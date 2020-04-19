 Дуда підписав закон, що автоматично продовжує дозвіл на перебування у Польщі для іноземців на час пандемії

Документом передбачається автоматичне продовження легальності перебування в Польщі іноземців, в тому числі громадян України, на весь період епідемії плюс 30 днів після його завершення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, положення закону стосуються тих громадян України, у яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершилася після 14 березня, коли в країні оголошено стан епідемії.

Автоматично продовжений термін перебування в Польщі на період епідемії і 30 днів після нього тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та в межах безвізового режиму. При цьому нових віз або відміток у закордонному паспорті ставити не потрібно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксовано понад 2,3 млн випадків COVID-19, із них понад 160 тис. летальних. ІНФОГРАФІКА

Крім того, в цей період автоматично продовжено дозволи на роботу, сезонну роботу, а також можливість працевлаштування на підставі заяви роботодавця.

Якщо хтось із українців захоче повернутися додому під час епідемії в Польщу і 30 днів після неї, то йому не загрожує депортація за прострочений термін перебування в РП.

Нагадаємо, за приблизними оцінками, в Польщі зараз може перебувати близько мільйона громадян України. Після закриття кордонів і введення стану епідемії з Польщі в Україну виїхало понад 140 тис. трудових мігрантів.

Також читайте: Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки