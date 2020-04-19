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 За кордоном
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 Дуда підписав закон, що автоматично продовжує дозвіл на перебування у Польщі для іноземців на час пандемії

Президент Польщі Дуда в п'ятницю підписав закон про "Антикризовий щит" - положення про допомогу підприємцям і працівникам на період епідемії COVID-19.

Документом передбачається автоматичне продовження легальності перебування в Польщі іноземців, в тому числі громадян України, на весь період епідемії плюс 30 днів після його завершення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, положення закону стосуються тих громадян України, у яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершилася після 14 березня, коли в країні оголошено стан епідемії.

Автоматично продовжений термін перебування в Польщі на період епідемії і 30 днів після нього тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та в межах безвізового режиму. При цьому нових віз або відміток у закордонному паспорті ставити не потрібно.

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Крім того, в цей період автоматично продовжено дозволи на роботу, сезонну роботу, а також можливість працевлаштування на підставі заяви роботодавця.

Якщо хтось із українців захоче повернутися додому під час епідемії в Польщу і 30 днів після неї, то йому не загрожує депортація за прострочений термін перебування в РП.

Нагадаємо, за приблизними оцінками, в Польщі зараз може перебувати близько мільйона громадян України. Після закриття кордонів і введення стану епідемії з Польщі в Україну виїхало понад 140 тис. трудових мігрантів.

Також читайте: Середній вік померлих від COVID-19 у Польщі - 73 роки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190051
 
   
 Топ коментарі
 
Поляки нашли для себя золотую жилу, в виде украинских заробитчан, которые качественно выполняют любую работу, легко интегрируются и не просят много денег. Именно они дали польской экономике такой рост в последние годы и создали конкурентное преимущество перед соседями. Не смотря на глобальный кризис, Дуда думает о будущем. Как только экономика начнет восстановление, Польша сделает все, чтобы вернуть заробитчан
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Какие познания про бусик и ершик))) Зачем нам твоя боль?))) Только ты ошибся, я и дома неплохо зарабатываю)))
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Кацапська скотиняка,не відволікайся облизувати пуйловську дупу.
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Открывайте границы!!!, наши центры занятости разорят страну!!
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так окроют.. только, боюсь, теперь рванет за кордон в раза два-три больше народу
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конечно, экономику Польши надо подымать, а наши заробитчане этому поспособствуют, готовые работать за зарплату на которую поляк не согласится
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Правильно, настоящие патриоты должны работать за 4 тысячи гривен иначе они продажные заробитчане
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Поляки нашли для себя золотую жилу, в виде украинских заробитчан, которые качественно выполняют любую работу, легко интегрируются и не просят много денег. Именно они дали польской экономике такой рост в последние годы и создали конкурентное преимущество перед соседями. Не смотря на глобальный кризис, Дуда думает о будущем. Как только экономика начнет восстановление, Польша сделает все, чтобы вернуть заробитчан
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Продление моей карты побыту на пару месяцев,тоже не плохо. Я доволен.
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жопомой как дела?
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Кацапська скотиняка,не відволікайся облизувати пуйловську дупу.
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вони так само жопи миють у німеччині, то він сам себе так заспокоює.
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немцы кацапа к сортиру даже мыть сортир не подпускает ! у московитов вся жизнь связана с Жопой или В Жопу !!!
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Я правильно понял, что через Польшу могут теперь вернутся все кто работает в других странах, но у них закончились законные основания для пребывания там?)
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не забудь йоршик взять с собой в бусик)))))))))
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Какие познания про бусик и ершик))) Зачем нам твоя боль?))) Только ты ошибся, я и дома неплохо зарабатываю)))
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Кацап,ти хиба знаєш,що таке єршик? Ви же пальцем..в сортірі типа "очко".
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А тепер порівняйте з нашим дніщєм... з тим же Києвом, з іншими містами....
Тут недавно Трамп обізвав українців - жахливими людьми.... Українці не жахливі, вони - темні люди... в масі своїй дуже темний і затурканий нарід.... Їм мало Пінчуків, Коломойшманів, Рабіновичів, Суркісів... які 30 років грабували і нищили країну... вони собі чергового Зелемойшмана обрали у президенти.... Ну шоб добив остаточно і їх, і країну.....
Є правда горстка свідомих, які стояли на Майдані, йшли на фронт, віддавали життя.... борються за Україну.... але їх дуже мало..... все інше - шлак.... гірше тільки москалі-раби....
Думаю.... якщо так піде далі.... Ця країна не встоїть і розвалиться к чєртям собачим......
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А ви і далі за комуняк і клоунів голосуйте - дніщє буде ще більше! В нас більшість не хоче до Європи, а хоче залишатися у совку.
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Совок - це на сході, вони голосують як не за Симоненка, то за червоного директора Кучму, як не за Кучму, то за зека Януковича, як не за Януковича то за придурковатого Зелемойшмана....

