 Кількість людей із COVID-19 у лікарнях Франції скорочується п'ятий день поспіль

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, в результаті загальна кількість жертв коронавірусної хвороби становить 19 323 людини.
Водночас у Франції також намітилися позитивні тенденції - кількість людей у лікарнях скорочується вже п'ятий день поспіль. Загальна кількість людей, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії, також скорочується вже десятий день поспіль. В цілому у Франції зареєстровано майже 150 тисяч підтверджених випадків захворювання.
В Германии людей выгоняют на природу принимать солнечные ванны и дышать воздухом.
В стране запрещена рыболовля, но еще позавчера разрешили семьям с детьми ловить рыбу. Дают напрокат удочки для детей, раздают червяков. Запустили в озерца форель.
Дети счастливы. Почти каждый поймал по форельке и несколько мальков.
Фото есть у меня.
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-direct-coronavirus-en-france-761-deces-de-plus-encore-une-baisse-des-patients-hospitalises/