальна кількість жертв коронавірусної хвороби становить 19 323 людини.

Водночас у Франції також намітилися позитивні тенденції - кількість людей у лікарнях скорочується вже п'ятий день поспіль. Загальна кількість людей, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також скорочується вже десятий день поспіль. В цілому у Франції зареєстровано майже 150 тисяч підтверджених випадків захворювання.

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