А "патріотичні" Тернопіль, Волинь, Київщина, Франківськ, Черкащина...просто темні люди, бо голосували за цей сором із коліна народу Ізраїльського...
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"Оці свідомі "и есть самые темные, самые одураченные, которые стояли чтоб помочь олигархам, соросятам нищить Украину От этого Майдана ничего кроме вреда - потерянные территории, погибшие люди, разрушенная экономика. Ты хоть поинтересуйся кто финансировал Майдан.
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Свідомі поляки Польшу зробили... Свідомі українці робили третій АНТИОЛІГАРХІЧНОГО Майдан... А шлак обізвав їх РУКОЮ МОСКВИ, а тепер проголосував за тупого Коломойшмана....

Єдине що радує, що москалі ще тупіші за нашу темноту.. В москалів не тільки 200 Абрамовичів, Дерепасків, Ротенбергів...але й самі свідомі москалі - це Шлосберги, Гойзмани, Бєлковські, Піантковські, Альбаци.... Крч...москалі це ДНІЩЄ із дніщ... Гірше нашого шлаку в 100 раз)))
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Теперь наши гастарбайтеры поедут обратно. Все как один, и весьма вероятно что их будет даже больше, потому что работы в Украине в связи с развалом малого и среднего бизнеса из-за дурацкого карантина поубавилось!
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Pojedut konecno no tut toze mense raboti stalo.Mnogo liudej uvolili,toze virus svojio delajet.Konecno tu pomogajet malamu i srednemu biznisu gosudartsvo dengami
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само собой, до консульства добраться будет тяжелее,
транспортное сообщение ограничено
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svojix bezrabotnix stalo mnogo sootnosenyja 1 k 3 .Vot 3 uvolniajet a odnogo priniali.Eto v dani moment izza karantina.Tak sto liuboj moment mozet zakryt nacionalnyje vizy ili silno ogranicit eto zavysyt ot kazdogo gosudarstva
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Какие там рабочие визы Две трети гастарбайтеров работают нелегально.
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Znaju.no vsio ravno i samix rabot stalo gorazdo mense v dani moment izza karantina
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зеленский с охметовфм потирают руки
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скоро им опять начнёт капать с заробитчан
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Я так зрозумiв, що цих зрадникв, якi втекли вiд 144 реформ Пэтра нашiй владi не видадуть. Потрiбно всiх, хто не повернувся в Украiну на карантин, позбавити громадянства.
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Согласен! Но лучше расстрелять как врагов народа и дезертиров!
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Ти дивись щоб ти голодний , босий і в подертих штанах не ходив , без цих зрадників 😁😁😁 .
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Якщо для подолання кризи Польща введе 10-ти річні робочі візи , то українська економіка просто перестане існувати 😁. Ну або спритники-працедавці почнуть нарешті платити робітникам чесні європейські зарплати .😎👍
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