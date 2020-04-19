 Дуда підписав закон, що автоматично продовжує дозвіл на перебування у Польщі для іноземців на час пандемії

Документом передбачається автоматичне продовження легальності перебування в Польщі іноземців, в тому числі громадян України, на весь період епідемії плюс 30 днів після його завершення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, положення закону стосуються тих громадян України, у яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершилася після 14 березня, коли в країні оголошено стан епідемії.
Автоматично продовжений термін перебування в Польщі на період епідемії і 30 днів після нього тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та в межах безвізового режиму. При цьому нових віз або відміток у закордонному паспорті ставити не потрібно.
Крім того, в цей період автоматично продовжено дозволи на роботу, сезонну роботу, а також можливість працевлаштування на підставі заяви роботодавця.
Якщо хтось із українців захоче повернутися додому під час епідемії в Польщу і 30 днів після неї, то йому не загрожує депортація за прострочений термін перебування в РП.
Нагадаємо, за приблизними оцінками, в Польщі зараз може перебувати близько мільйона громадян України. Після закриття кордонів і введення стану епідемії з Польщі в Україну виїхало понад 140 тис. трудових мігрантів.
Тут недавно Трамп обізвав українців - жахливими людьми.... Українці не жахливі, вони - темні люди... в масі своїй дуже темний і затурканий нарід.... Їм мало Пінчуків, Коломойшманів, Рабіновичів, Суркісів... які 30 років грабували і нищили країну... вони собі чергового Зелемойшмана обрали у президенти.... Ну шоб добив остаточно і їх, і країну.....
Є правда горстка свідомих, які стояли на Майдані, йшли на фронт, віддавали життя.... борються за Україну.... але їх дуже мало..... все інше - шлак.... гірше тільки москалі-раби....
Думаю.... якщо так піде далі.... Ця країна не встоїть і розвалиться к чєртям собачим......
А "патріотичні" Тернопіль, Волинь, Київщина, Франківськ, Черкащина...просто темні люди, бо голосували за цей сором із коліна народу Ізраїльського...
Єдине що радує, що москалі ще тупіші за нашу темноту.. В москалів не тільки 200 Абрамовичів, Дерепасків, Ротенбергів...але й самі свідомі москалі - це Шлосберги, Гойзмани, Бєлковські, Піантковські, Альбаци.... Крч...москалі це ДНІЩЄ із дніщ... Гірше нашого шлаку в 100 раз)))
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